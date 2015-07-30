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LINE 推出 Chrome 網頁版，任何電腦都可用！（Windows, Mac, Linux）

跟一般手機即時傳訊軟體不同的是，LINE 一直很積極在推廣、維護手機版以外的軟體版本，除了 Windows 版Mac 版之外，最早的時候還有免安裝的 LINE 網頁版，雖然後來不知道啥原因停掉了，不過現在又推出了專屬 Google Chrome 瀏覽器的應用程式版本，功能比網頁版更齊全，但運作起來比整套軟體更輕鬆、無負擔。

Chrome 版的 LINE 傳訊軟體除了提供原本就該有的好友名單、群組、聊天對話與貼圖、留言通知…等功能之外，還支援了圖片傳檔、1GB 以上的超大檔案傳檔與輕鬆快速的螢幕抓圖…等功能，除此之外，還提供了一個全新的「LINE Memos」備忘錄功能，讓我們可以在軟體中隨時記下各種即時資訊，以便日後檢閱，並支援備忘錄搜尋功能，可快速找出先前記下的各種資訊。

這個 LINE Memos 的功能其實很好用，不只可紀錄日常生活中的大小事，如果你在 LINE 上面交到了很多新朋友，也可以直接在 LINE Memos 上面記下不同朋友的各種細節與聊天重點，等下次要再補充或挖出來看一下誰到底是誰的時候，直接用內建的搜尋功能找一下就有了！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：LINE
  • 軟體版本：1.0.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文、泰文、韓文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.72MB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 官方網站：LINE
  • 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步  用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

LINE_for_Chrome-01

 

第2步  安裝好之後，按一下 Google Chrome 左上角的「應用程式」或直接在網址列輸入「chrome://apps/」開啟應用程式視窗，就能看到多出一個 LINE 圖示，按下去就可以開始賴啦～

LINE_for_Chrome-02

 

第3步  接著請輸入你在 LINE 上面綁定的 Email 帳號、密碼，如果還沒綁定 Email 或不知道怎麼綁定，可以參考「在 LINE 軟體中綁定 Email 並設定登入密碼（下半段）」文章中的說明。

LINE_for_Chrome-03

 

第4步  為了安全因素，此時會跳出一個安全認證碼，請開啟你手機中的 LINE 視窗並輸入電腦螢幕中的四位數字，以確認你是原本的 LINE 帳號擁有者。

LINE_for_Chrome-04

 

第5步  登入後，可以看到左邊視窗提供了聊天、好友名單、群組、加好友… 等四個按鈕。

LINE_for_Chrome-05

 

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歡迎留下你的想法或意見...

  1. TONY 說道：
    06-30, 2017 at 上午 6:16.20

    請問如果沒有手機 怎麼註冊阿 求解!

    回覆
  2. 訪客 說道：
    11-09, 2016 at 下午 4:46.39

    請問就是因為沒手機才用網頁，
    這樣就不能認證了嗎QQ

    回覆
  4. TERRY 說道：
    04-19, 2016 at 上午 1:19.29

    貼圖不能直接點選轉傳給其他人..XD

    回覆
  5. winsong 說道：
    09-04, 2015 at 下午 3:32.21

    Android 手機&平板上的Google Chrome好像就不能裝Line擴充套件? 能否幫忙了解ㄧ下?

    回覆
  6. Shadow 說道：
    08-08, 2015 at 上午 6:00.12

    不過目前沒有個人動態還有群組相簿的功能，使用上覺得不大方便。
    尤其是相簿，之前覺得手機上面要大量上傳很不便，都用電腦版操作，現在這版不能用很遺憾。

    回覆
  7. Tank 說道：
    08-03, 2015 at 下午 3:02.36

    看起來是不錯的選擇~大家可以嘗試看看

    回覆

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