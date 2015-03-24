作者：,     

「TheYouMp3」輸入 YouTube 網址，直接下載成 MP3！

若想將 YouTube 上影片轉成 MP3 來保存，已經有各式各樣的工具可以使用，有些需要事先安裝程式，有些則可以直接輸入影片網址就能輕鬆轉成 MP3 檔案讓你下載，「TheYouMp3」就是後者，免安裝程式可以省去很多麻煩，而且操作超簡單，網頁畫面也算蠻乾淨的，不會被過多的廣告干擾或誤按！

只要將影片網址貼入，再按個「Convert」鍵，只要幾秒鐘的時間就能下載 MP3 囉！不過也因為這麼簡單，所以比較適用音檔原本就完整，前後沒有多餘片段的影片，例如音樂 MV 或是語言學習類的影片，如果只想要截取影片中的某一段音檔的話，則可以使用另一個同類型的線上服務「Peggo」，就能設定需要轉換的秒數段落囉！

 

使用方法：

開啟網頁後，在中間的格子中貼上 YouTube 的影片網址，然後按下「Convert」。就是這麼簡單！但如果你還是堅持想看中文的話，可以在右下角的下拉選單選擇「Chinese」後按「Select Language」。

theyoump3_1

 

等待個幾秒鐘後，就可以按下方的「Download」下載檔案囉！

theyoump3_2

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » 好用網站、網路免費資源 » 線上繪圖、轉檔、文書編輯 » 「TheYouMp3」輸入 YouTube 網址，直接下載成 MP3！
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 說道：
    01-21, 2017 at 下午 6:34.56

    有版權嗎？

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 