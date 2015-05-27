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[iTunes 應用] 如何將照片、影片放入 iPhone、iPad 相簿中？

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使用 iPhone 或是 iPad 的朋友，想要將相簿中的照片、影片抓出來放到電腦裡，若不想透過 iCloud，最簡單的做法就是接上傳輸線，直接就可以從相簿中抓取需要的檔案，但若想要反過來將照片、影片放入 iPhone 的相簿裡，就無法直接將檔案拉到相簿的資料夾中儲存。

那該怎麼做呢？我們只要使用 iTunes 中同步照片的功能就可以做到了，在電腦裡先新增一個資料夾，將想放到 iPhone 的照片、影片通通丟到資料夾中，將 iPhone 接上電腦，開啟 iTunes 的同步照片選項，選擇要同步的資料夾，再按下「同步」就可以將資料夾中的檔案一口氣同步到 iPhone 的相簿中了。

另外，也可以使用「Pushbullet」一個檔一個檔慢慢傳，或是先上傳到「Dropbox」再用 iPhone 下載回來，方法其實很多，有需要的朋友可以參考看看囉！

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操作方式：

先在電腦中新增一個專門與 iPhone、iPad 同步的資料夾，接著開啟 iTunes，依下圖步驟切換到「同步照片」的畫面，勾選「同步照片來源」然後在下方選擇剛剛新增的資料夾，若檔案包含影片的話，記得下方的「包含影片」也必須勾選才會一起同步過去。

利用傳輸線將 iPhone、iPad 與電腦連接後，按下「同步」就完成囉！同步後 iPhone、iPad 會在相簿中出現該資料夾的名稱，所有同步的照片、影片檔就可以在資料夾中找到了。

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  1. Himacyan@yahoo.com 說道：
    07-29, 2015 at 上午 5:21.11

    你好，我都也使用傳輸線itune傳至手機，但我一直找不到一下原因

    1.資料夾照片跟手機照片數量不一樣。如電腦有1000照片和影片，但傳至手機後總是少10%照片或影片。

    2. 順序排列問題，目前可以依「檔案名」去排列嗎？像電腦一樣。還是有什麼app我可以下載？

    謝謝您?

    回覆
    • Antonio 說道：
      12-21, 2016 at 下午 1:45.22

      直到最近，我認爲問題一是ios的問題，目前沒解。我的IOS版本10.1.1，從電腦透過iTune同步到iPhone 或iPad 相片資料夾內檔案總數超過1000就容易同步不成功。
      問題二，沒有喔。
      我滿好奇的，這也不行那也不行，怎麼還有那麼多人喜歡它。
      剛入手iPhone 5 + iPad Air 2 約4個月。

      回覆

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