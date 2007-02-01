下中文字型由中原大學數學系王漢宗教授所研發、捐贈，採用GPL授權，免費使用。缺字型的人，可以下載這個來用唷。
軟體作者：中原大學 數學系 王漢宗教授
授權方式：免費使用（GPL授權，參見）
檔案名稱：DrWangFreeTTF
檔案版本：1.3
內含字型：48 套
安裝方法：安裝檔，下載回來後執行安裝即可完成。
字型下載： 按這裡
不過，後來又有傳出，「由於文鼎公司認為王老師的字型（WCL 及後來的較新字型），和他們的商業字型有形似的爭議。為了避免法律糾紛….已暫時移除」不過很多網站還是有提供下載，目前尚未有明確的判決或決定出來，有缺字型的人，還是可以暫時使用，商業用途的話，就不太建議囉，不然到時有啥問題又麻煩了。
字型內容：
王漢宗自由字型 OO.o 範例
王漢宗細明體（wt001.ttf）。
王漢宗中明體（wt002.ttf）。
王漢宗粗明體（wt003.ttf）。
王漢宗特明體（wt004.ttf）。
王漢宗超明體（wt005.ttf）。
王漢宗細圓體（wt006.ttf）。
王漢宗特圓體（wt009.ttf）。
王漢宗細黑體（wt011.ttf）。
王漢宗特黑體（wt014.ttf）。
王漢宗隸書體（wt021.ttf）。
王漢宗中仿宋（wt024.ttf）。
王漢宗疊圓體（wt028.ttf）。
王漢宗勘流亭（wt034.ttf）。
王漢宗綜藝體（wt040.ttf）。
王漢宗顏楷體（wt064.ttf）。
王漢宗中行書（wt071.ttf）。
王漢宗酷儷海報（wtcc02.ttf）。
王漢宗酷正海報（wtcc15.ttf）。
王漢宗鋼筆行楷（wthc06.ttf）。
王漢宗超黑俏皮動物（wtg-06cut1.ttf）。
王漢宗中明體注音(wp010-05.ttf)。
中明體破音字123(wp[123]10-05.ttf)
王漢宗中楷體注音(wp010-08.ttf)。
中楷體破音字123(wp[123]10-08.ttf)
王漢宗波浪體(WCL-01.ttf)。
王漢宗特明體標準(WCL-02.ttf)。
王漢宗波卡體空陰(WCL-03.ttf)。
王漢宗綜藝體雙空陰(WCL-04.ttf)。
王漢宗標楷體空心(WCL-05.ttf)。
王漢宗仿宋標準(WCL-06.ttf)。
王漢宗粗鋼體標準(WCL-07.ttf)。
王漢宗粗黑體實陰(WCL-08.ttf)。
王漢宗粗圓體雙空(WCL-09.ttf)。
王漢宗海報體半天水(WCL-10.ttf)。
王漢宗粗楷體簡體(wts11.ttf)。
王漢宗中魏碑簡體(wts43.ttf)。
王漢宗中仿宋簡體(wts47.ttf)。
王漢宗細新宋簡體(wts55.ttf)。
延伸閱讀：文章1
有用~~謝謝分享
版主 您好
可以請您把軟體寄給我嗎?doreen_764@yahoo.com.tw
我需要裡面的字型來做自己的履歷介紹
謝謝您^^
請你也寄給我一份在美國教小孩學華文用,email is ds0505@gmail.com. 感謝!
您好,我想要印空心字體能請您寄給我一份嗎?我的email: uas583@gmail.com 謝謝!
版主內容己提供下載連結
http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2152
請問王翰宗中明體的破音字體要怎麼找?下載下來但是找不到欸
王漢宗超黑俏皮動物（wtg-06cut1.ttf）
應為wtg-06cut1x.ttf
可以請您把軟體寄給我嗎? ds0505@gmail.com
我目前在教我小孩唸中文,有字型軟體,將會更有效率
非常謝謝您^^
載點掛了
版主，可給我？