先前介紹過許多影片下載工具，如 VSO Downloader, 3D YouTube Downloader, YTD Video Downloader, 4K Video Downloader, EagleGet, YouTube by Click, Moo0 YouTube Downloader…等，還有一些線上下載服務如 Peggo, Video2MP3 與 dirpy …等等，多到不行！甚至還有 YouTube 影片轉 Gif 動畫圖檔的服務。如果你覺得這些都不好用，希望能有更簡便、不需要安裝軟體就能快速下載多種網站的影片與音樂檔的服務，可以試試看另外這個 SaveDeo。
SaveDeo 可支援的影音或社群、內容網站包括 YouTube, vimeo, Facebook, twitter, TED, Instagram, flickr, VEVO, Vine, Twitch, Blip TV, College Humor, Apple Trailers, Adobe TV, SoundCloud, Metacafe, Mixcloud, vk.com… 等十多個，使用方法相當簡單，只要將影片網址貼到方框中，按下「download」按鈕，再選擇你要的解析度或影音格式，即可將影音內容下載到你的電腦來。
除了下載一般影片之外，還可支援將影音內容轉成 MP3 格式的音樂檔並下載回來，操作方法都一樣，只要滑鼠按兩下就好，不需要另外安裝其他額外的軟體或工具程式。真的很方便！
- 網站名稱：SaveDeo
- 網站網址：https://savedeo.com/
使用方法：
第1步 開啟 SaveDeo 網站，在方框中貼上 YouTube 或其他影音網站的影片網址，按下「download」按鈕，準備下載影片或 MP3 音樂檔。
第2步 按下「download」按鈕、擷取完影音內容之後，第一次使用時會出現「Nope, just show me download links」這樣的訊息，請點一下連結、跳過分享的步驟，直接顯示下載頁面。
第3步 接著，請依照你需要的影音格式或影片解析度、檔案大小等屬性，選一個你要的連結按下去，即可將影片下載到電腦中。
第4步 若要下載 MP3 格式的音樂檔，可能會出現如下圖的下載頁面，請注意！務必要捲動頁面到最下面，按下那個藍色的「Download .mp3」按鈕，才可下載 MP3 音樂檔。
頁面上方一堆「Install」或「Continue」等按鈕，都是廣告，騙你安裝其他軟體或外掛程式用的，請不要點！
找不到mp3載點，請問要怎麼進去上面下載mp3的特殊畫面呢?
補充，我是貼youtube連結，沒有mp3下載選項呢
想要學習英文，請教軟體大師~不來恩，
下面這網站的影片(BBC)，
有辦法可以將它下載下來嗎?
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-1/session-1
開啟網頁，顯示這個網頁無法使用，請問怎麼一回事呢？
跟freemake 一樣 還是網頁版的!!!!!