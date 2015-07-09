嚮往大自然的朋友，經常四處遊山玩水踏青賞花，想必累積了不少植物花卉的相關知識，不過世界如此之大、物種如此之多，一定有我們不認識的花種，如果你的求知慾超級旺盛的話，「LikeThat 花園」應該會很適合你唷！

它是一款可以透過相機拍照就能幫你辨識各種鮮花品種的 App，聽起來就超驚奇的吧！辦識的效果真的蠻不錯的，只要拍下花的照片，程式就會立即比對資料庫的照片，並找出幾個最相似、最可能的花種，點入即會連結到維基百科，可以查看更多的相關資訊。

當確認所拍下的花卉品種後，程式還會自動幫你儲存地標，並標示在地圖上，這個動作將有助於提高未來程式資料比對的正確性，你也可以將照片地圖分享給同好，保存在程式中，當做為另類的出遊記錄也挺不錯的，除了喜好戶外旅遊的朋友外，從事園藝相關行業的朋友也很適合使用唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LikeThat 花園

LikeThat 花園 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： JustVisual Inc

JustVisual Inc 官方網站： https://www.likethatapps.com/

https://www.likethatapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「LikeThat 園藝」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「LikeThat 園藝」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「LikeThat 花園」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 按下方中間的「搜尋」按鈕開啟拍照功能，對著不知名的花朵幫它拍張照，最好是在光線充足的地方，拍的越完整越近越好。

第2步 接著等待程式進行辨識，最後就會提供幾個最近似的比對結果。

第3步 點入還可以看到更多的相關資訊，如果確認是其中的某一種花卉就可按下「確認」。

第4步 所有確認過的照片都會被保留在「已確認匹配」的清單中，可在此看到是何時拍下的照片以及相關的地點資訊。