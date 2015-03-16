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SaveDeo 免裝軟體、快速下載 YouTube, Facebook, Instagram… 等18個網站的影片、影片轉 MP3！

先前介紹過許多影片下載工具，如 VSO Downloader, 3D YouTube Downloader, YTD Video Downloader, 4K Video Downloader, EagleGet, YouTube by Click, Moo0 YouTube Downloader…等，還有一些線上下載服務如 Peggo, Video2MP3dirpy …等等，多到不行！甚至還有 YouTube 影片轉 Gif 動畫圖檔的服務。如果你覺得這些都不好用，希望能有更簡便、不需要安裝軟體就能快速下載多種網站的影片與音樂檔的服務，可以試試看另外這個 SaveDeo

SaveDeo 可支援的影音或社群、內容網站包括 YouTube, vimeo, Facebook, twitter, TED, Instagram, flickr, VEVO, Vine, Twitch, Blip TV, College Humor, Apple Trailers, Adobe TV, SoundCloud, Metacafe, Mixcloud, vk.com… 等十多個，使用方法相當簡單，只要將影片網址貼到方框中，按下「download」按鈕，再選擇你要的解析度或影音格式，即可將影音內容下載到你的電腦來。

除了下載一般影片之外，還可支援將影音內容轉成 MP3 格式的音樂檔並下載回來，操作方法都一樣，只要滑鼠按兩下就好，不需要另外安裝其他額外的軟體或工具程式。真的很方便！

 

使用方法：

第1步  開啟 SaveDeo 網站，在方框中貼上 YouTube 或其他影音網站的影片網址，按下「download」按鈕，準備下載影片或 MP3 音樂檔。

SaveDeo-01

 

第2步  按下「download」按鈕、擷取完影音內容之後，第一次使用時會出現「Nope, just show me download links」這樣的訊息，請點一下連結、跳過分享的步驟，直接顯示下載頁面。

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第3步  接著，請依照你需要的影音格式或影片解析度、檔案大小等屬性，選一個你要的連結按下去，即可將影片下載到電腦中。

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第4步  若要下載 MP3 格式的音樂檔，可能會出現如下圖的下載頁面，請注意！務必要捲動頁面到最下面，按下那個藍色的「Download .mp3」按鈕，才可下載 MP3 音樂檔。

頁面上方一堆「Install」或「Continue」等按鈕，都是廣告，騙你安裝其他軟體或外掛程式用的，請不要點！

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  1. 阿喜 說道：
    02-06, 2017 at 下午 8:25.47

    找不到mp3載點，請問要怎麼進去上面下載mp3的特殊畫面呢?

    回覆
  2. 烏鴉 說道：
    06-13, 2015 at 下午 5:20.21

    想要學習英文，請教軟體大師~不來恩，
    下面這網站的影片(BBC)，
    有辦法可以將它下載下來嗎?
    http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-1/session-1

    回覆
  3. 訪客 說道：
    04-19, 2015 at 下午 11:08.59

    開啟網頁，顯示這個網頁無法使用，請問怎麼一回事呢？

    回覆
  4. 訪客 說道：
    03-16, 2015 at 下午 9:40.12

    跟freemake 一樣 還是網頁版的!!!!!

    回覆

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