有很多的手機 App 設計的出發點，都是為了延長電源鍵或其它實體按鍵的壽命，不過說實在的，手機用了那麼多支，也不見哪支的實體鍵有壞掉過（抓頭），或許跟使用習慣跟頻率有關，如果你的實體按鍵岌岌可危，那麼還是找些替代方案會比較好。
目前大部份的手機應該就剩下電源鍵及音量鍵，而電源鍵除了用來開關機外，最主要用途就是開關螢幕了，之前介紹過不少可以取代此功能的 App，像是「全能手勢」雙擊狀態欄或點擊螢幕側邊來關閉螢幕、「Shake ON/OFF」透過甩動手機來開關螢幕或是「重力螢幕鎖」隨著拿起手機或放下手機的角度來自動開關螢幕…等，都是不佔桌面空間的選擇。
若不想搞的太複雜，這個「TapTap Screen Lock」更是好用，只需要輕點兩下螢幕即可關閉，若你的手機本身就有支援點兩下開啟螢幕的功能，那麼就可以與這個程式並用，之後開關手機螢幕都只要點兩下螢幕即可，真的好方便呀！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：TapTap Screen Lock
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Dmytro Dolotov
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「TapTap Screen Lock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式按下方的「ON/OFF」會需要先啟動裝置管理員權限。（之後若想移除程式也必須先取消其權限才能順利移除哦！）
第2步 接著再次點擊「ON/OFF」啟用功能，若只想在手機桌面使用此功能，就將「ONLY ON HOME SCREEN」開啟，避免在玩一些遊戲時雙擊螢幕就關閉了。若手機本身有支援輕觸喚醒功能也可並用，這樣開關螢幕都不需按電源鍵囉！
目前 play商店找不到該app
有沒有點兩下可以喚醒的APP?
朋友手機電源鍵壞了，介紹了給他用，覺得很好用，謝謝你的介紹。