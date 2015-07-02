BatteryInfoView 是個專門用來檢測筆記型電腦等裝置的電池規格與相關資訊的工具，可顯示包含電池名稱、製造廠商名稱、電池序號、製造日期、電源狀態、目前容量(%)、充飽電容量、設計容量、電池耗損率、電壓、充電/放電速率、電池化學成分、電量不足容量、臨界偏壓、充/放電次數、電池溫度、預估剩餘使用使間、預估充飽電後的使用時間….等等各種資訊。

除了顯示目前的基本資訊之外，BatteryInfoView 還提供了一個「顯示電池紀錄」的 log 模式，可以詳細紀錄較長時間的電池使用狀況，方便我們了解整體運作是否正常、電池是否健康。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： BatteryInfoView

BatteryInfoView 軟體版本： 1.22

1.22 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言版

繁體中文、英文…等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 116 KB

116 KB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： NirSoft

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