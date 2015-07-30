跟一般手機即時傳訊軟體不同的是，LINE 一直很積極在推廣、維護手機版以外的軟體版本，除了 Windows 版、Mac 版之外，最早的時候還有免安裝的 LINE 網頁版，雖然後來不知道啥原因停掉了，不過現在又推出了專屬 Google Chrome 瀏覽器的應用程式版本，功能比網頁版更齊全，但運作起來比整套軟體更輕鬆、無負擔。
Chrome 版的 LINE 傳訊軟體除了提供原本就該有的好友名單、群組、聊天對話與貼圖、留言通知…等功能之外，還支援了圖片傳檔、1GB 以上的超大檔案傳檔與輕鬆快速的螢幕抓圖…等功能，除此之外，還提供了一個全新的「LINE Memos」備忘錄功能，讓我們可以在軟體中隨時記下各種即時資訊，以便日後檢閱，並支援備忘錄搜尋功能，可快速找出先前記下的各種資訊。
這個 LINE Memos 的功能其實很好用，不只可紀錄日常生活中的大小事，如果你在 LINE 上面交到了很多新朋友，也可以直接在 LINE Memos 上面記下不同朋友的各種細節與聊天重點，等下次要再補充或挖出來看一下誰到底是誰的時候，直接用內建的搜尋功能找一下就有了！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：LINE
- 軟體版本：1.0.0
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文、泰文、韓文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.72MB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：LINE
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
第2步 安裝好之後，按一下 Google Chrome 左上角的「應用程式」或直接在網址列輸入「chrome://apps/」開啟應用程式視窗，就能看到多出一個 LINE 圖示，按下去就可以開始賴啦～
第3步 接著請輸入你在 LINE 上面綁定的 Email 帳號、密碼，如果還沒綁定 Email 或不知道怎麼綁定，可以參考「在 LINE 軟體中綁定 Email 並設定登入密碼（下半段）」文章中的說明。
第4步 為了安全因素，此時會跳出一個安全認證碼，請開啟你手機中的 LINE 視窗並輸入電腦螢幕中的四位數字，以確認你是原本的 LINE 帳號擁有者。
第5步 登入後，可以看到左邊視窗提供了聊天、好友名單、群組、加好友… 等四個按鈕。
請問如果沒有手機 怎麼註冊阿 求解!
請問就是因為沒手機才用網頁，
這樣就不能認證了嗎QQ
因為 Line 就是刻意要綁手機的 。
所以沒有手機就不能註冊嗎?
無法開啟
貼圖不能直接點選轉傳給其他人..XD
Android 手機&平板上的Google Chrome好像就不能裝Line擴充套件? 能否幫忙了解ㄧ下?
不過目前沒有個人動態還有群組相簿的功能，使用上覺得不大方便。
尤其是相簿，之前覺得手機上面要大量上傳很不便，都用電腦版操作，現在這版不能用很遺憾。
看起來是不錯的選擇~大家可以嘗試看看