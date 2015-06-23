由於 Facebook 的普及，越來越多網站捨棄自己網站的留言功能，改用 Facebook 留言板外掛，讓大家可以不用另外註冊新帳號、登入，就能使用原本的帳號來留言、針對文章內容做回應。
用 Facebook 帳戶直接在留言板上回文雖然很方便，不過其他人一下子就能看出你是誰、幾歲、就讀哪間學校、在哪裡工作…，還有你自己的照片、你爸媽還有家裡三歲小孩或讀小學的小蘿莉的照片…等等一大堆個人資料，很方便不是嗎？
如果你的留言讓其他人看了不爽，人家要 “人肉" 你也超方便的，姓名照片、工作地點都有了，要堵你也更方便了～ 如果你不希望自己那麼"暴露"卻又想在各大新聞網站、部落格匿名發表意見的話，該怎麼做呢？
其實有個可以方法可以用自己原本的 Facebook 帳號來製造一些分身，你不用另外申請或登入多個不同帳號，只要弄個分身就能在各個外部網站的 Facebook 留言板以不同身份留言，大家一時間也看不出來你是誰，但你還是能自由表達意見，只要在留言時選個你喜歡的身份就好。
怎麼做呢？其實很簡單，就自己另外開個粉絲專頁就好，免費的。
一、免費開設一個新的粉絲專頁
第1步 用你的帳號登入 Facebook，點一下右上角的選單，再按「建立粉絲專頁」。
第2步 依照不同需求，選擇一個合適的分類，設定好粉絲專頁的名稱後再按「立即開始」。
第3步 一開始會有許多設定與資訊要填，除了大頭貼之外，其他可以都先略過，等有空再慢慢填寫、設定即可。
第4步 完成後，可以在瀏覽你的粉絲專頁時先按右上角的「設定」，然後在「訪客貼文」的地方點「停用粉絲專頁的訪客貼文」功能，避免其他不認識的人來亂留言。其他的設定與相關資訊，可以日後再慢慢調整。
二、留言時，選擇不同身份
第1步 設立好新的粉絲專頁後，當你在其他外部網站看到 Facebook 的留言板時，可以在「留言」按鈕左邊看到一個小小的選單，點一下那個下拉選單。
第2步 開啟下拉選單後，即可看到包含你目前臉書帳號之外的其他粉絲專頁帳號，當你要留言時，可以選擇不同的身份來留言，避免其他人一看就知道你是誰、住哪、你的學歷與目前工作…等個人隱私資訊。
第3步 留言完成，一般網友只能看到你所設定的名稱與大頭貼，點了名稱進去也只能看到你設定好的粉絲專頁內容，不會知道你的真實身份是誰。
很方便、很隱密吧！要注意的是，這方法僅適用類似蘋果日報、部落格或其他使用 FB 留言板的非臉書的其他網站，在 Facebook 本站上面留言是沒得選的。
但也別以為有了匿名跟分身就能拿來做什麽壞事，警察杯杯要查 IP 的話還是能馬上問到。更別以為這樣就能在網路上洗版、做假評論、炒作評價啥的….，很容易被發現異狀的。
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