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[YAC] Yet Another Cleaner v6.7 廣告軟體清除工具，保護瀏覽器、不被綁架插廣告！

2016/10/22 更新：軟體版本更新至 v6.7.116 最新版。

現在越來越多看起來很不錯的軟體打著免費下載、免費使用的名號，實際上在軟體安裝過程中插入了一些垃圾程式與廣告軟體，使得很多人在上網時一直跳出奇怪的廣告畫面或廣告視窗。如果你常常在安裝軟體時不小心誤裝了這些垃圾，可以試試看下面這個清除工具 Yet Another Cleaner。

Yet Another Cleaner 提供了安全防護木馬查殺清理電腦垃圾系統最佳化與加速軟體強力移除工具…等等五大功能，算是一個比較「積極」一點的惡意程式查殺工具，除了掃描、清除廣告軟體與惡意程式之外，他還會幫我們「鎖定」瀏覽器預設首頁與搜尋引擎，不被其他程式給修改。並可攔截瀏覽器的外掛程式與其他惡意的釣魚網站及設定。

除此之外，在木馬查殺與電腦清理方面也是相當實用的功能，可以幫我們深入、徹底清除登錄檔中的垃圾與潛伏在系統服務與安裝檔裡的廣告程式。如果移除不掉的話，還有個「強力卸載」功能可以幫忙清除用不到的軟體。並使用「系統加速」功能來協助我們管理開機啟動項目、系統設定與一些選項。

Yet Another Cleaner 看起來很好用，但是有部份防毒軟體會認為他是惡意程式，因為它可以用來鎖定預設瀏覽器與瀏覽器預設首頁及搜尋引擎..等功能，要不要用，就看你囉！

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Yet Another Cleaner
  • 軟體版本：6.7.116
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：25.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.yac.mx/
  • 軟體下載：按這裡

其他類似的廣告程式移除工具：

 

使用方法：

第1步  Yet Another Cleaner 的軟體操作介面相當精簡、清爽，如果你不想一個功能一個功能按進去看可以直接按「立即體驗」讓他自動掃描並一鍵修復。

YAC-01

 

第2步  掃瞄完成後，可個別修改每一個需要手動調整個項目，或者直接按「一鍵修復」來快速檢測及清理垃圾程式。

YAC-02

 

第3步  「安全防護」的部分提供多種瀏覽器的保護與功能設定，可讓我們手動強制鎖定預設瀏覽器、瀏覽器預設首頁、預設搜尋引擎並攔截惡意外掛程式與詐騙、釣魚網站…等等惡意網站。

YAC-03

 

第4步  「木馬查殺」可以幫我們掃描並移除電腦中的木馬程式，這功能只提供14天試用。

YAC-04

 

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  1. mrsmallbee 說道：
    04-30, 2017 at 下午 5:14.06

    用它本身的移除程式才刪除到= =

    回覆
  2. SAN 說道：
    04-08, 2017 at 下午 6:41.07

    介紹這軟體真是害人不淺

    回覆
  3. kane 說道：
    03-08, 2017 at 上午 2:21.05

    千萬別下載此程式 除非你想讓你的電腦縮短壽命 不小心安裝的朋友可以去http://www.techbang.com/posts/10665-how-to-usb-pen-drive-access-speed-pchome-200-drj 安裝這個可以強制移除

    回覆
  4. Tacotan 說道：
    11-06, 2016 at 下午 6:18.40

    千萬不要安裝，安裝以後會沒有權限移除
    根本是流氓軟體

    回覆
  5. SASDA 說道：
    07-07, 2016 at 上午 8:48.49

    這麽害人，還放上來，好在沒下

    回覆
  6. 說道：
    06-28, 2016 at 下午 4:27.39

    爛網頁，都不管控，這麼爛的軟體也一直放在上面害人。

    明明一堆人反映，還放著讓人下載。

    回覆
  7. Adan 說道：
    03-14, 2016 at 上午 6:09.46

    鄭重聲明這個軟體也是廣告軟體，安裝後無法透過控制台解除安裝，只能透過 adwcleaner 清除後重新開機

    回覆
  8. Tinycrate 說道：
    01-10, 2016 at 下午 10:49.57

    這個程式的病毒資料庫是從其他防毒軟件偷回來的，Malwarebytes 已經證實這件事（https://blog.malwarebytes.org/fraud-scam/2015/03/yet-another-cleaner-yet-another-stealer/）。

    YAC 那班開發者只是隨便寫個軟件來賺錢而已，絕對不建議下載安裝。

    回覆
  9. iamapo 說道：
    07-06, 2015 at 下午 3:09.41

    非常強烈建議不要安裝此程式！非常強烈建議不要安裝此程式！非常強烈建議不要安裝此程式！
    很重要所以說三次，這程式會奪取系統主控權，導致整台個人電腦當機，伺服器主機會無法提供任何對外服務，這是我管理上百台個人電腦及伺服器主機的慘痛經驗！

    回覆

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