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Ultra Adware Killer v5.9.0.0 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）

2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v5.9.0.0 最新版。

越來越多軟體或應用程式打著免費下載、永久免費使用的名號，實際上卻在安裝軟體時偷渡一些廣告程式、推廣軟體、工具列或用惡劣的方式綁架瀏覽器首頁或搜尋引擎…。有些也會在瀏覽器塞入一些廣告外掛或華而不實的附加元件…等。

很多人明明只安裝了一個播放器或小軟體而已，電腦桌面卻莫名其妙多出一堆奇奇怪怪的瀏覽器、xx管家、OO助手…啥的一堆圖示，而且絕大部份都會在電腦開機時自動啟動，然後一直吵你、要你下載這個、安裝哪個，又跟你說你的電腦不安全一定要怎樣怎樣安裝更多助手啥的..。

如果你也有一樣的困擾，可以用下面的方法透過 Ultra Adware Killer 來搜尋、清除這些垃圾。

 

使用方法與步驟：

  • 1.先用移除工具清除電腦中用不到、不是你自己裝的軟體（軟體移除工具：Geek Uninstaller 或 Revo Uninstaller）。
  • 2.使用 Ultra Adware Killer 掃描一下電腦，清除各種垃圾軟體與設定。
  • 3.手動檢查並恢復 IE 等瀏覽器的首頁與搜尋引擎設定，必要時按「重設」按鈕恢復出廠預設狀態。

注意！在開始使用 Ultra Adware Killer 工具清除電腦裡的垃圾軟體之前，請務必先以「Geek Uninstaller」或「Revo Uninstaller」移除掉那些明顯可見的垃圾程式與工具列。很多垃圾軟體都是一個綁一個，一大掛一大掛的..互相影響，先手動清一清用不到的各種軟體，然後再用 Ultra Adware Killer 來掃描並做最後的清理工作。

 

完成後，請再自行修改 IE 等瀏覽器的首頁或預設搜尋引擎等設定，再不行的話請再到 IE 的進階設定裡去按「重設」按鈕，讓瀏覽器恢復預設狀態

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Ultra Adware Killer
  • 軟體版本：5.9.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：0.98 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10（32/64 位元）
  • 官方網站：Carifred
  • 軟體下載：按這裡

其他類似的廣告程式移除工具：

使用方法：

第1步  將 Ultra Adware Killer 軟體下載回來，不用安裝，直接點兩下執行檔開始使用。開啟視窗後，請按一下「Start Scan」按鈕，掃瞄電腦中可能的垃圾軟體、廣告程式與登錄檔或系統服務、瀏覽器中的各種惡意程式。

Ultra Adware Killer-01

 

第2步  掃描完成後，會跳出一個視窗顯示目前共找到多少可疑的廣告與垃圾軟體，按一下「OK」。

Ultra_Adware_Killer-02

 

第3步  接著，請仔細檢查一下被勾選的項目是否都可以直接移除，然後再按左邊的「Cleanup」按鈕。

Ultra Adware Killer-03

 

第4步  請記得先關閉所有瀏覽器視窗，然後再按「Yes」開始執行清理工作。

Ultra_Adware_Killer-04

 

 

第5步  有些程式或服務因為原本就在執行中，必須重開機之後才能移除，請按「Yes」讓電腦重開機。重開機之後，電腦的狀況應該會變好一些些了。接著，請手動將 IE 瀏覽器的首頁或搜尋引擎改回你要的設定，或者按進階設定裡的「重設」按鈕，讓瀏覽器恢復預設狀態。

如果執行之後還是有一堆用不到的軟體卡在桌面或開始選單裡，請再使用「Geek Uninstaller」或「Revo Uninstaller」等移除工具進一步清除這些垃圾。

Ultra_Adware_Killer-05

 

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  1. 訪客 說道：
    05-21, 2017 at 下午 8:26.18

    Windows7正版有嗎？

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