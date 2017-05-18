2017/5/18 更新：軟體版本更新至 v2.2.5.1 最新版，此版本修復一些影音播放與程式操作等問題（更新細節）。

VLC media player 是個相當簡單好用的全功能免費影音播放軟體，不需要另外安裝影音解碼器就能直接播放各種常見影音格式如 MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, RMVB, WMV, MP3… 等影片或音樂檔。

VLC media player 完全免費、開放原始碼且沒有間諜軟體、無嵌入廣告程式、沒有其他奇奇怪怪的工具列或修改瀏覽器首頁…等問題。可支援的作業系統包含各版本的 Windows, Mac OS X 與多種發行版的 Linux, FreeBSD, OpenBSD 與 Android, iOS… 等多種作業系統。

VLC 播放器跑起來相當輕快，播影片時任意點時間軸跳來跳去也很順暢。可更換佈景主題（換皮膚）、控制播放速度、支援播放清單、媒體櫃與 SAP 串流影音與 Podcasts 訂閱及播放跟一堆網路廣播和線上播放..等功能，是個相當實用的全功能影音播放工具。