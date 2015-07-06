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「TapTap Screen Lock」點兩下即可關閉手機螢幕（Android）

有很多的手機 App 設計的出發點，都是為了延長電源鍵或其它實體按鍵的壽命，不過說實在的，手機用了那麼多支，也不見哪支的實體鍵有壞掉過（抓頭），或許跟使用習慣跟頻率有關，如果你的實體按鍵岌岌可危，那麼還是找些替代方案會比較好。

目前大部份的手機應該就剩下電源鍵及音量鍵，而電源鍵除了用來開關機外，最主要用途就是開關螢幕了，之前介紹過不少可以取代此功能的 App，像是「全能手勢」雙擊狀態欄或點擊螢幕側邊來關閉螢幕、「Shake ON/OFF」透過甩動手機來開關螢幕或是「重力螢幕鎖」隨著拿起手機或放下手機的角度來自動開關螢幕…等，都是不佔桌面空間的選擇。

若不想搞的太複雜，這個「TapTap Screen Lock」更是好用，只需要輕點兩下螢幕即可關閉，若你的手機本身就有支援點兩下開啟螢幕的功能，那麼就可以與這個程式並用，之後開關手機螢幕都只要點兩下螢幕即可，真的好方便呀！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：TapTap Screen Lock
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Dmytro Dolotov
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「TapTap Screen Lock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式按下方的「ON/OFF」會需要先啟動裝置管理員權限。（之後若想移除程式也必須先取消其權限才能順利移除哦！）

taptapscreenlock_1

 

第2步 接著再次點擊「ON/OFF」啟用功能，若只想在手機桌面使用此功能，就將「ONLY ON HOME SCREEN」開啟，避免在玩一些遊戲時雙擊螢幕就關閉了。若手機本身有支援輕觸喚醒功能也可並用，這樣開關螢幕都不需按電源鍵囉！

taptapscreenlock_2

 

 

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  1. Prairie 說道：
    05-28, 2017 at 下午 7:05.55

    目前 play商店找不到該app

    回覆
  2. Archer 說道：
    05-03, 2016 at 下午 4:47.30

    有沒有點兩下可以喚醒的APP?

    回覆
  3. Aqua205 說道：
    07-10, 2015 at 上午 10:04.18

    朋友手機電源鍵壞了，介紹了給他用，覺得很好用，謝謝你的介紹。

    回覆

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