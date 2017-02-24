2017/2/25 更新：軟體版本更新至 v7.1 最新版。

PDF Shaper 是一個操作相當簡單的免費 PDF 文件轉檔工具，提供 18 種 PDF 轉檔應用，包含提取 PDF 檔中的全部文字、提取 PDF 檔中的圖片、翻轉頁面、PDF 轉圖檔、圖檔轉 PDF、PDF 轉成 Word 檔、分割 PDF 文件、合併 PDF 文件與 PDF 禁止開啟、禁止列印、禁止修改、禁止填寫、禁止複製、加密保護…等，都是相當常見且實用的功能。

PDF Shaper 雖然是英文版的軟體，不過整個操作介面相當簡單易懂，一開啟程式就會看到主畫面中有4個 目錄、是多種常見PDF應用，按下圖示就可快速執行，而且每個功能的操作都大同小異，相當簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDF Shaper

PDF Shaper 軟體版本： 7.1

7.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（可能包含廣告程式）

免費軟體（可能包含廣告程式） 檔案大小： 8.08 MB

8.08 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 (32 & 64 bit)

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 (32 & 64 bit) 官方網站： http://www.pdfshaper.com/

http://www.pdfshaper.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！安裝軟體時若出現如下圖的畫面（內容與原始軟體名稱不符者），請點「I do not accept」，不要安裝額外的推廣軟體或工具列、廣告程式，避免電腦被塞了一堆用不到的垃圾軟體。

新版操作界面：

使用方法：

第1步 PDF Shaper 軟體主畫面，按一下按鈕就可執行相對應的功能，每個功能的操作方式都差不多。

第2步 開啟你要執行的功能後，先將 PDF 檔案都拉到視窗中，依照不同功能調整視窗下方的不同選項，最後按下「Convert」按鈕即可開始轉檔。

第3步 檔案加密、限制存取、列印…等功能。