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Easy File Locker v2.2 用密碼把檔案、資料夾鎖起來！

電腦裡面的東西很多，但有些檔案、文件或圖片影片…等內容，你可能不會想要讓其他不相關的人看到，這時該用什麼方法來加密保護呢？

Easy File Locker 是一個相當小巧且實用的免費檔案加密保護工具，可以幫我們針對檔案與資料夾做加密處理，用密碼的方式讓其他人無法瀏覽、可以瀏覽但無法寫入、禁止刪除甚至整個隱藏起來不被看到。操作時不需要先移動檔案或資料夾到特定位置，直接選取後加密即可。每個檔案或資料夾都可以個別設定讀取/寫入/刪除/隱藏…等屬性，操作相當簡單易懂。

雖然是另外透過軟體的方式來加密保護檔案，不過除非對方知道你的密碼，否則就算他發現了 Easy File Locker 這軟體，開啟程式時也得輸入正確密碼才能使用，就算要移除軟體時也得密碼。只要藏得好，一般使用者幾乎很難會發現這些小秘密，適合同一台電腦、多人共用的環境。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Easy File Locker
  • 軟體版本：2.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：404 KB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.xoslab.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！移除軟體時必須輸入正確密碼才可移除。軟體移除後，原本被加密保護、隱藏的檔案與資料夾，都會恢復原本可瀏覽、可讀寫沒有被保護的狀態。

嚴重警告！真正重要的檔案或資料，在使用此類軟體加密保護前，一定要先另外備份一份原始檔案到其他外接硬碟或外部網路硬碟、雲端服務，避免忘記密碼或其他操作錯誤等問題，造成重要資料無法存取等狀況。

使用方法：

第1步  安裝好 Easy File Locker 軟體、第一次開啟時通常會要你輸入一組密碼，如果沒有跳出密碼設定視窗的話，請按選單中的「System」→「Set Password」，設定一個專屬密碼。

Easy_File_Locker-01

 

第2步  出現「Set Password」視窗後，請輸入兩次密碼再按「OK」。

Easy_File_Locker-02

 

第3步  設定好密碼後，請按「Edit」選單，再按「Add File」或「Add Folder」選取要加密保護的檔案或資料夾。

Easy_File_Locker-03

 

第4步  選取好你要加密保護的資料夾後，記得在方框中勾選加密保護的方式：

  • Accessible：打勾的話可讀取內容，取消勾選則無法開啟、閱讀。
  • Writable：打勾的話可以寫入、修改檔案，取消勾選則為唯讀。
  • Deletable：打勾的話可以刪除檔案，取消勾選則禁止刪除。
  • Visible：打勾的話會顯示，取消勾選則隱藏。

Easy_File_Locker-04

 

第5步  設定好之後，我們可以在方框中看到目前共有哪些資料夾、檔案用什麼方式加密保護著，按一下左上角的「Start Protection」便可開始隱藏、拒絕讀寫，按一下「■」則可停止加密保護。

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第6步  如圖，已被加密保護的檔案或資料夾如果已經被禁止讀寫的話，點兩下按進去則會出現錯誤訊息，必須解除保護與限制之後才可正常存取。

Easy_File_Locker-06

 

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