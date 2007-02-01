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[免費下載] 王漢宗 48 套自由字型 (免費中文字型)

下中文字型由中原大學數學系王漢宗教授所研發、捐贈，採用GPL授權，免費使用。缺字型的人，可以下載這個來用唷。

軟體作者：中原大學 數學系 王漢宗教授
授權方式：免費使用（GPL授權，參見）
檔案名稱：DrWangFreeTTF
檔案版本：1.3
內含字型：48 套
安裝方法：安裝檔，下載回來後執行安裝即可完成。
字型下載： 按這裡

不過，後來又有傳出，「由於文鼎公司認為王老師的字型（WCL 及後來的較新字型），和他們的商業字型有形似的爭議。為了避免法律糾紛….已暫時移除」不過很多網站還是有提供下載，目前尚未有明確的判決或決定出來，有缺字型的人，還是可以暫時使用，商業用途的話，就不太建議囉，不然到時有啥問題又麻煩了。

字型內容：

王漢宗自由字型 OO.o 範例
王漢宗細明體（wt001.ttf）。
王漢宗中明體（wt002.ttf）。
王漢宗粗明體（wt003.ttf）。
王漢宗特明體（wt004.ttf）。
王漢宗超明體（wt005.ttf）。
王漢宗細圓體（wt006.ttf）。
王漢宗特圓體（wt009.ttf）。
王漢宗細黑體（wt011.ttf）。
王漢宗特黑體（wt014.ttf）。
王漢宗隸書體（wt021.ttf）。
王漢宗中仿宋（wt024.ttf）。
王漢宗疊圓體（wt028.ttf）。
王漢宗勘流亭（wt034.ttf）。
王漢宗綜藝體（wt040.ttf）。
王漢宗顏楷體（wt064.ttf）。
王漢宗中行書（wt071.ttf）。
王漢宗酷儷海報（wtcc02.ttf）。
王漢宗酷正海報（wtcc15.ttf）。
王漢宗鋼筆行楷（wthc06.ttf）。
王漢宗超黑俏皮動物（wtg-06cut1.ttf）。
王漢宗中明體注音(wp010-05.ttf)
中明體破音字123(wp[123]10-05.ttf)
王漢宗中楷體注音(wp010-08.ttf)
中楷體破音字123(wp[123]10-08.ttf)
王漢宗波浪體(WCL-01.ttf)。
王漢宗特明體標準(WCL-02.ttf)。
王漢宗波卡體空陰(WCL-03.ttf)。
王漢宗綜藝體雙空陰(WCL-04.ttf)。
王漢宗標楷體空心(WCL-05.ttf)。
王漢宗仿宋標準(WCL-06.ttf)。
王漢宗粗鋼體標準(WCL-07.ttf)。
王漢宗粗黑體實陰(WCL-08.ttf)。
王漢宗粗圓體雙空(WCL-09.ttf)。
王漢宗海報體半天水(WCL-10.ttf)。
王漢宗粗楷體簡體(wts11.ttf)。
王漢宗中魏碑簡體(wts43.ttf)。
王漢宗中仿宋簡體(wts47.ttf)。
王漢宗細新宋簡體(wts55.ttf)。

wangfonts-01.png

wangfonts-02.png

延伸閱讀：文章1 

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    06-06, 2017 at 下午 1:31.38

    有用~~謝謝分享

    回覆
  2. 黃小姐 說道：
    07-19, 2016 at 下午 11:04.07

    版主 您好
    可以請您把軟體寄給我嗎?doreen_764@yahoo.com.tw
    我需要裡面的字型來做自己的履歷介紹
    謝謝您^^

    回覆
  3. 訪客 說道：
    05-11, 2016 at 下午 1:25.26

    請問王翰宗中明體的破音字體要怎麼找?下載下來但是找不到欸

    回覆
  4. 訪客 說道：
    01-08, 2016 at 下午 2:41.25

    王漢宗超黑俏皮動物（wtg-06cut1.ttf）
    應為wtg-06cut1x.ttf

    回覆
  5. 沈先生 說道：
    11-07, 2015 at 上午 1:40.26

    可以請您把軟體寄給我嗎? ds0505@gmail.com
    我目前在教我小孩唸中文,有字型軟體,將會更有效率
    非常謝謝您^^

    回覆
  6. 阿樑 說道：
    07-01, 2015 at 上午 12:15.41

    載點掛了
    版主，可給我？

    回覆
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