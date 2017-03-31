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[免費] Honeyview v5.19 取代 ACDSee 的超快看圖軟體（繁體中文版）

2017/3/31 更新：軟體版本更新至 v5.19 最新版。

介紹過許多看圖軟體，很多人可能還在用 ACDSee，不過我最常用的還是 IrfanViewXnView。如果你喜歡功能超簡單、開啟速度也快的純看圖軟體，除了先前介紹過的 ImagineVieasFreeVimager 之外，還可以試試看下面這個超簡單、速度超快的 Honeyview 圖檔預覽工具。

與其他功能複雜、定位較為進階的圖檔管理工具不同的是，Honeyview 只提供一個簡單的圖檔預覽視窗，只要設定好檔案關聯，以後只要點兩下圖檔，即可使用 Honeyview 軟體快速開啟、預覽圖檔內容。甚至還支援直接預覽 ZIP, RAR, 7z, ISO.. 等壓縮檔中的圖檔！

 

瀏覽多張圖檔時，除了可透過畫面下方的簡易導覽工具來切換或旋轉、放大/縮小圖檔，亦可用鍵盤左、右鍵或滾動滑鼠滾輪來切換上一張、下一張， 或按「空白鍵」跳下一張、按「Alt」＋「Enter」切換全螢幕檢視。除此之外，視窗左上角還有個「EXIF」按鈕，按一下按鈕便可快速顯示記錄在檔案中的相機廠牌型號、拍照日期、焦距、快門、光圈、ISO… 等各種數值與資訊，還能顯示 GPS 定位等資訊。

而 Honeyview 也支援滑鼠右鍵快速預覽與簡單的批次轉檔功能，只要在圖檔上按一下滑鼠右鍵，不需開啟圖檔亦可在滑鼠右鍵選單中看到縮圖，轉檔的部分支援了旋轉、自動依 EXIF 資訊轉正、重設大小、檔案格式轉換…等功能，亦可透過鍵盤與滑鼠的各種快速鍵設定，提供更多快捷操作支援。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Honeyview
  • 軟體版本：5.19
  • 軟體語言：繁體中文、英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：7.45 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10（32/64位元）
  • 官方網站：Bandisoft
  • 軟體下載：按這裡

 

主要功能：（轉貼自官方網站）

  • 超快的渲染及最佳化圖像處理。
  • 支援 BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, 和 PPM 格式。
  • 支援 RAW 圖像格式，包含 DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2, 和 RAF。
  • 支援直接檢視壓縮檔案格式為 ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ, 和 EGG 內的圖像。
  • 支援 ‘幻燈放映’ 功能，以一定的時間間隔來顯示多個相片。
  • ‘相片資料夾’ 功能讓您可以存放任何喜愛的相片在其中。
  • EXIF (可交換影像檔案格式) 可於圖像檢視中使用。
  • 使用在相片中的 GPS 資訊來讓您可在 Google 地圖直接定位檢視。

使用方法：

第1步  將軟體安裝好、設定好 Honeyview 與各種圖檔的檔案關聯之後，日後在圖檔上按兩下滑鼠左鍵，即可快速開啟、瀏覽圖檔畫面。

Honeyview-01

 

第2步  點一下左上方的「EXIF」按鈕，可直接以覆蓋畫面的方式顯示關於照片的各種詳細資訊。

Honeyview-02

 

第3步  看圖時，可以在圖檔上按一下滑鼠右鍵，執行其他額外的設定或調整功能。

Honeyview-03

 

第4步  當我們在資料夾或桌面中整理圖檔時，如果不想用整個視窗開啟圖檔，也可直接在圖檔上按滑鼠右鍵，右鍵選單中會出現一個小小的縮圖，點一下縮圖可開啟檔案或點上面的「使用 Honeyview 轉換」來執行單一檔案或多個檔案的批次轉檔工作。

Honeyview-04

 

第5步  「圖檔轉換」功能…可支援旋轉、重設大小、檔案格式轉換…等。

Honeyview-05

 

 

其他設定….. (開啟 Honeyview 軟體後，在視窗中間按一下滑鼠右鍵再點「組態」，或按 F5)

Honeyview-其他設定-01

Honeyview-其他設定-02  Honeyview-其他設定-03

 

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  1. 訪客 說道：
    03-07, 2017 at 下午 8:07.52

    感謝你的軟體 謝謝

    回覆
  2. 綠茶龜 說道：
    09-23, 2016 at 下午 4:36.06

    用過幾款最好用!
    超多功能 又簡潔
    播GIF超順又有預載功能
    有衝動想donate支持下 :0

    回覆
  3. 訪客 說道：
    11-12, 2015 at 上午 10:02.47

    如何修改為中文介面?

    回覆
  4. yUUHAMA 說道：
    08-20, 2015 at 上午 10:58.42

    大推這個軟體

    支援unicode
    可看壓縮圖
    開圖速度快
    滑鼠 快速鍵都可以自訂

    回覆

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