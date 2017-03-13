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免費 MP3, FLAC, APE, AAC… 音樂轉檔軟體（Free Audio Converter v5.1.0）

2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v5.1.0.303 最新版。

又一個操作簡單、功能齊全的音樂檔轉檔工具，Free Audio Converter 可以支援大部份常見的音樂檔格式，包括 aac, ac3, aiff, ape, flac, m4a, m4b, mka, mp3, ogg, ra, tta, wav, wma..等，還支援 FLAC, WAV, ALAC 與 WMA 等無損音樂格式間的轉換。

除了轉檔速度很快之外，每個音樂檔都可各別指定檔名結構、標籤、內置圖示… 等設定，還可針對不同音樂檔格式選擇不同的音質、取樣率、頻道…等等細節，轉檔完成後還會自動生成 .m3u 格式的播放清單，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Free Audio Converter
  • 軟體版本：5.1.0.303
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文、日本語…等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：29.2 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.dvdvideosoft.com
  • 軟體下載：按這裡

注意！安裝軟體時請注意，不要勾選安裝廣告程式、工具列或其他推廣軟體…等程式。

free-audio-converter-sdf

使用方法：

第1步  將軟體安裝好、開啟之後，按一下「增加檔案…」按鈕，選取你要處理的音樂檔，可一次選取很多個檔案。

Free Audio Converter-01

 

第2步  在「品質」選單中點選你要輸出的音樂檔格式，然後在右邊選單點選適合的音質設定。

Free Audio Converter-02

 

第3步  最右邊還有個音質設定的選單..

Free Audio Converter-04

 

第4步  只要先點一下清單中的檔案再按「標籤…」按鈕，即可手動編輯各個檔案的標籤內容，包含標題、藝人、專輯名稱、備註、專輯封面…等等各項資訊。

Free Audio Converter-03

 

第5步  全部設定好之後，按下「轉換」按鈕便可開始轉檔，處理速度還算快。

Free Audio Converter-05

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
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歡迎留下你的想法或意見...

  1. absolute 說道：
    03-12, 2017 at 上午 10:40.52

    新版v5.1.0.303轉檔後會在檔案頭尾加上audio watermark，
    且使用期間還會跳出廣告。建議改用LameXP：
    http://lamexp.sourceforge.net/

    回覆
  2. 路人 說道：
    10-03, 2016 at 上午 9:45.51

    FK 沒注意到被連裝兩個防毒跟一個垃圾軟體 太可怕了吧

    回覆
  3. Komie 說道：
    01-04, 2016 at 下午 8:49.15

    請問這個程式可以拿來轉KKBOX的音頻嗎？

    回覆
  4. 煩躁 說道：
    10-29, 2015 at 上午 9:11.21

    安裝過程中當心植入廣告軟體 慎用!

    回覆
  5. 西瓜 說道：
    08-05, 2015 at 上午 4:09.54

    when you install the Free Audio Converter, 它會試圖下載其他垃圾軟體, 所以眼睛要爭大, check 這些選項

    回覆

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