2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v1.6.1.938 最新版。

所謂的「影音幻燈秀」指的就是把一堆照片、圖片編排整理後，配上背景音樂然後做成一個影片檔，讓大家可以放在電腦、手機或 Youtube 上給親朋好友欣賞最近拍的照片或去哪玩的風景…。

其實這類用照片做成幻燈片影音檔的工具有很多，不過下面介紹的這個 4K Slideshow Maker 還真的超級簡單、好學，整個軟體就三個主要功能，加入照片、加入背景音樂然後輸出成 Slideshow！

輸出影片前還可先按「Show Preview」預覽一下影片內容是否沒問題，確定沒問題的話再按「Make Slideshow」輸出影片即可完成。

比較特別的是，4K Slideshow Maker 還直接內建了 Instagram 的照片下載功能，可以幫我們下載任何公開帳戶上的全部照片並做成影音幻燈秀，如果你想收藏某些 Instagram 名人的作品或幫自己的 ig 做備份的話，這功能會非常方便！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 4K Slideshow Maker

4K Slideshow Maker 軟體版本： 1.6.1.938

1.6.1.938 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 38.8 MB

38.8 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Ubuntu

Windows, Mac OS X, Ubuntu 官方網站： https://www.4kdownload.com/

https://www.4kdownload.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「4kslideshowmaker.exe」這個檔案即可開始使用。首先按「Add Photos」按鈕載入電腦中的圖片、照片，如果想增加背景音樂的話請按「Change Music」選取一個合適的音樂檔。

第2步 載入圖片後，可隨時用滑鼠按住、移動視窗中的任何一張照片、改變排列順序，之後做成影片時，該照片出場的順序就會不一樣。

第3步 如果你有 Instagram 帳戶，還可以按「Add Instagram」按鈕載入你先前用 ig 拍的照片，只要輸入 ig 帳號再按「Download」按鈕即可匯入並讓我們選取要使用的圖片。

第4步 做好之後按一下「Show Preview」按鈕，即可預覽影片內容。

第5步 全部調整好、確定要輸出成影片檔的話請按「Make Slideshow」按鈕，設定好影音格式與檔案儲存位置後，按下「Continue」按鈕即可輸出成影片檔。