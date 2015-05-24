長久以來，Mac 上的繁體中文輸入法一直都是許多人隱隱約約感覺不太舒爽的常用軟體之一，雖然新版 Mac OS X 內建的注音輸入法已經有不少改善，不過不知道為什麼就是怎麼打怎麼不順。尤其在中文輸入的狀態下，如果按數字或英文字母，則會跳出全形的字母與數字，每次都要切換來切換去相當麻煩…

雖然之前幾年還有個免費的 Mac 版「Yahoo! 奇摩輸入法」可用，且後來一直成為許多人在 Mac 電腦裡必裝的軟體之一，可惜後來 Yahoo! 奇摩也不維護了。

如果你一直覺得 Mac 裡的中文輸入法不夠好用，可以試試看另外這個由 mjhsieh 與 zonble 等人所開發的全新、超好用的《小麥注音輸入法》。

《小麥注音輸入法》最大特色就是輕巧、簡潔、操作人性化且選字精準，除了介面依照 Mac 標準而設計、反應速度很快，在選字與標點符號的輸入方式更能符合台灣人的習慣。此外可支援標準、倚天、許氏鍵盤、倚天26鍵、IBM 以及漢語拼音..等多種鍵盤配置，符合大多數人的使用需求。

小麥注音輸入法使用了開放原始碼的 Gramambular 中文斷字引擎，並整合網路上公開可使用的政府出版品、新聞、近代文學、古典文學、個人創作、PTT熱門看板…等等語料與讀音資料，做成了相當精準且實用的小麥注音資料庫。

雖然現在還算是早期開發階段，許多額外的延伸功能尚未實作（如自訂字庫、常用詞記憶等），不過已經相當相當順手好用。如果你一直找不到合用的輸入法，試試《McBopomofo 小麥注音輸入法》應該不會讓你失望。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： McBopomofo 小麥注音輸入法

McBopomofo 小麥注音輸入法 軟體版本： 0.9.6.11 (2014-10-28)

0.9.6.11 (2014-10-28) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼（ MIT License ）

免費軟體，開放原始碼（ MIT License ） 檔案大小： 5.2 MB

5.2 MB 系統支援： Mac OS X 10.6.8 以上版本

Mac OS X 10.6.8 以上版本 官方網站： https://mcbopomofo.openvanilla.org/

https://mcbopomofo.openvanilla.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來，點兩下 zip 壓縮檔解壓縮之後，直接執行解壓縮後的「安裝小麥注音.app」檔案。出現如下安裝畫面時，按一下「同意安裝」按鈕，即可快速安裝完成。

第2步 目前小麥注音輸入法提供「注音」與「傳統注音」兩種輸入模式：

「傳統注音」： 類似以前 Windows 的「ㄅ半」，必須自己一個一個選字。

類似以前 Windows 的「ㄅ半」，必須自己一個一個選字。 「注音」： 類似新注音，會自動選字，你只需要一直打一直打就好，程式會自動修正。

可從桌面右上角的輸入法選單中點選「ㄅ」等圖示，或隨時按「Command」+「空白鍵」切換輸入法。

第3步 在小麥注音偏好設定頁面中，除了可選擇鍵盤配置與候選字選單的字體大小、直式/橫式等呈現方式之外，還可依照不同使用習慣選擇游標與候選詞的相對位置，方便我們快速使用方向鍵「↓」或空白鍵來切換同音的字詞。

第4步 輸入時的選字框。

第5步 另外，在輸入標點符號的部分，直接在中文輸入模式中按住「Shift」再按符號即可打出全形的標點符號。若要輸入「、」，則直接按 return 左邊的那個「’」一下即可打出來。

如果要輸入《 》『 』〔 〕｛ ｝【 】〖 〗…等等各種括號，可以按住「Shift」再按 [ 或 ]，接著按方向鍵「↓」或空白鍵，即可出現選單讓我們點選、輸入。