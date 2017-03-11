2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v1.6.1.938 最新版。
所謂的「影音幻燈秀」指的就是把一堆照片、圖片編排整理後，配上背景音樂然後做成一個影片檔，讓大家可以放在電腦、手機或 Youtube 上給親朋好友欣賞最近拍的照片或去哪玩的風景…。
其實這類用照片做成幻燈片影音檔的工具有很多，不過下面介紹的這個 4K Slideshow Maker 還真的超級簡單、好學，整個軟體就三個主要功能，加入照片、加入背景音樂然後輸出成 Slideshow！
輸出影片前還可先按「Show Preview」預覽一下影片內容是否沒問題，確定沒問題的話再按「Make Slideshow」輸出影片即可完成。
比較特別的是，4K Slideshow Maker 還直接內建了 Instagram 的照片下載功能，可以幫我們下載任何公開帳戶上的全部照片並做成影音幻燈秀，如果你想收藏某些 Instagram 名人的作品或幫自己的 ig 做備份的話，這功能會非常方便！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：4K Slideshow Maker
- 軟體版本：1.6.1.938
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：38.8 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
- 官方網站：https://www.4kdownload.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「4kslideshowmaker.exe」這個檔案即可開始使用。首先按「Add Photos」按鈕載入電腦中的圖片、照片，如果想增加背景音樂的話請按「Change Music」選取一個合適的音樂檔。
第2步 載入圖片後，可隨時用滑鼠按住、移動視窗中的任何一張照片、改變排列順序，之後做成影片時，該照片出場的順序就會不一樣。
第3步 如果你有 Instagram 帳戶，還可以按「Add Instagram」按鈕載入你先前用 ig 拍的照片，只要輸入 ig 帳號再按「Download」按鈕即可匯入並讓我們選取要使用的圖片。
第4步 做好之後按一下「Show Preview」按鈕，即可預覽影片內容。
第5步 全部調整好、確定要輸出成影片檔的話請按「Make Slideshow」按鈕，設定好影音格式與檔案儲存位置後，按下「Continue」按鈕即可輸出成影片檔。