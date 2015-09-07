很久之前曾經介紹過 Peggo 這服務，可以讓我們免裝軟體直接在電腦中下載 Youtube 影片並轉成 MP3 音樂檔，後來這服務也推出了 Android 平台的應用程式，功能與操作方式跟網頁版的差不多，一樣可以將 YouTube 影片下載成 MP3，還可以自訂要擷取的段落，譬如說整個影片中的某段配樂或某個精彩對白、配景聲音…等，相當方便。

目前 Peggo 的 App 只提供 Android 平台的版本，由於 Google Play 相關規範的限制，沒法讓這些 YouTube 下載工具上架到 Google Play 商店中，必須手動下載 .apk 檔到手機裡、開啟 Android 中的「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能，才能手動安裝 Peggo，手續麻煩些，不過功能真的很方便好用。

如果你偶爾有在手機下載 YouTube 並轉 MP3 的需求，可以裝來用用看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Peggo

Peggo 軟體版本： 1.2.1

1.2.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.6 MB

2.6 MB 系統支援： 支援 Android 4.1 以上版本，須先開啟「 允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式 」

支援 Android 4.1 以上版本，須先開啟「 」 官方網站： http://app.peggo.co/

http://app.peggo.co/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 由於 Peggo 並沒有上架到 Google Play 商店，必須另外手動下載、安裝才能用，所以在下載之前請先開啟 Android 手機中的「設定」功能，在「安全性」頁面中找到「不明的來源」並勾選「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能，才能在手機中安裝另外下載來的應用程式。

記得安裝好之後，再回來把這功能取消，避免哪天不小心手滑裝到其他廣告程式或你不要的 APP。

第2步 在設定選單開啟「允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式」功能後，請透過 Google Drive 或直接用瀏覽器下載 Peggo 的 .apk 安裝程式，然後直接點選、執行安裝步驟。

第3步 安裝好並開啟 Peggo 應用程式後，直接在方框中貼上 YouTube 網址或輸入關鍵字來查找你要下載的影音內容，找到之後點一下標題、準備下載。

第4步 下載之前，我們可以先在「From」與「To」中填上你要擷取的段落，或者直接移動影片下方的橫桿、選取你要下載的部分，最後再按下「Record MP3」即可開始將整個影片或指定段落下載成 MP3 音樂檔。

第5步 下載完成後，我們可以在「Downloads」頁面中看到已下載的檔案清單，按一下右上角的選單再點「Settings」可以開啟設定頁面，如果你要修改下載後 MP3 音樂檔的儲存位置，請點「Download Location」選取其他資料夾。