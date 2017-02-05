2017/2/5 更新：軟體版本更新至 v3.6.3 最新版，支援各版本 Windows, Mac 與 Linux 系統。

YouTube 下載軟體相當相當多，如果是 Windows 平台的話，我推薦最簡單好用的 Moo0 YouTube Downloader，如果你用的是蘋果的 Mac 電腦，則可試試看另外這個免費的、沒有使用限制的 ClipGrab 下載工具。

ClipGrab 提供搜尋與下載兩大功能，可以不經過瀏覽器就能找到你要的影片，並直接下載到電腦中（只不過搜尋功能稍嫌精簡，不夠實用）。

跟其他類似軟體一樣，ClipGrab 可支援下載 MPEG, WMV 或 FLV..等格式的影片檔，下載前一樣可以自行選擇要下載的影片畫質，看是要 1080p 或 4K 高畫質影音內容皆可（如果該影片有提供的話）。亦可支援直接將影片轉成 MP3 或 OGG 等格式的音樂檔，無需其他轉檔軟體，選擇格式後直接按下載按鈕即可。

ClipGrab 可支援包括 YouTube, Vimeo, Dailymotion, metacafe.com, youku.com, myspass.de, myvideo.de, clipfish.de … 在內的多個影音網站，有些影音網站雖然沒有列在正式支援的名單中，不過仍可透過 ClipGrab 內建的影音內容識別引擎將影片挖回來。試試看囉~

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ClipGrab

ClipGrab 軟體版本： 3.6.3

3.6.3 軟體語言： 英文、日文、法文、西班牙文、簡體中文…

英文、日文、法文、西班牙文、簡體中文… 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 21.6 MB

21.6 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： http://clipgrab.org/

http://clipgrab.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 ClipGrab 軟體安裝檔下載回來，直接點兩下 .dmg 檔，開啟安裝畫面後，將 ClipGrab 圖示拉到右邊的 Applications 資料夾中即可完成軟體安裝工作。

第2步 接著按鍵盤的「F4」顯示 Launchpad 或到「應用程式」資料夾點兩下 ClipGrab 圖示，開啟 ClipGrab 軟體主視窗，我們可以先在「搜索」分頁中找找你要下載的影片。

由於 ClipGrab 內建的 YouTube 搜尋功能並沒有做得很完整，只能搜尋一小部分影片，而且也沒提供影片預覽功能，所以建議還是先用瀏覽器找到你要下載的影片後，再到「下載」分頁來貼上網址、下載影片。

第3步 在「下載」分頁貼上影片網址，再按「獲取這個視頻!」按鈕即可開始下載。在下載之前，我們還可手動選擇影片格式或在「視頻分辨率」選單中點選影片品質。

第4步 影片下載中…

第5步 另外還可到「設置」分頁去調整一些設定，譬如說預設的影片儲存位置。