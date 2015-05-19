今天在 LINE 收到一個流傳好久的網路謠言，內容大概就是要大家趕快去把 LINE 群組裡的「網址/行動條碼邀請」功能給取消掉，否則「你的手機資料會被連結入侵讓駭客看光你手機裡面的資料，包括 LINE 裡面的內容」…等等，講得非常聳動、非常恐怖。

基本上是網路謠言，把原本 LINE 裡面的貼心功能講成安全性漏洞，然後直接跳到駭客可以完全看光你手機裡面的全部資料、照片。害得一堆人怕得要死，趕緊轉傳假消息提醒親朋好友。

不管這謠言怎來的，出發點也許是好的，但就好像是那種「出門千萬不要帶身分證/健保卡/信用卡/駕照/行照….，否則掉了的話就會被路人把你的資料看光光啦~」等言論一樣，看起來好像也對，實際上你要不要照做呢？ 看你啦…

什麽是 LINE 群組的「群組連結」跟「行動條碼邀請」？

以往 LINE 群組的邀請功能就是在 LINE 裡面一個拉一個，當你對你 LINE 好友名單的人發出邀請之後他才能加入你指定的群組。而每當有新的使用者加入該群組時，群組裡的每個人都會收到通知，每當有人離開那個群組時，大家也會收到通知。

2014 年某一次更新版本之後，LINE 多了一個「群組連結」與「行動條碼邀請」的功能，可以讓不在好友名單的其他 LINE 用戶也能直接透過網址或二維條碼的方式來加入群組，只要把這網址或條碼用 Email 或寫在部落格、Facebook.. 等方式傳給對方，讓對方在手機中點按連結或用手機掃描條碼即可加入（就跟你的 LINE 個人帳號一樣，有邀請連結也有條碼可以讓人加你好友）。

這個是特別設計的貼心功能，不是安全或隱私漏洞！有問題的是「人」

之所以能讓不認識的陌生人加入這個群組，是因為「有人」把這群組的網址或條碼複製下來、傳遞出去，就好像有人拿了你的身分證或日記本丟在大街上給其他人看，然後你說要說身分證或日記本是安全問題或隱私漏洞嗎？重點是有新的帳號加入群組的時候，群組裡的每個人都會收到通知，如果你連這都沒察覺，那個群組大概不是很重要！

如果群組裡面有你不信任的人，那是人的問題，不是工具的問題。人有問題的話，就算你把這功能關掉，他還是可以把私密對話內容或照片、個資截圖外傳，甚至加油添醋、指鹿為馬。當然，如果你覺得用不到這功能想把它關掉，也是可以關，因為用不到嘛。重點是謠言亂扯，看了讓人很不舒服…..

請大家行行好，把這文章跟網址回傳給那些貼給你網路謠言的人，讓他不要太擔心、不要太害怕，就是個正常功能而已，不會被駭客看光你手機的資料。