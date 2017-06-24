2017/6/24 更新：5KPlayer 推出 v4.5 最新版。
5KPlayer 是個專門為 4k/5k 影片設計的影音播放器，雖然我目前也還沒有 4K 或 5K 的螢幕可以測試，不確定高畫質影片在真正的 5K 螢幕上的播放品質與流暢度如何，不過 5KPlayer 這軟體在播放一般影片、DVD 跟聽音樂、聽廣播等功能方面都還算順暢，用起來也很簡單，甚至還可支援 YouTube 影片下載與 AirPlay 無線串流功能，非常不錯。
主要功能：（轉貼自官方網站介紹）
- 高畫質影音播放 – 輕量級，支援 RM、RMVB、MPEG、MP4、WMV…全格式，甚至4K/5K影片，輕鬆播放各式各樣的影片檔與串流影音。
- 支援蘋果AirPlay技術 – 可直接由 iPhone & iPad 直接傳送多媒體資料到電腦上，或者把電腦的畫面, 音樂同步到Apple TV或支援AirPlay功能的揚聲器。
- 輕鬆下載 Online Video – 支援從YouTube，FaceBook, Dailymotion, Vemeo等多個網路影音網站下載各種影片、音樂和串流影音內容。
目前 5KPlayer 提供 Windows 與 Mac 版軟體，如果有類似需求或找不到什麼輕便好用的播放軟體，可以試試看 5KPlayer。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：5KPlayer
- 軟體版本：4.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：37.1 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X
- 官方網站：http://www.5kplayer.com/
- 軟體下載：按這裡
播放器主畫面..
播放影片…
可隨時按左上角的按鈕，翻轉播放中的影片…
收聽網路廣播..
下載 YouTube 等網站的影片…
嗯嗯…..
不錯用,不管是win to mac 或mac to win 都可使用airplay互傳畫面
甚至是iphone6 的畫面也可對應至 mac 或 win ~
AirPlay 沒辦法成功使用，Mac 版使用Command + Q 關閉後卻又在背景執行，這播放器是否怪怪的？
非常謝謝不來恩分享3C資訊。
每次有關3C軟硬體的問題，直接google搜尋重灌狂人，都有解答。
未來主流影片播放器~下載試看看, 謝謝分享