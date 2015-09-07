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Peggo 在手機下載 YouTube 轉成 MP3 音樂檔（Android）

很久之前曾經介紹過 Peggo 這服務，可以讓我們免裝軟體直接在電腦中下載 Youtube 影片並轉成 MP3 音樂檔，後來這服務也推出了 Android 平台的應用程式，功能與操作方式跟網頁版的差不多，一樣可以將 YouTube 影片下載成 MP3，還可以自訂要擷取的段落，譬如說整個影片中的某段配樂或某個精彩對白、配景聲音…等，相當方便。

目前 Peggo 的 App 只提供 Android 平台的版本，由於 Google Play 相關規範的限制，沒法讓這些 YouTube 下載工具上架到 Google Play 商店中，必須手動下載 .apk 檔到手機裡、開啟 Android 中的「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能，才能手動安裝 Peggo，手續麻煩些，不過功能真的很方便好用。

如果你偶爾有在手機下載 YouTube 並轉 MP3 的需求，可以裝來用用看。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Peggo
  • 軟體版本：1.2.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.6 MB
  • 系統支援：支援 Android 4.1 以上版本，須先開啟「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式
  • 官方網站：http://app.peggo.co/
  • 軟體下載：按這裡

延伸閱讀：電腦版 – Peggo 快速下載 YouTube 影片檔、轉錄 MV 成 MP3

使用方法：

第1步  由於 Peggo 並沒有上架到 Google Play 商店，必須另外手動下載、安裝才能用，所以在下載之前請先開啟 Android 手機中的「設定」功能，在「安全性」頁面中找到「不明的來源」並勾選「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能，才能在手機中安裝另外下載來的應用程式。

記得安裝好之後，再回來把這功能取消，避免哪天不小心手滑裝到其他廣告程式或你不要的 APP。

Peggo-Android-01

 

第2步  在設定選單開啟「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能後，請透過 Google Drive 或直接用瀏覽器下載 Peggo 的 .apk 安裝程式，然後直接點選、執行安裝步驟。

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第3步  安裝好並開啟 Peggo 應用程式後，直接在方框中貼上 YouTube 網址或輸入關鍵字來查找你要下載的影音內容，找到之後點一下標題、準備下載。

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第4步  下載之前，我們可以先在「From」與「To」中填上你要擷取的段落，或者直接移動影片下方的橫桿、選取你要下載的部分，最後再按下「Record MP3」即可開始將整個影片或指定段落下載成 MP3 音樂檔。

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第5步  下載完成後，我們可以在「Downloads」頁面中看到已下載的檔案清單，按一下右上角的選單再點「Settings」可以開啟設定頁面，如果你要修改下載後 MP3 音樂檔的儲存位置，請點「Download Location」選取其他資料夾。

Peggo-Android-05

 

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  1. 說道：
    06-26, 2017 at 下午 10:18.35

    若長按已下載歌曲並點選 hide…後，在下載一次就會出現 files deleted or moved，請問是怎麼回事，要如何復原

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-16, 2016 at 下午 12:38.06

    為什麼突然不能下載 找歌點進去出現
    Your search didn’t match any videos

    回覆
  3. 公主病 說道：
    07-17, 2016 at 下午 11:39.59

    為什麼點連結會卡住就沒跑而我重設手機還是一樣

    回覆
  4. 訪客 說道：
    04-14, 2016 at 下午 11:02.52

    我不能下載欸
    為什麼？

    回覆
  5. 訪客 說道：
    04-09, 2016 at 下午 10:34.56

    為什麼突然不能轉換

    回覆
  6. 野豬歧視 說道：
    03-07, 2016 at 下午 7:03.25

    如何丟到as卡裡?? 都丟不進去

    回覆
  7. Ggg 說道：
    09-07, 2015 at 下午 11:17.28

    請問有iphone版的嗎?

    回覆

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