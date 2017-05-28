2017/5/30 更新：軟體版本更新至 v.2.64 最新版。

現代人結婚的禮俗沒少半個，婚宴的花招卻越來越多了！如果是在餐廳裡面請客，幾乎都不免俗的會弄個婚禮 MV 或交往過程、兩人成長紀錄的照片集＋影片。如果你剛好也有這類需求，不管是不是要結婚，或者只是單純弄個簡單的影片在聚會的場合或給親朋好友看看，都可以用下面這套軟體來做。

Icecream Slideshow Maker 是個非常簡單的幻燈秀影片製作工具，主要功能就是把一堆照片串起來，搭配好聽的 MP3 背景音樂，在每張照片中間加個過場特效，隨便按一按就能快速搞定！

Icecream Slideshow Maker 可匯入 png, jpeg, bmp 等格式的圖片檔，每張圖片都可自訂顯示時間（長度1~20秒），可支援 26 種過場動畫視覺特效，每種過場動畫都相當賞心悅目，甚至還支援了直接上傳 YouTube 的功能，讓我們輕鬆製作幻燈秀影片、快速上傳分享。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Slideshow Maker

Icecream Slideshow Maker 軟體版本： 2.64

2.64 軟體語言： 英文、日文、簡體中文… 等多國語言

英文、日文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 31.2 MB

31.2 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： ICECREAM APPS

ICECREAM APPS 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體安裝好、啟動之後，按一下左上角的「+ Add Photo」按鈕，選取你要製作成照片幻燈秀的照片或圖片，一次可以選取很多張。

第2步 接著，請先在「Time」欄位設定每張圖片要顯示的時間長度，另外在「Transition」欄位可設定每張照片不同的過場動畫或視覺特效。

第3步 點一下「Add Audio」可選取音樂檔，拿來當作幻燈秀影片的背景音樂，可支援的音樂檔格式包括 .mp3, .wav 與 .wma 等。

第4步 全部設定好之後，可以先從右上方的預覽視窗播放影片，看看是否滿意。確定沒問題之後，按一下「CREATE」按鈕，將全部內容匯出成影片。

第5步 影片製作好之後，會跳出一個對話框，問我們是否要將影片上傳到 YouTube 去，有需要的話可以直接按「UPLOAD TO YOUTUBE」按鈕登入、上傳。