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Rufus v2.11 製作可開機的 Windows 10 重灌用 USB 隨身碟（Windows To Go）

2017/1/22 更新：軟體版本更新至 v2.11 最新版。

光碟機、光碟片越來越不流行了，取而代之的是容量更大、速度更快而且可無限次重複讀寫的 USB 隨身碟與記憶卡等儲存裝置。連微軟新發表的 Windows 10 作業系統，除了 ESD 下載版之外也都開始棄用光碟片、改用 USB 隨身碟來安裝。

如果你下載了 Windows 10 安裝系統用的 ISO 檔，不想燒成光碟、浪費光碟片的話，該怎麼把它做成可開機、可安裝系統的 USB 重灌隨身碟呢？

很簡單，請先下載 Windows 10 的 ISO 光碟映像檔、準備一個容量夠大速度夠快的隨身碟，然後再用下面的 Rufus 軟體按一按，就可以快速搞定重灌隨身碟囉！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Rufus
  • 軟體版本：2.11
  • 軟體語言：繁體中文版、簡體中文、英文、日文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：910 KB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：https://rufus.akeo.ie/
  • 軟體下載：按這裡

Rufus 可支援 Windows To Go 隨身碟，不過得你的隨身碟有支援、經過認證的才行。

使用方法：

第1步  將 Rufus 軟體下載回來、點兩下開始執行後，先在「裝置」選取你的隨身碟，然後按一下「使用映像檔建立開機片」右邊的按紐，選取預先下載好的 Windows 光碟映像檔。

記得要勾選「快速格式化」功能，先將 USB 隨身碟上面的資料都清空並重置之後，才能順利執行。

Rufus-01

 

第2步  全部設定好之後，按一下「執行」按鈕，出現警告訊息後再按「確定」即可開始格式化隨身碟、清空原本在上面的全部資料，並製作可開機的 USB 重灌隨身碟。

Rufus-02

 

第3步  然後就等著，讓他跑完就可以製作完成。

Rufus-03

 

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  1. Lance 說道：
    06-29, 2016 at 上午 12:18.11

    W7也可以這樣做嗎？！

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