作者：,     

包裏「怎麼寄」最划算？郵局、黑貓還是大嘴鳥快來查一查（Android）

三不五時總是會有需要寄送東西的機會，如果不是專業的賣家或時常在寄送物件的朋友，基本上都不會知道手上的這個東西到底要怎麼寄才划算，目前想要將東西寄給他人，有幾個主要的管道，像是郵局、黑貓宅急便、宅配便或是全家的店到店、7-11 的交貨便，當然還有一些其它的快遞、貨運公司…等，不過一般如果不是公司或是大量寄貨，通常還是會選擇前面說的幾種方式。

而這麼多的寄送管道，每家的規定及運費的計算方式都不太一樣，想到要一間間研究、比價就頭痛，現在只要下載「怎麼寄」App，輕輕鬆鬆就能一口氣比較六種寄送價格，怎麼寄最便宜一目了然！

只要將物品的體積、重量、種類以及寄件地、目的地欄位設定好，按下按鈕就能分別看到黑貓、宅配通、全家店到店、7-11 交貨便、郵局包裏、郵局快捷的寄送費用與預估寄送天數，想要了解更詳細的寄送規則，都能在程式中查看到，相當方便，不僅幫你省時，更幫你省錢哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：怎麼寄
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：D&A工作室
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「howtosend 怎麼寄」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

依要寄送的物品將種類、重量、體積尺寸、寄件地、目的地欄位全數填妥，再按下方的按鈕。

howtosend_1

howtosend_1_2

howtosend_1_3

 

六種常見的寄送方式，運費及預估的寄送天數就會一次都列給你參考囉！點入還可再看各家的相關說明哦！

howtosend_2

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » 包裏「怎麼寄」最划算？郵局、黑貓還是大嘴鳥快來查一查（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. lynn 說道：
    06-11, 2017 at 下午 6:03.07

    沒辦法用阿

    回覆
  2. @@ 說道：
    10-08, 2015 at 上午 9:02.16

    其實還好耶
    因為啊有時候是看寄送方的距離啦
    通常超商的超重和超尺寸的才會郵寄

    回覆
  3. wiki lin 說道：
    08-17, 2015 at 下午 7:15.38

    值得推推!! 相當實用

    回覆
  4. rukawatung 說道：
    08-17, 2015 at 下午 5:31.21

    哇，這個App真的很實用耶！感謝分享！

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 