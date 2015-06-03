下載 YouYube 或 Facebook 影片的軟體有很多，如果你只是偶爾下載一兩個檔案來用而不想另外安裝軟體的話，可以試試看另外這個網站的服務。
下面這網站可支援 YouTube, Facebook 與 Vimeo 等網站的影片下載服務。提供兩種下載模式，一是單一影片檔的下載功能，還有一個才剛推出的 YouTube 播放清單下載功能，只要貼上 YouTube Play List 的網址，便可自動解析、列出全部影片的下載網址，讓我們一個一個下載回來。
下載時除了可以手動選擇影片解析度之外，在 Youtube Playlist 的下載模式中還可選擇是否直接將影片轉成 MP3 音樂檔的格式。雖然不用安裝軟體很方便，不過唯一缺點就是如果一個播放清單有十幾個影片，你就得一個一個按下載、按十幾次，如果你比較懶的話還是裝個軟體來弄會比較方便。
- 網站名稱：downvids.net （Download Facebook, Youtube Videos）
- 網站網址：http://www.downvids.net/
其他功能類似的軟體：
使用方法：
第1步 開啟 downvids 網站，如果要下載單一影片或下載後轉成 MP3 的話請按一下「Download videos」，貼上 YouTube 影片網址後，按「DOWNLOAD!」按鈕。
如果想下載後轉成 MP3 格式，記得勾選左下角的「MP3 (audio file)」。
第2步 出現如下畫面後，請按影片標題下方的「Download this Vidio (Right Click and SAVE AS)」按鈕，將影片或音樂檔下載回來。
注意！由於這網站上有很多廣告，請看仔細，不要按錯按鈕，也不要下載、安裝上面的任何軟體。
第3步 如果要下載整個 YouTube 播放清單中的全部檔案，請切換到「Download Youtube Playlist」頁面，貼上網址、按「DOWNLOAD!」按鈕後，便可在頁面中看到一個一個影片檔的下載連結，下載影片的話按「Download as video」，下載音樂檔的話則按「Download as MP3」。
下載的音訊無法播放+1
能成功出現清單
單一檔勾選按下下載鍵後, 能看到下載執行進度, 但最後不一定會成功存成檔案, 按右鍵也無效
下載成功的檔案壓縮成128bit, 令人失望
不知有什麼是我疏忽的設定
下載的音訊無法播放