2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v5.1.0.303 最新版。
又一個操作簡單、功能齊全的音樂檔轉檔工具，Free Audio Converter 可以支援大部份常見的音樂檔格式，包括 aac, ac3, aiff, ape, flac, m4a, m4b, mka, mp3, ogg, ra, tta, wav, wma..等，還支援 FLAC, WAV, ALAC 與 WMA 等無損音樂格式間的轉換。
除了轉檔速度很快之外，每個音樂檔都可各別指定檔名結構、標籤、內置圖示… 等設定，還可針對不同音樂檔格式選擇不同的音質、取樣率、頻道…等等細節，轉檔完成後還會自動生成 .m3u 格式的播放清單，相當簡單好用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Free Audio Converter
- 軟體版本：5.1.0.303
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文、日本語…等多國語言版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：29.2 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：http://www.dvdvideosoft.com
- 軟體下載：按這裡
注意！安裝軟體時請注意，不要勾選安裝廣告程式、工具列或其他推廣軟體…等程式。
使用方法：
第1步 將軟體安裝好、開啟之後，按一下「增加檔案…」按鈕，選取你要處理的音樂檔，可一次選取很多個檔案。
第2步 在「品質」選單中點選你要輸出的音樂檔格式，然後在右邊選單點選適合的音質設定。
第3步 最右邊還有個音質設定的選單..
第4步 只要先點一下清單中的檔案再按「標籤…」按鈕，即可手動編輯各個檔案的標籤內容，包含標題、藝人、專輯名稱、備註、專輯封面…等等各項資訊。
第5步 全部設定好之後，按下「轉換」按鈕便可開始轉檔，處理速度還算快。
新版v5.1.0.303轉檔後會在檔案頭尾加上audio watermark，
且使用期間還會跳出廣告。建議改用LameXP：
http://lamexp.sourceforge.net/
FK 沒注意到被連裝兩個防毒跟一個垃圾軟體 太可怕了吧
請問這個程式可以拿來轉KKBOX的音頻嗎？
安裝過程中當心植入廣告軟體 慎用!
when you install the Free Audio Converter, 它會試圖下載其他垃圾軟體, 所以眼睛要爭大, check 這些選項