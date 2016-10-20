2016/10/22 更新：軟體版本更新至 v6.7.116 最新版。

現在越來越多看起來很不錯的軟體打著免費下載、免費使用的名號，實際上在軟體安裝過程中插入了一些垃圾程式與廣告軟體，使得很多人在上網時一直跳出奇怪的廣告畫面或廣告視窗。如果你常常在安裝軟體時不小心誤裝了這些垃圾，可以試試看下面這個清除工具 Yet Another Cleaner。

Yet Another Cleaner 提供了安全防護、木馬查殺、清理電腦垃圾、系統最佳化與加速及軟體強力移除工具…等等五大功能，算是一個比較「積極」一點的惡意程式查殺工具，除了掃描、清除廣告軟體與惡意程式之外，他還會幫我們「鎖定」瀏覽器預設首頁與搜尋引擎，不被其他程式給修改。並可攔截瀏覽器的外掛程式與其他惡意的釣魚網站及設定。

除此之外，在木馬查殺與電腦清理方面也是相當實用的功能，可以幫我們深入、徹底清除登錄檔中的垃圾與潛伏在系統服務與安裝檔裡的廣告程式。如果移除不掉的話，還有個「強力卸載」功能可以幫忙清除用不到的軟體。並使用「系統加速」功能來協助我們管理開機啟動項目、系統設定與一些選項。

Yet Another Cleaner 看起來很好用，但是有部份防毒軟體會認為他是惡意程式，因為它可以用來鎖定預設瀏覽器與瀏覽器預設首頁及搜尋引擎..等功能，要不要用，就看你囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Yet Another Cleaner

Yet Another Cleaner 軟體版本： 6.7.116

6.7.116 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 25.0 MB

25.0 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.yac.mx/

http://www.yac.mx/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 Yet Another Cleaner 的軟體操作介面相當精簡、清爽，如果你不想一個功能一個功能按進去看可以直接按「立即體驗」讓他自動掃描並一鍵修復。

第2步 掃瞄完成後，可個別修改每一個需要手動調整個項目，或者直接按「一鍵修復」來快速檢測及清理垃圾程式。

第3步 「安全防護」的部分提供多種瀏覽器的保護與功能設定，可讓我們手動強制鎖定預設瀏覽器、瀏覽器預設首頁、預設搜尋引擎並攔截惡意外掛程式與詐騙、釣魚網站…等等惡意網站。

第4步 「木馬查殺」可以幫我們掃描並移除電腦中的木馬程式，這功能只提供14天試用。