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如何修改 Windows 10 預設瀏覽器、預設應用程式等設定？

裝了新版 Windows 10 作業系統除了玩玩新的開始選單與一些新功能和操作介面外，第一件事情大概就是打開全新版本的 IE 瀏覽器（現在改名叫 Microsoft Edge，後腦勺破掉的那個 e 圖示），看看新版 IE 速度到底變多快、有什麼新功能，然後開始下載 Google Chrome 或 Mozilla Firefox 瀏覽器來用。

Microsoft_Edge

不過裝了 Chrome 或 Firefox 瀏覽器之後，卻出現個小問題，現在沒法直接把它設定成系統預設的瀏覽器了!

因為整個設定機制改變了，必須要手動到選單中重設預設的應用程式才行。那該怎麼在 Windows 10 系統中修改預設的應用程式呢？

其實 Windows 10 在系統設定等功能方面比 Windows 8 做了更多的改進，用起來比傳統的控制台更直覺好用一些，雖然很多功能還不能在新版的系統設定選單中找到，但很多常用的功能與版面設計已經好很多很多了。

尤其在「預設應用程式」的設定方面，我們可以輕鬆選擇行事曆、電子郵件、地圖、音樂播放程式、相片檢視器、影片播放程式與網頁瀏覽器…等等功能的預設程式，比起更早的版本來說，好用非常多。如果你希望能把自己安裝的其他軟體取代系統內建的預設程式，可以在安裝好軟體後到這邊來更改設定。

使用方法：

第1步  點一下桌面左下角的開始按鈕（窗戶圖示）再按「設定」。如果找不到「設定」的話，請到「所有程式」選單裡去找。

Windows_10_預設瀏覽器-01

 

第2步  開啟設定視窗後，請點一下「系統」圖示。

Windows_10_預設瀏覽器-02

 

第3步  接著從左邊選單最下方點一下「預設應用程式」，我們可以在「選擇預設應用程式」選單中分別設定行事曆、電子郵件、地圖、音樂播放程式、影片播放程式….等等功能的預設應用程式。

Windows_10_預設瀏覽器-03

 

第4步  依照你的需求，先安裝好你要用的軟體，然後在「網頁瀏覽器」的設定選單中，選一個你最常用的網路瀏覽器，設定好、關閉視窗後即可完成。

Windows_10_預設瀏覽器-04

 

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  1. Wayne 說道：
    08-07, 2016 at 上午 12:58.37

    今天我也遇到不能改預設瀏覽器的問題了…

    回覆
  2. 傭爛 說道：
    06-28, 2016 at 下午 6:08.37

    請問，我進入這個選單之後可是沒辦法改掉預設的瀏覽器怎麼辦
    清單裡有chrome跟ie
    重開機還是沒用的?

    回覆
  3. 柚子 說道：
    02-23, 2016 at 下午 4:01.52

    剛更新WIN10用了幾天
    之前已經把常用檔案打開的預設程式改了,但突然會彈出來”某個APP導致XX檔案預設APP設定發生問題,因此系統已將它重設XX”的警告提示
    怎麼解決?

    回覆
  4. 說道：
    07-21, 2015 at 上午 12:17.36

    白老鼠我要慢點做,等半年再安裝ｗｉｎ10，待重灌狂人有更多文章與訊息。

    回覆
  5. Windows 10 User 說道：
    07-18, 2015 at 上午 12:52.13

    edge並不是新版IE
    Windows 10 Edge跟IE是彼此獨立的存在

    回覆
  6. Windows 10 User 說道：
    07-18, 2015 at 上午 12:49.01

    Edge不是新版IE
    Windows 10裡面IE跟Edge是並存的

    回覆
    • 並不如您所說 說道：
      07-22, 2015 at 下午 8:46.05

      據我所知，IE在WIN10就會不使用了，在預覽版中可能還有，但正式版應該是會從預設安裝中移除的，並且不再跟新IE版本

      以上皆為據我所知，並不一定正確，若有錯誤，還請於下方指證，幫助他人尋求正確解答

      回覆
      • Peter Lau 說道：
        08-27, 2015 at 下午 12:19.38

        After upgraded to Windows 10, actual found both Edge and
        IE 11 can use.

      • HL 說道：
        01-29, 2016 at 下午 6:37.42

        我的電腦用的是win10但還是有IE,在Microsoft Edge的右上角中,有一個”更多動作”裡面有,所以win10還是有IE止步過捕是預設值而已,再不然用搜尋也找的到~

  7. 低調路過 說道：
    07-17, 2015 at 下午 4:59.13

    感覺如果想嘗新可以去使用WIN10(等正式版)
    有玩遊戲的還是先等他好一陣子
    最好還是等10.1出來….

    回覆

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