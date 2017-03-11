作者：,     

4K Slideshow Maker v1.6.1 超簡單、超好用的「影音幻燈秀」製作工具（支援 ig 照片下載）

4K Slideshow Maker

2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v1.6.1.938 最新版。

所謂的「影音幻燈秀」指的就是把一堆照片、圖片編排整理後，配上背景音樂然後做成一個影片檔，讓大家可以放在電腦、手機或 Youtube 上給親朋好友欣賞最近拍的照片或去哪玩的風景…。

其實這類用照片做成幻燈片影音檔的工具有很多，不過下面介紹的這個 4K Slideshow Maker 還真的超級簡單、好學，整個軟體就三個主要功能，加入照片、加入背景音樂然後輸出成 Slideshow！

輸出影片前還可先按「Show Preview」預覽一下影片內容是否沒問題，確定沒問題的話再按「Make Slideshow」輸出影片即可完成。

比較特別的是，4K Slideshow Maker 還直接內建了 Instagram 的照片下載功能，可以幫我們下載任何公開帳戶上的全部照片並做成影音幻燈秀，如果你想收藏某些 Instagram 名人的作品或幫自己的 ig 做備份的話，這功能會非常方便！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：4K Slideshow Maker
  • 軟體版本：1.6.1.938
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：38.8 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
  • 官方網站：https://www.4kdownload.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「4kslideshowmaker.exe」這個檔案即可開始使用。首先按「Add Photos」按鈕載入電腦中的圖片、照片，如果想增加背景音樂的話請按「Change Music」選取一個合適的音樂檔。

4K_Slideshow_Maker-01

 

第2步  載入圖片後，可隨時用滑鼠按住、移動視窗中的任何一張照片、改變排列順序，之後做成影片時，該照片出場的順序就會不一樣。

4K Slideshow Maker-02

 

第3步  如果你有 Instagram 帳戶，還可以按「Add Instagram」按鈕載入你先前用 ig 拍的照片，只要輸入 ig 帳號再按「Download」按鈕即可匯入並讓我們選取要使用的圖片。

4K Slideshow Maker-03

 

第4步  做好之後按一下「Show Preview」按鈕，即可預覽影片內容。

4K Slideshow Maker-04

 

第5步  全部調整好、確定要輸出成影片檔的話請按「Make Slideshow」按鈕，設定好影音格式與檔案儲存位置後，按下「Continue」按鈕即可輸出成影片檔。

4K Slideshow Maker-05

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 影視編輯、轉檔、影音播放軟體 » 4K Slideshow Maker v1.6.1 超簡單、超好用的「影音幻燈秀」製作工具（支援 ig 照片下載）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
三步驟！將靜態照片做成動態影片、幻燈片（YouTube）...
ALSee 超強大：看圖軟體 + 相片編輯工具 + MovieMaker...
Icecream Slideshow Maker v2.14 幻燈秀影片製作工具...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 