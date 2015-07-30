跟一般手機即時傳訊軟體不同的是，LINE 一直很積極在推廣、維護手機版以外的軟體版本，除了 Windows 版、Mac 版之外，最早的時候還有免安裝的 LINE 網頁版，雖然後來不知道啥原因停掉了，不過現在又推出了專屬 Google Chrome 瀏覽器的應用程式版本，功能比網頁版更齊全，但運作起來比整套軟體更輕鬆、無負擔。

Chrome 版的 LINE 傳訊軟體除了提供原本就該有的好友名單、群組、聊天對話與貼圖、留言通知…等功能之外，還支援了圖片傳檔、1GB 以上的超大檔案傳檔與輕鬆快速的螢幕抓圖…等功能，除此之外，還提供了一個全新的「LINE Memos」備忘錄功能，讓我們可以在軟體中隨時記下各種即時資訊，以便日後檢閱，並支援備忘錄搜尋功能，可快速找出先前記下的各種資訊。

這個 LINE Memos 的功能其實很好用，不只可紀錄日常生活中的大小事，如果你在 LINE 上面交到了很多新朋友，也可以直接在 LINE Memos 上面記下不同朋友的各種細節與聊天重點，等下次要再補充或挖出來看一下誰到底是誰的時候，直接用內建的搜尋功能找一下就有了！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： LINE

LINE 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文、泰文、韓文

繁體中文、簡體中文、英文、日文、泰文、韓文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.72MB

2.72MB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： LINE

LINE 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，按一下 Google Chrome 左上角的「應用程式」或直接在網址列輸入「chrome://apps/」開啟應用程式視窗，就能看到多出一個 LINE 圖示，按下去就可以開始賴啦～

第3步 接著請輸入你在 LINE 上面綁定的 Email 帳號、密碼，如果還沒綁定 Email 或不知道怎麼綁定，可以參考「在 LINE 軟體中綁定 Email 並設定登入密碼（下半段）」文章中的說明。

第4步 為了安全因素，此時會跳出一個安全認證碼，請開啟你手機中的 LINE 視窗並輸入電腦螢幕中的四位數字，以確認你是原本的 LINE 帳號擁有者。

第5步 登入後，可以看到左邊視窗提供了聊天、好友名單、群組、加好友… 等四個按鈕。