作者：,     

這是什麼花？「LikeThat 花園」拍個照馬上告訴你！（iPhone, Android）

liketahtgarden_0

嚮往大自然的朋友，經常四處遊山玩水踏青賞花，想必累積了不少植物花卉的相關知識，不過世界如此之大、物種如此之多，一定有我們不認識的花種，如果你的求知慾超級旺盛的話，「LikeThat 花園」應該會很適合你唷！

它是一款可以透過相機拍照就能幫你辨識各種鮮花品種的 App，聽起來就超驚奇的吧！辦識的效果真的蠻不錯的，只要拍下花的照片，程式就會立即比對資料庫的照片，並找出幾個最相似、最可能的花種，點入即會連結到維基百科，可以查看更多的相關資訊。

當確認所拍下的花卉品種後，程式還會自動幫你儲存地標，並標示在地圖上，這個動作將有助於提高未來程式資料比對的正確性，你也可以將照片地圖分享給同好，保存在程式中，當做為另類的出遊記錄也挺不錯的，除了喜好戶外旅遊的朋友外，從事園藝相關行業的朋友也很適合使用唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：LikeThat 花園
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：JustVisual Inc
  • 官方網站：https://www.likethatapps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 軟體下載（iPhone）：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「LikeThat 園藝」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
  • 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「LikeThat 花園」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 按下方中間的「搜尋」按鈕開啟拍照功能，對著不知名的花朵幫它拍張照，最好是在光線充足的地方，拍的越完整越近越好。

liketahtgarden_1

 

第2步 接著等待程式進行辨識，最後就會提供幾個最近似的比對結果。

liketahtgarden_2

 

第3步 點入還可以看到更多的相關資訊，如果確認是其中的某一種花卉就可按下「確認」。

liketahtgarden_3

 

第4步 所有確認過的照片都會被保留在「已確認匹配」的清單中，可在此看到是何時拍下的照片以及相關的地點資訊。

liketahtgarden_4

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 美食旅遊、地圖服務 » 這是什麼花？「LikeThat 花園」拍個照馬上告訴你！（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. Bettymis 說道：
    12-31, 2016 at 下午 6:43.32

    我也不能安裝
    App找不到
    官網也上不去

    回覆
  2. 訪客 說道：
    11-11, 2016 at 下午 6:20.37

    剛剛試好久都說在台灣不能裝…有人也有這問題嗎

    回覆
  3. nina 說道：
    09-01, 2016 at 下午 5:57.36

    謝謝版主介紹這個 app, 但想安裝時卻發現要付費~ 請問版主:在台灣也要付費嗎? 我人在國外. 謝謝.

    回覆
  4. 梁國淦 說道：
    07-19, 2015 at 上午 7:25.12

    不能用已拍好的照片，有點可惜

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 