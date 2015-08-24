其實早在 Windows 7 的時代，微軟就在系統裡內建了相當好用的「自黏便箋」功能，也就是大家比較常講的「桌面便利貼」軟體。雖然看起來相當陽春，不過實際上卻相當簡便、好用。儘管歷經多年的發展，這個「自黏便箋」的功能跟操作方式還是沒變，一樣可以在 Windows 10 中找到、輕鬆使用。

所謂的「便簽」就是方便好用為目的，沒有複雜的功能或惱人、繁複的介面與操作…才是正確的設計。雖然看起來簡單，實際上 Windows 內建的「自黏便簽」功能還是暗藏了許多小小的貼心設計。

除了打字之外，按「Ctrl」+「v」可以將系統剪貼簿中的圖檔或截圖畫面貼上到便簽裡，而每一張便簽都能自行選擇各種背景色彩，如藍色、綠色、粉紅色、紫色、白色、黃色..等。打字時，每一個文字都能自行設定字體加粗、設定底線、斜體、刪除線或字體變大/變小..等屬性，當然也能將多行文字以清單的方式來排列，可支援圓點、數字、小寫英文、大寫英文、中文數字、羅馬數字…等排序樣式。

唯一缺點大概就是不能跟智慧型手機同步了，如果要能有電腦/手機同步功能，就得改用其他更進階的便利貼軟體，如 Google Keep 或微軟的 OneNote..等。

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「自黏便箋」常用快速鍵： 「Ctrl」＋「v」：貼上文字、圖案

「Ctrl」＋「n」：新增便簽

「Ctrl」＋「d」：刪除便簽

「Ctrl」＋「b」：文字 變粗體

「Ctrl」＋「i」：文字變斜體

「Ctrl」＋「u」：文字加底線

「Ctrl」＋「t」：文字加刪除線

「Ctrl」＋「r」：文字靠右對齊

「Ctrl」＋「e」：文字置中對齊

「Ctrl」＋「L」：文字靠左對齊

「Ctrl」＋「Shift」＋「>」：字體變大

「Ctrl」＋「Shift」＋「<」：字體變小

「Ctrl」＋「Shift」＋「L」：設定清單樣式，支援圓點、數字、英文羅馬數字…

使用方法：

第1步 按一下桌面左下角的開始按鈕，出現開始選單後點「所有應用程式」。

第2步 捲動應用程式清單，在「Windows 附屬應用程式」裡面按一下「自黏便簽」。

第3步 開啟「自黏便簽」功能後即可直接輸入你要記錄的文字，亦可直接用看圖軟體開啟圖檔、按「Ctrl」+「c」複製畫面後在「自黏便簽」視窗中按「Ctrl」+「v」貼上畫面。

第4步 在便簽空白處按一下滑鼠右鍵，可自行選擇便簽的背景色。

第5步 按一下左上角的「+」或按「Ctrl」＋「n」快速鍵，可新增多個便簽。