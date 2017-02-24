2017/2/25 更新：軟體版本更新至 v7.1 最新版。
PDF Shaper 是一個操作相當簡單的免費 PDF 文件轉檔工具，提供 18 種 PDF 轉檔應用，包含提取 PDF 檔中的全部文字、提取 PDF 檔中的圖片、翻轉頁面、PDF 轉圖檔、圖檔轉 PDF、PDF 轉成 Word 檔、分割 PDF 文件、合併 PDF 文件與 PDF 禁止開啟、禁止列印、禁止修改、禁止填寫、禁止複製、加密保護…等，都是相當常見且實用的功能。
PDF Shaper 雖然是英文版的軟體，不過整個操作介面相當簡單易懂，一開啟程式就會看到主畫面中有4個 目錄、是多種常見PDF應用，按下圖示就可快速執行，而且每個功能的操作都大同小異，相當簡單。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：PDF Shaper
- 軟體版本：7.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體（可能包含廣告程式）
- 檔案大小：8.08 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 (32 & 64 bit)
- 官方網站：http://www.pdfshaper.com/
- 軟體下載：按這裡
注意！安裝軟體時若出現如下圖的畫面（內容與原始軟體名稱不符者），請點「I do not accept」，不要安裝額外的推廣軟體或工具列、廣告程式，避免電腦被塞了一堆用不到的垃圾軟體。
新版操作界面：
使用方法：
第1步 PDF Shaper 軟體主畫面，按一下按鈕就可執行相對應的功能，每個功能的操作方式都差不多。
第2步 開啟你要執行的功能後，先將 PDF 檔案都拉到視窗中，依照不同功能調整視窗下方的不同選項，最後按下「Convert」按鈕即可開始轉檔。
第3步 檔案加密、限制存取、列印…等功能。