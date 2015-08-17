三不五時總是會有需要寄送東西的機會，如果不是專業的賣家或時常在寄送物件的朋友，基本上都不會知道手上的這個東西到底要怎麼寄才划算，目前想要將東西寄給他人，有幾個主要的管道，像是郵局、黑貓宅急便、宅配便或是全家的店到店、7-11 的交貨便，當然還有一些其它的快遞、貨運公司…等，不過一般如果不是公司或是大量寄貨，通常還是會選擇前面說的幾種方式。

而這麼多的寄送管道，每家的規定及運費的計算方式都不太一樣，想到要一間間研究、比價就頭痛，現在只要下載「怎麼寄」App，輕輕鬆鬆就能一口氣比較六種寄送價格，怎麼寄最便宜一目了然！

只要將物品的體積、重量、種類以及寄件地、目的地欄位設定好，按下按鈕就能分別看到黑貓、宅配通、全家店到店、7-11 交貨便、郵局包裏、郵局快捷的寄送費用與預估寄送天數，想要了解更詳細的寄送規則，都能在程式中查看到，相當方便，不僅幫你省時，更幫你省錢哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 怎麼寄

怎麼寄 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： D&A工作室

D&A工作室 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「howtosend 怎麼寄」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

依要寄送的物品將種類、重量、體積尺寸、寄件地、目的地欄位全數填妥，再按下方的按鈕。

六種常見的寄送方式，運費及預估的寄送天數就會一次都列給你參考囉！點入還可再看各家的相關說明哦！