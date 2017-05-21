2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v5.9.0.0 最新版。
越來越多軟體或應用程式打著免費下載、永久免費使用的名號，實際上卻在安裝軟體時偷渡一些廣告程式、推廣軟體、工具列或用惡劣的方式綁架瀏覽器首頁或搜尋引擎…。有些也會在瀏覽器塞入一些廣告外掛或華而不實的附加元件…等。
很多人明明只安裝了一個播放器或小軟體而已，電腦桌面卻莫名其妙多出一堆奇奇怪怪的瀏覽器、xx管家、OO助手…啥的一堆圖示，而且絕大部份都會在電腦開機時自動啟動，然後一直吵你、要你下載這個、安裝哪個，又跟你說你的電腦不安全一定要怎樣怎樣安裝更多助手啥的..。
如果你也有一樣的困擾，可以用下面的方法透過 Ultra Adware Killer 來搜尋、清除這些垃圾。
使用方法與步驟：
- 1.先用移除工具清除電腦中用不到、不是你自己裝的軟體（軟體移除工具：Geek Uninstaller 或 Revo Uninstaller）。
- 2.使用 Ultra Adware Killer 掃描一下電腦，清除各種垃圾軟體與設定。
- 3.手動檢查並恢復 IE 等瀏覽器的首頁與搜尋引擎設定，必要時按「重設」按鈕恢復出廠預設狀態。
注意！在開始使用 Ultra Adware Killer 工具清除電腦裡的垃圾軟體之前，請務必先以「Geek Uninstaller」或「Revo Uninstaller」移除掉那些明顯可見的垃圾程式與工具列。很多垃圾軟體都是一個綁一個，一大掛一大掛的..互相影響，先手動清一清用不到的各種軟體，然後再用 Ultra Adware Killer 來掃描並做最後的清理工作。
完成後，請再自行修改 IE 等瀏覽器的首頁或預設搜尋引擎等設定，再不行的話請再到 IE 的進階設定裡去按「重設」按鈕，讓瀏覽器恢復預設狀態。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
使用方法：
第1步 將 Ultra Adware Killer 軟體下載回來，不用安裝，直接點兩下執行檔開始使用。開啟視窗後，請按一下「Start Scan」按鈕，掃瞄電腦中可能的垃圾軟體、廣告程式與登錄檔或系統服務、瀏覽器中的各種惡意程式。
第2步 掃描完成後，會跳出一個視窗顯示目前共找到多少可疑的廣告與垃圾軟體，按一下「OK」。
第3步 接著，請仔細檢查一下被勾選的項目是否都可以直接移除，然後再按左邊的「Cleanup」按鈕。
第4步 請記得先關閉所有瀏覽器視窗，然後再按「Yes」開始執行清理工作。
第5步 有些程式或服務因為原本就在執行中，必須重開機之後才能移除，請按「Yes」讓電腦重開機。重開機之後，電腦的狀況應該會變好一些些了。接著，請手動將 IE 瀏覽器的首頁或搜尋引擎改回你要的設定，或者按進階設定裡的「重設」按鈕，讓瀏覽器恢復預設狀態。
如果執行之後還是有一堆用不到的軟體卡在桌面或開始選單裡，請再使用「Geek Uninstaller」或「Revo Uninstaller」等移除工具進一步清除這些垃圾。
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