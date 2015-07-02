BatteryInfoView v1.22 筆電電池壽命、使用次數、製造日期…硬體規格檢測工具
BatteryInfoView 是個專門用來檢測筆記型電腦等裝置的電池規格與相關資訊的工具，可顯示包含電池名稱、製造廠商名稱、電池序號、製造日期、電源狀態、目前容量(%)、充飽電容量、設計容量、電池耗損率、電壓、充電/放電速率、電池化學成分、電量不足容量、臨界偏壓、充/放電次數、電池溫度、預估剩餘使用使間、預估充飽電後的使用時間….等等各種資訊。
除了顯示目前的基本資訊之外，BatteryInfoView 還提供了一個「顯示電池紀錄」的 log 模式，可以詳細紀錄較長時間的電池使用狀況，方便我們了解整體運作是否正常、電池是否健康。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：BatteryInfoView
- 軟體版本：1.22
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：116 KB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：NirSoft
- 軟體下載：按這裡
軟體操作介面：
作者:
不來恩
| 發佈日期: 2015/07/02
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我下載完怎麼是一堆亂碼。。。