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Icecream PDF Converter v2.68 多功能免費 PDF 轉檔軟體

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2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v2.68 最新版。

Icecream PDF Converter 是個相當簡單實用的免費 PDF 轉檔工具，提供三大常用的 PDF 轉檔功能，包括將其他格式的文件檔轉成 PDF、將 PDF 分割/轉檔成 JPG, PNG… 等各種格式的圖檔或 HTML, DOC, ODT, RTF..等格式的文件檔，還可支援密碼保護的 PDF 文件轉檔（轉檔時輸入密碼或輸出成密碼保護的 PDF），轉檔時亦可指定要輸出哪一頁或哪幾個頁面。

比較特別的是，當我們使用 Icecream PDF Converter 將其他文件轉成 PDF 檔時，可以同時合併多個不同文件檔的多頁內容（Pro 版還可支援多個不同格式的文件合併成PDF），並直接輸出成 PDF, EPUB 或圖檔格式..等形式。整體操作方式也相當簡單易懂，是個相當實用的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Icecream PDF Converter
  • 軟體版本：2.68
  • 軟體語言：英文、簡體中文、日文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：117.9 Mb
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://icecreamapps.com/
  • 軟體下載：按這裡

支援的轉檔功能：

Icecream PDF Converter 支援的PDF轉檔功能

 

軟體操作介面：

Icecream PDF Converter-01 Icecream PDF Converter-02

Icecream PDF Converter-03

Icecream PDF Converter-04

儘管 Icecream PDF Converter 是個不錯的小工具，不過比較遺憾的是目前在 PDF 轉 Word 或圖片時的中文字編碼與字型方面似乎還是有點小問題…. 等等看以後的版本會不會改進。

 

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