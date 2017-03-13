2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v5.1.0.303 最新版。

又一個操作簡單、功能齊全的音樂檔轉檔工具，Free Audio Converter 可以支援大部份常見的音樂檔格式，包括 aac, ac3, aiff, ape, flac, m4a, m4b, mka, mp3, ogg, ra, tta, wav, wma..等，還支援 FLAC, WAV, ALAC 與 WMA 等無損音樂格式間的轉換。

除了轉檔速度很快之外，每個音樂檔都可各別指定檔名結構、標籤、內置圖示… 等設定，還可針對不同音樂檔格式選擇不同的音質、取樣率、頻道…等等細節，轉檔完成後還會自動生成 .m3u 格式的播放清單，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Audio Converter

Free Audio Converter 軟體版本： 5.1.0.303

5.1.0.303 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文、日本語…等多國語言版

繁體中文、英文、簡體中文、日本語…等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 29.2 MB

29.2 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.dvdvideosoft.com

http://www.dvdvideosoft.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體安裝好、開啟之後，按一下「增加檔案…」按鈕，選取你要處理的音樂檔，可一次選取很多個檔案。

第2步 在「品質」選單中點選你要輸出的音樂檔格式，然後在右邊選單點選適合的音質設定。

第3步 最右邊還有個音質設定的選單..

第4步 只要先點一下清單中的檔案再按「標籤…」按鈕，即可手動編輯各個檔案的標籤內容，包含標題、藝人、專輯名稱、備註、專輯封面…等等各項資訊。

第5步 全部設定好之後，按下「轉換」按鈕便可開始轉檔，處理速度還算快。