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5KPlayer v4.5 可播 4K/5K 影片、下載 YouTube、支援 AirPlay 的超強播放器（Win, Mac）

2017/6/24 更新：5KPlayer 推出 v4.5 最新版。

5KPlayer 是個專門為 4k/5k 影片設計的影音播放器，雖然我目前也還沒有 4K 或 5K 的螢幕可以測試，不確定高畫質影片在真正的 5K 螢幕上的播放品質與流暢度如何，不過 5KPlayer 這軟體在播放一般影片、DVD 跟聽音樂、聽廣播等功能方面都還算順暢，用起來也很簡單，甚至還可支援 YouTube 影片下載與 AirPlay 無線串流功能，非常不錯。

 

主要功能：（轉貼自官方網站介紹）

  • 高畫質影音播放 – 輕量級，支援 RM、RMVB、MPEG、MP4、WMV…全格式，甚至4K/5K影片，輕鬆播放各式各樣的影片檔與串流影音。
  • 支援蘋果AirPlay技術 – 可直接由 iPhone & iPad 直接傳送多媒體資料到電腦上，或者把電腦的畫面, 音樂同步到Apple TV或支援AirPlay功能的揚聲器。
  • 輕鬆下載 Online Video – 支援從YouTube，FaceBook, Dailymotion, Vemeo等多個網路影音網站下載各種影片、音樂和串流影音內容。

目前 5KPlayer 提供 Windows 與 Mac 版軟體，如果有類似需求或找不到什麼輕便好用的播放軟體，可以試試看 5KPlayer。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：5KPlayer
  • 軟體版本：4.5
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：37.1 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X
  • 官方網站：http://www.5kplayer.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

播放器主畫面..

5kplayer-01

 

播放影片…

5kplayer-02

 

可隨時按左上角的按鈕，翻轉播放中的影片…

5kplayer-03

 

 

收聽網路廣播..

5kplayer-04

 

 

下載 YouTube 等網站的影片…

5kplayer-05

 

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  1. A.D. 說道：
    12-20, 2015 at 下午 1:05.29

    嗯嗯…..
    不錯用,不管是win to mac 或mac to win 都可使用airplay互傳畫面
    甚至是iphone6 的畫面也可對應至 mac 或 win ~

    回覆
  2. Marcus 說道：
    12-12, 2015 at 下午 4:45.11

    AirPlay 沒辦法成功使用，Mac 版使用Command + Q 關閉後卻又在背景執行，這播放器是否怪怪的？

    回覆
  3. penny.c 說道：
    07-19, 2015 at 上午 2:02.38

    非常謝謝不來恩分享3C資訊。
    每次有關3C軟硬體的問題，直接google搜尋重灌狂人，都有解答。

    回覆
  4. brian 說道：
    05-26, 2015 at 上午 6:01.06

    未來主流影片播放器~下載試看看, 謝謝分享

    回覆

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