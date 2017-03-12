2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v3.1.1.1707 最新版。
4K YouTube to MP3 就如同它的名字一樣，是幫我們下載影片並轉檔成 MP3 音樂檔用的，可支援的網站除了 YouTube 之外，還有 Vimeo 與 Facebook, SoundCloud, DailyMotion 等網站，下載後的格式除了 MP3 之外，也可轉成 M4A 或 OGG。目前提供了 Windows、Mac OS X 與 Ubuntu 等版本，可在不同系統中安裝使用。
4K YouTube to MP3 的最大特色就是介面簡單、清爽、沒有廣告/工具列或其他惡意程式，使用時，只要貼上網址就可直接將網路影片下載回來、轉成你要的音樂檔格式，沒有太複雜的操作或設定。
除了支援一般影片轉 MP3 的下載之外，更強的是還可支援將整個 YouTube 的「播放清單」或「頻道」中的內容下載回來（未註冊一次最多可下載25個MP3），甚至還內建了簡易的音樂播放、試聽功能，讓我們下載完馬上聽。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： 4K YouTube to MP3
- 軟體版本：3.1.1.1707
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：31.5 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
- 官方網站：https://www.4kdownload.com
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將 4K YouTube to MP3 軟體下載回來、解壓縮後，點兩下執行「4kyoutubetomp3.exe」檔案即可開始使用。
使用時，請按一下左上角的「Paste Link」按鈕，再貼上 YouTube 影片網址，或者開啟主視窗後直接按「Ctrl」+「V」貼上網址、開始下載。
第2步 如果你要下載整個播放清單或頻道中的全部或一部分影片，可以在貼上播放清單網址後，按「Download Playlist」按鈕，將全部影片都下載回來。
第3步 下載時可看到個別檔案的下載進度，如果哪些內容不需要下載的話，可以直接按右邊的紅色「x」取消。下載完成後，還可直接按「►」播放按鈕聽聽看。
第4步 另外也可按右上角的「Preferences」設定按鈕，預先設定好下載後的音樂檔格式，如 MP3, M4A 或 OGG 以及聲音品質、下載後的儲存位置…等等設定。