2017/7/5 更新：軟體版本更新至 v1.4.6.38 最新版。

很多時候電腦可能因為某些軟體安裝/移除不完全，或者其他奇怪的軟體作祟，導致一些檔案卡死在桌面或其他資料夾裡，怎樣都無法刪除，這時該怎麼辦呢？

一般情況下可能重開機之後，就可以正常刪除。如果不行的話，還得花時間找找看到底是什麼軟體佔用住這些檔案而造成無法刪除的問題。如果你一時間無法解決這問題的話，可以試試看下面這個免費的 Wise Force Deleter 強制移除工具。

Wise Force Deleter 支援各版本的 Windows 作業系統，可在各種拒絕存取、被應用程式強佔… 等狀況下的強制移除指定檔案。提供視窗及滑鼠右鍵選單等操作模式，在你要強制移除的檔案上按一下滑鼠右鍵再點「Wise Force Deleter」即可快速處理、清除乾淨。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Force Deleter

Wise Force Deleter 軟體版本： 1.4.6.38

1.4.6.38 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.38 MB

1.38 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Wise Force Deleter 軟體、開啟之後，按一下左下角的「Add file」，選取你要強制移除的檔案。

第2步 接著按一下右下方的「Unlock & Delete」按鈕再按「Yes」，即可強制移除選取的項目。

第3步 另外 Wise Force Deleter 亦可支援滑鼠右鍵選單操作模式，直接在被鎖住、刪不掉的檔案上按一下滑鼠右鍵，再點「Force delete」，即可強制移除該檔案。