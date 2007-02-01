下中文字型由中原大學數學系王漢宗教授所研發、捐贈，採用GPL授權，免費使用。缺字型的人，可以下載這個來用唷。

軟體作者：中原大學 數學系 王漢宗教授

授權方式：免費使用（GPL授權，參見）

檔案名稱：DrWangFreeTTF

檔案版本：1.3

內含字型：48 套

安裝方法：安裝檔，下載回來後執行安裝即可完成。

字型下載： 按這裡



不過，後來又有傳出，「由於文鼎公司認為王老師的字型（WCL 及後來的較新字型），和他們的商業字型有形似的爭議。為了避免法律糾紛….已暫時移除」不過很多網站還是有提供下載，目前尚未有明確的判決或決定出來，有缺字型的人，還是可以暫時使用，商業用途的話，就不太建議囉，不然到時有啥問題又麻煩了。

延伸閱讀：文章1