裝了新版 Windows 10 作業系統除了玩玩新的開始選單與一些新功能和操作介面外，第一件事情大概就是打開全新版本的 IE 瀏覽器（現在改名叫 Microsoft Edge，後腦勺破掉的那個 e 圖示），看看新版 IE 速度到底變多快、有什麼新功能，然後開始下載 Google Chrome 或 Mozilla Firefox 瀏覽器來用。

不過裝了 Chrome 或 Firefox 瀏覽器之後，卻出現個小問題，現在沒法直接把它設定成系統預設的瀏覽器了!

因為整個設定機制改變了，必須要手動到選單中重設預設的應用程式才行。那該怎麼在 Windows 10 系統中修改預設的應用程式呢？

其實 Windows 10 在系統設定等功能方面比 Windows 8 做了更多的改進，用起來比傳統的控制台更直覺好用一些，雖然很多功能還不能在新版的系統設定選單中找到，但很多常用的功能與版面設計已經好很多很多了。

尤其在「預設應用程式」的設定方面，我們可以輕鬆選擇行事曆、電子郵件、地圖、音樂播放程式、相片檢視器、影片播放程式與網頁瀏覽器…等等功能的預設程式，比起更早的版本來說，好用非常多。如果你希望能把自己安裝的其他軟體取代系統內建的預設程式，可以在安裝好軟體後到這邊來更改設定。

使用方法：

第1步 點一下桌面左下角的開始按鈕（窗戶圖示）再按「設定」。如果找不到「設定」的話，請到「所有程式」選單裡去找。

第2步 開啟設定視窗後，請點一下「系統」圖示。

第3步 接著從左邊選單最下方點一下「預設應用程式」，我們可以在「選擇預設應用程式」選單中分別設定行事曆、電子郵件、地圖、音樂播放程式、影片播放程式….等等功能的預設應用程式。

第4步 依照你的需求，先安裝好你要用的軟體，然後在「網頁瀏覽器」的設定選單中，選一個你最常用的網路瀏覽器，設定好、關閉視窗後即可完成。