最近兩年，因為有利可圖而且獲得贖金的機率越來越高，類似 WanaCrypt0r 2.0, TorLocker, TorrentLocker, CryptoLocker 或 CryptoWall 等綁架軟體的東西越來越多，甚至還發展出專門針對知名遊戲的綁架軟體 TeslaCrypt。

主要途徑除了透過「社交工程」或其他方式誘騙使用者執行看起來像一般帳單、有 .exe 副檔名的 Word 或 PDF 文件、色色的照片或影片的綁架軟體之外，還會透過各種方式亂槍打鳥以病毒或木馬等方式散布這些惡意程式，甚至還會透過區網傳染給辦公室裡的一堆電腦。

等你中標之後，會發現電腦的檔案、照片、文件、Word、Excel…通通都被鎖起來、無法開啟，如果要使用原本的檔案的話，則會跳出一個說明視窗要你付錢、解鎖。很多「有良心」的壞人在你付錢之後會給你檔案讓你順利解鎖、使用原本的檔案。有些收了錢就不管你了，繼續去毒害其他人，你就算恨死他、罵出所有髒話，還是救不回你的所有檔案。

這時候該怎麼辦？通常，只有兩個方法：

一是乖乖付錢然後祈禱他是有良心的壞人（並鼓勵他繼續作惡）。

二是假裝自己沒活過、沒拍過照，整個把電腦格式化、全部心血全刪了，然後再重灌。

這麼悲觀？沒錯，因為就算能透過一些方法把 TorLocker, TorrentLocker 或 CryptoLocker 之類的勒索軟體給移除掉，但是大部份被加密的檔案還是很難解，就算找了密碼專家、超級電腦來一個檔一個檔暴力破解，恐怕付出的成本與時間精力會更高。

那到底該怎麼辦？？如何防範？

1.使用 Windows 以外的其他作業系統、不裝 Java 或 Flash Player：

因為這類攻擊大部份都會鎖定最多人使用的 Windows 各版本作業系統，透過其共通的漏洞與安全性弱點來攻擊與散怖，使用其他如 Mac OS X, Ubuntu 或其他版本的 Linux 系統則可避掉大部份針對 Windows 平台的攻擊。這麼說並不是因為 Mac 或 Ubuntu 等系統沒有漏洞或沒有弱點，而是相對來說少一些而且比較少成為攻擊對象。

如果你真的很擔心這類事情一再發生，趕快換用 Mac 或 Linux ，改個使用習慣，你會發現其實在 Windows 以外的世界，一樣有文書處理軟體、一樣可以正常上網、聊天或做各種事情。

另外，能不裝 Java 或 Flash Player 等程式就盡量不要裝、不要用（不管是在哪個作業系統都一樣），雖然這些勒索軟體的問題並不是直接由 Java 或 Flash Player 等程式造成的，但近年來的許多攻擊都是針對 Java 跟 Flash Player 等環境的弱點與漏洞來的（案例：知名攻擊套件已鎖定才剛修補的Flash零時差漏洞，專門安裝勒索軟體），尤其是 Flash Player，只要電腦裡的漏洞多了，很可能透過不同弱點交叉攻擊或在取得權限後進一步植入其他木馬、病毒或惡意程式，不可不防。或者也可使用已內建 Flash Player 的較新版本 Google Chrome 瀏覽器，透過 Chrome 的安全機制將風險限縮在一定範圍內。

2.一定要裝防毒軟體、要更新 Windows Update、怪怪的檔案不要開：

一直到現在還是很多人覺得自己只是上上網而已，不用浪費錢裝什麼防毒軟體。事實上只要你會用電腦連上網、逛網頁、收 Email，就會有很多很多機會接觸到病毒或惡意程式，甚至很多攻擊都是透過網頁、針對瀏覽器而來的。

其實很多免費防毒軟體都已經很好用、很有效果了（推薦使用小紅傘），而且也不太會讓電腦變慢，如果你用的是 Windows 電腦，那至少得裝個防毒軟體監控一下已知病毒與惡意程式。雖然說很多新型態的惡意程式並不一定會被防毒軟體給偵測、阻擋下來，但至少一些已知病毒木馬或有問題的檔案會先警告你。

另外，還要記得定期更新防毒軟體病毒碼與作業系統的修補程式，尤其使用 Windows 系統的話一定要常常更新 Windows Update 把漏洞補一補。

最重要的是盡量少開一些怪怪的檔案，如果你覺得寄件者不認識，或者寄來的信件標題或內容有點怪怪的，就不應該亂點亂開。

3.備份！備份！備份！一定要用外接硬碟備份！

備份檔案這種事情不用講了，重要檔案一定要定期備份（重點在定期、常常備份），而且必須使用外接硬碟、USB隨身碟、記憶卡或燒成光碟等方式做備份（雲端備份也可以）。

因為當電腦病毒肆虐、開始加密你電腦中的所有文件、照片或影片檔時，萬一妳的外接硬碟或 USB 隨身碟、記憶卡還連接著電腦，那一定會被牽連、跟著被加密了！所以為了避免被波及，一定要定期針對重要資料另外備份，不要只是放在同一台電腦或區網裡的其他電腦，而是一定要備份到外接儲存設備，備份完後把線拔掉、另外收起來放！

看起來很麻煩？對，是很麻煩，但是跟所有檔案都被綁架、加密比起來，你會慶幸還好有備份！

已經中標的話，該怎麼辦？