若想將 YouTube 上影片轉成 MP3 來保存，已經有各式各樣的工具可以使用，有些需要事先安裝程式，有些則可以直接輸入影片網址就能輕鬆轉成 MP3 檔案讓你下載，「TheYouMp3」就是後者，免安裝程式可以省去很多麻煩，而且操作超簡單，網頁畫面也算蠻乾淨的，不會被過多的廣告干擾或誤按！

只要將影片網址貼入，再按個「Convert」鍵，只要幾秒鐘的時間就能下載 MP3 囉！不過也因為這麼簡單，所以比較適用音檔原本就完整，前後沒有多餘片段的影片，例如音樂 MV 或是語言學習類的影片，如果只想要截取影片中的某一段音檔的話，則可以使用另一個同類型的線上服務「Peggo」，就能設定需要轉換的秒數段落囉！



使用方法：

開啟網頁後，在中間的格子中貼上 YouTube 的影片網址，然後按下「Convert」。就是這麼簡單！但如果你還是堅持想看中文的話，可以在右下角的下拉選單選擇「Chinese」後按「Select Language」。

等待個幾秒鐘後，就可以按下方的「Download」下載檔案囉！