有很多的手機 App 設計的出發點，都是為了延長電源鍵或其它實體按鍵的壽命，不過說實在的，手機用了那麼多支，也不見哪支的實體鍵有壞掉過（抓頭），或許跟使用習慣跟頻率有關，如果你的實體按鍵岌岌可危，那麼還是找些替代方案會比較好。

目前大部份的手機應該就剩下電源鍵及音量鍵，而電源鍵除了用來開關機外，最主要用途就是開關螢幕了，之前介紹過不少可以取代此功能的 App，像是「全能手勢」雙擊狀態欄或點擊螢幕側邊來關閉螢幕、「Shake ON/OFF」透過甩動手機來開關螢幕或是「重力螢幕鎖」隨著拿起手機或放下手機的角度來自動開關螢幕…等，都是不佔桌面空間的選擇。

若不想搞的太複雜，這個「TapTap Screen Lock」更是好用，只需要輕點兩下螢幕即可關閉，若你的手機本身就有支援點兩下開啟螢幕的功能，那麼就可以與這個程式並用，之後開關手機螢幕都只要點兩下螢幕即可，真的好方便呀！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TapTap Screen Lock

TapTap Screen Lock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dmytro Dolotov

Dmytro Dolotov 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3.3 以上

Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「TapTap Screen Lock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式按下方的「ON/OFF」會需要先啟動裝置管理員權限。（之後若想移除程式也必須先取消其權限才能順利移除哦！）

第2步 接著再次點擊「ON/OFF」啟用功能，若只想在手機桌面使用此功能，就將「ONLY ON HOME SCREEN」開啟，避免在玩一些遊戲時雙擊螢幕就關閉了。若手機本身有支援輕觸喚醒功能也可並用，這樣開關螢幕都不需按電源鍵囉！