作者：,     

VLC 影音播放器 v2.2.6（支援 Win, Mac, Linux, Android, iPhone…）

2017/7/14 更新：軟體版本更新至 v2.2.6 最新版，此版本修復一些影音播放與程式操作等問題（更新細節）。

VLC media player 是個相當簡單好用的全功能免費影音播放軟體，不需要另外安裝影音解碼器就能直接播放各種常見影音格式如 MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, RMVB, WMV, MP3… 等影片或音樂檔。

VLC media player 完全免費、開放原始碼且沒有間諜軟體、無嵌入廣告程式、沒有其他奇奇怪怪的工具列或修改瀏覽器首頁…等問題。可支援的作業系統包含各版本的 Windows, Mac OS X 與多種發行版的 Linux, FreeBSD, OpenBSD 與 Android, iOS… 等多種作業系統。

VLC 播放器跑起來相當輕快，播影片時任意點時間軸跳來跳去也很順暢。可更換佈景主題（換皮膚）、控制播放速度、支援播放清單、媒體櫃與 SAP 串流影音與 Podcasts 訂閱及播放跟一堆網路廣播和線上播放..等功能，是個相當實用的全功能影音播放工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：VLC media player
  • 軟體版本：2.2.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼 GNU GPL v2）
  • 檔案大小：30.6 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Linux, Android, iPhond/iPad
  • 官方網站：http://www.videolan.org/
  • 軟體下載：按這裡

 

VLC-media-player-01

 

VLC-media-player-02

 

VLC-media-player-03

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 影視播放、影音編輯轉檔 » VLC 影音播放器 v2.2.6（支援 Win, Mac, Linux, Android, iPhone…）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

相關資訊：

 

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. PLC 說道：
    07-28, 2017 at 下午 9:56.57

    VLC真的不錯，某個音樂我用Potplayer和KMPlayer播都有雜音，用VLC就不會。

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 