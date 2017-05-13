最近兩年，因為有利可圖而且獲得贖金的機率越來越高，類似 WanaCrypt0r 2.0, TorLocker, TorrentLocker, CryptoLocker 或 CryptoWall 等綁架軟體的東西越來越多，甚至還發展出專門針對知名遊戲的綁架軟體 TeslaCrypt。
主要途徑除了透過「社交工程」或其他方式誘騙使用者執行看起來像一般帳單、有 .exe 副檔名的 Word 或 PDF 文件、色色的照片或影片的綁架軟體之外，還會透過各種方式亂槍打鳥以病毒或木馬等方式散布這些惡意程式，甚至還會透過區網傳染給辦公室裡的一堆電腦。
等你中標之後，會發現電腦的檔案、照片、文件、Word、Excel…通通都被鎖起來、無法開啟，如果要使用原本的檔案的話，則會跳出一個說明視窗要你付錢、解鎖。很多「有良心」的壞人在你付錢之後會給你檔案讓你順利解鎖、使用原本的檔案。有些收了錢就不管你了，繼續去毒害其他人，你就算恨死他、罵出所有髒話，還是救不回你的所有檔案。
這時候該怎麼辦？通常，只有兩個方法：
一是乖乖付錢然後祈禱他是有良心的壞人（並鼓勵他繼續作惡）。
二是假裝自己沒活過、沒拍過照，整個把電腦格式化、全部心血全刪了，然後再重灌。
這麼悲觀？沒錯，因為就算能透過一些方法把 TorLocker, TorrentLocker 或 CryptoLocker 之類的勒索軟體給移除掉，但是大部份被加密的檔案還是很難解，就算找了密碼專家、超級電腦來一個檔一個檔暴力破解，恐怕付出的成本與時間精力會更高。
那到底該怎麼辦？？如何防範？
1.使用 Windows 以外的其他作業系統、不裝 Java 或 Flash Player：
因為這類攻擊大部份都會鎖定最多人使用的 Windows 各版本作業系統，透過其共通的漏洞與安全性弱點來攻擊與散怖，使用其他如 Mac OS X, Ubuntu 或其他版本的 Linux 系統則可避掉大部份針對 Windows 平台的攻擊。這麼說並不是因為 Mac 或 Ubuntu 等系統沒有漏洞或沒有弱點，而是相對來說少一些而且比較少成為攻擊對象。
如果你真的很擔心這類事情一再發生，趕快換用 Mac 或 Linux ，改個使用習慣，你會發現其實在 Windows 以外的世界，一樣有文書處理軟體、一樣可以正常上網、聊天或做各種事情。
另外，能不裝 Java 或 Flash Player 等程式就盡量不要裝、不要用（不管是在哪個作業系統都一樣），雖然這些勒索軟體的問題並不是直接由 Java 或 Flash Player 等程式造成的，但近年來的許多攻擊都是針對 Java 跟 Flash Player 等環境的弱點與漏洞來的（案例：知名攻擊套件已鎖定才剛修補的Flash零時差漏洞，專門安裝勒索軟體），尤其是 Flash Player，只要電腦裡的漏洞多了，很可能透過不同弱點交叉攻擊或在取得權限後進一步植入其他木馬、病毒或惡意程式，不可不防。或者也可使用已內建 Flash Player 的較新版本 Google Chrome 瀏覽器，透過 Chrome 的安全機制將風險限縮在一定範圍內。
2.一定要裝防毒軟體、要更新 Windows Update、怪怪的檔案不要開：
一直到現在還是很多人覺得自己只是上上網而已，不用浪費錢裝什麼防毒軟體。事實上只要你會用電腦連上網、逛網頁、收 Email，就會有很多很多機會接觸到病毒或惡意程式，甚至很多攻擊都是透過網頁、針對瀏覽器而來的。
其實很多免費防毒軟體都已經很好用、很有效果了（推薦使用小紅傘），而且也不太會讓電腦變慢，如果你用的是 Windows 電腦，那至少得裝個防毒軟體監控一下已知病毒與惡意程式。雖然說很多新型態的惡意程式並不一定會被防毒軟體給偵測、阻擋下來，但至少一些已知病毒木馬或有問題的檔案會先警告你。
另外，還要記得定期更新防毒軟體病毒碼與作業系統的修補程式，尤其使用 Windows 系統的話一定要常常更新 Windows Update 把漏洞補一補。
最重要的是盡量少開一些怪怪的檔案，如果你覺得寄件者不認識，或者寄來的信件標題或內容有點怪怪的，就不應該亂點亂開。
3.備份！備份！備份！一定要用外接硬碟備份！
備份檔案這種事情不用講了，重要檔案一定要定期備份（重點在定期、常常備份），而且必須使用外接硬碟、USB隨身碟、記憶卡或燒成光碟等方式做備份（雲端備份也可以）。
因為當電腦病毒肆虐、開始加密你電腦中的所有文件、照片或影片檔時，萬一妳的外接硬碟或 USB 隨身碟、記憶卡還連接著電腦，那一定會被牽連、跟著被加密了！所以為了避免被波及，一定要定期針對重要資料另外備份，不要只是放在同一台電腦或區網裡的其他電腦，而是一定要備份到外接儲存設備，備份完後把線拔掉、另外收起來放！
看起來很麻煩？對，是很麻煩，但是跟所有檔案都被綁架、加密比起來，你會慶幸還好有備份！
已經中標的話，該怎麼辦？
- 發現電腦有異常、開始出現檔案被加密無法開啟等狀況時，馬上拔掉網路線，避免病毒透過區域網路傳染給辦公室或家裡的其他電腦。
- 如果檔案加密的工作還沒全部執行完成，馬上關機、把硬碟拔起來再用其他電腦(最好是 Linux 或 Mac)去讀硬碟，看看能不能把未被加密的檔案救出來，也許還有一點點機會。
- 認了，付錢，然後祈禱他是個有良心的壞人。
- 完整格式化硬碟、清乾淨後，重灌電腦。
- 記住這次教訓，要常備份、要裝防毒軟體並更新 Windows Update、少開奇怪檔案。
- 哭哭….
您好，想問一下，剛剛在防火牆的規則中加入封鎖特定的幾個port(來源ptt找的)，135/TCP,UDP
137/TCP,UDP->NetBIOS
138/TCP,UDP->NetBIOS
139/TCP,UDP->NetBIOS
445/TCP,UDP->SMB服務(據說是這一次的主角)
其他像是593 1025 3389(遠端桌面協定) 這些用不到也可以一起關閉
，請問這樣有用嗎…? (防火牆參考http://www.synnex.com.tw/asp/fae_qaDetail.asp?topic=FAE&classifyid=01997&seqno=21793方法)
沒在用的 port 全關就是了，Windows 升級到 10 的最新版，記得全部 Windows update 都更新，這次的攻擊只對 Win XP/7/8 有效，但也不排除會有變種或其他攻擊方式。
謝謝～好快的回覆（嚇），win10，1607版本升了20幾次升不上去…只好想點其他辦法，如果有其他推薦關掉port，還請告訴我～謝謝
目前 Windows 10 是 1703 ：https://briian.com/23608/
可以下載來更新了。
那個啊…聽說不能調整顯示字的大小(有方法但要查)，連mactype也要想辦法更新，讓我再猶豫一陣子，還是謝謝囉! ps.被秒回很開心
副檔名還沒被更改就有救嗎？
大部分會更改副檔名以便識別，當然也有不改的，不過如果有些有被改掉，有些沒有，那有可能還沒處理到那邊。
最好是馬上拔網路線、關電源，然後把硬碟拔下來用外接硬碟的方式拿到 Mac 或 Linux 電腦去備份檔案。