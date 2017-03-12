2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v3.1.1.1707 最新版。

4K YouTube to MP3 就如同它的名字一樣，是幫我們下載影片並轉檔成 MP3 音樂檔用的，可支援的網站除了 YouTube 之外，還有 Vimeo 與 Facebook, SoundCloud, DailyMotion 等網站，下載後的格式除了 MP3 之外，也可轉成 M4A 或 OGG。目前提供了 Windows、Mac OS X 與 Ubuntu 等版本，可在不同系統中安裝使用。

4K YouTube to MP3 的最大特色就是介面簡單、清爽、沒有廣告/工具列或其他惡意程式，使用時，只要貼上網址就可直接將網路影片下載回來、轉成你要的音樂檔格式，沒有太複雜的操作或設定。

除了支援一般影片轉 MP3 的下載之外，更強的是還可支援將整個 YouTube 的「播放清單」或「頻道」中的內容下載回來（未註冊一次最多可下載25個MP3），甚至還內建了簡易的音樂播放、試聽功能，讓我們下載完馬上聽。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 4K YouTube to MP3

4K YouTube to MP3 軟體版本： 3.1.1.1707

3.1.1.1707 軟體語言： 英文

軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 31.5 MB

31.5 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Ubuntu

Windows, Mac OS X, Ubuntu 官方網站： https://www.4kdownload.com

https://www.4kdownload.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 4K YouTube to MP3 軟體下載回來、解壓縮後，點兩下執行「4kyoutubetomp3.exe」檔案即可開始使用。

使用時，請按一下左上角的「Paste Link」按鈕，再貼上 YouTube 影片網址，或者開啟主視窗後直接按「Ctrl」+「V」貼上網址、開始下載。

第2步 如果你要下載整個播放清單或頻道中的全部或一部分影片，可以在貼上播放清單網址後，按「Download Playlist」按鈕，將全部影片都下載回來。

第3步 下載時可看到個別檔案的下載進度，如果哪些內容不需要下載的話，可以直接按右邊的紅色「x」取消。下載完成後，還可直接按「►」播放按鈕聽聽看。

第4步 另外也可按右上角的「Preferences」設定按鈕，預先設定好下載後的音樂檔格式，如 MP3, M4A 或 OGG 以及聲音品質、下載後的儲存位置…等等設定。