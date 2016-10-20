2016/10/22 更新：軟體版本更新至 v6.7.116 最新版。
現在越來越多看起來很不錯的軟體打著免費下載、免費使用的名號，實際上在軟體安裝過程中插入了一些垃圾程式與廣告軟體，使得很多人在上網時一直跳出奇怪的廣告畫面或廣告視窗。如果你常常在安裝軟體時不小心誤裝了這些垃圾，可以試試看下面這個清除工具 Yet Another Cleaner。
Yet Another Cleaner 提供了安全防護、木馬查殺、清理電腦垃圾、系統最佳化與加速及軟體強力移除工具…等等五大功能，算是一個比較「積極」一點的惡意程式查殺工具，除了掃描、清除廣告軟體與惡意程式之外，他還會幫我們「鎖定」瀏覽器預設首頁與搜尋引擎，不被其他程式給修改。並可攔截瀏覽器的外掛程式與其他惡意的釣魚網站及設定。
除此之外，在木馬查殺與電腦清理方面也是相當實用的功能，可以幫我們深入、徹底清除登錄檔中的垃圾與潛伏在系統服務與安裝檔裡的廣告程式。如果移除不掉的話，還有個「強力卸載」功能可以幫忙清除用不到的軟體。並使用「系統加速」功能來協助我們管理開機啟動項目、系統設定與一些選項。
Yet Another Cleaner 看起來很好用，但是有部份防毒軟體會認為他是惡意程式，因為它可以用來鎖定預設瀏覽器與瀏覽器預設首頁及搜尋引擎..等功能，要不要用，就看你囉！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Yet Another Cleaner
- 軟體版本：6.7.116
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：25.0 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：http://www.yac.mx/
- 軟體下載：按這裡
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
使用方法：
第1步 Yet Another Cleaner 的軟體操作介面相當精簡、清爽，如果你不想一個功能一個功能按進去看可以直接按「立即體驗」讓他自動掃描並一鍵修復。
第2步 掃瞄完成後，可個別修改每一個需要手動調整個項目，或者直接按「一鍵修復」來快速檢測及清理垃圾程式。
第3步 「安全防護」的部分提供多種瀏覽器的保護與功能設定，可讓我們手動強制鎖定預設瀏覽器、瀏覽器預設首頁、預設搜尋引擎並攔截惡意外掛程式與詐騙、釣魚網站…等等惡意網站。
第4步 「木馬查殺」可以幫我們掃描並移除電腦中的木馬程式，這功能只提供14天試用。
用它本身的移除程式才刪除到= =
介紹這軟體真是害人不淺
千萬別下載此程式 除非你想讓你的電腦縮短壽命 不小心安裝的朋友可以去http://www.techbang.com/posts/10665-how-to-usb-pen-drive-access-speed-pchome-200-drj 安裝這個可以強制移除
千萬不要安裝，安裝以後會沒有權限移除
根本是流氓軟體
這麽害人，還放上來，好在沒下
爛網頁，都不管控，這麼爛的軟體也一直放在上面害人。
明明一堆人反映，還放著讓人下載。
鄭重聲明這個軟體也是廣告軟體，安裝後無法透過控制台解除安裝，只能透過 adwcleaner 清除後重新開機
這個程式的病毒資料庫是從其他防毒軟件偷回來的，Malwarebytes 已經證實這件事（https://blog.malwarebytes.org/fraud-scam/2015/03/yet-another-cleaner-yet-another-stealer/）。
YAC 那班開發者只是隨便寫個軟件來賺錢而已，絕對不建議下載安裝。
非常強烈建議不要安裝此程式！非常強烈建議不要安裝此程式！非常強烈建議不要安裝此程式！
很重要所以說三次，這程式會奪取系統主控權，導致整台個人電腦當機，伺服器主機會無法提供任何對外服務，這是我管理上百台個人電腦及伺服器主機的慘痛經驗！