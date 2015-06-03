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  1. 訪客 說道：
    01-18, 2017 at 上午 9:50.50

    下載的音訊無法播放+1

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  2. Resin 說道：
    10-31, 2016 at 上午 8:58.08

    能成功出現清單
    單一檔勾選按下下載鍵後, 能看到下載執行進度, 但最後不一定會成功存成檔案, 按右鍵也無效
    下載成功的檔案壓縮成128bit, 令人失望
    不知有什麼是我疏忽的設定

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  3. 訪客 說道：
    09-09, 2016 at 下午 11:43.19

    下載的音訊無法播放

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