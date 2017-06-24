2017/6/24 更新：5KPlayer 推出 v4.5 最新版。

5KPlayer 是個專門為 4k/5k 影片設計的影音播放器，雖然我目前也還沒有 4K 或 5K 的螢幕可以測試，不確定高畫質影片在真正的 5K 螢幕上的播放品質與流暢度如何，不過 5KPlayer 這軟體在播放一般影片、DVD 跟聽音樂、聽廣播等功能方面都還算順暢，用起來也很簡單，甚至還可支援 YouTube 影片下載與 AirPlay 無線串流功能，非常不錯。

主要功能：（轉貼自官方網站介紹） 高畫質影音播放 – 輕量級，支援 RM、RMVB、MPEG、MP4、WMV…全格式，甚至4K/5K影片，輕鬆播放各式各樣的影片檔與串流影音。

輕量級，支援 RM、RMVB、MPEG、MP4、WMV…全格式，甚至4K/5K影片，輕鬆播放各式各樣的影片檔與串流影音。 支援蘋果AirPlay技術 – 可直接由 iPhone & iPad 直接傳送多媒體資料到電腦上，或者把電腦的畫面, 音樂同步到Apple TV或支援AirPlay功能的揚聲器。

可直接由 iPhone & iPad 直接傳送多媒體資料到電腦上，或者把電腦的畫面, 音樂同步到Apple TV或支援AirPlay功能的揚聲器。 輕鬆下載 Online Video – 支援從YouTube，FaceBook, Dailymotion, Vemeo等多個網路影音網站下載各種影片、音樂和串流影音內容。

目前 5KPlayer 提供 Windows 與 Mac 版軟體，如果有類似需求或找不到什麼輕便好用的播放軟體，可以試試看 5KPlayer。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 5KPlayer

5KPlayer 軟體版本： 4.5

4.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 37.1 MB

37.1 MB 系統支援： Windows, Mac OS X

Windows, Mac OS X 官方網站： http://www.5kplayer.com/

http://www.5kplayer.com/ 軟體下載： 按這裡

播放器主畫面..

播放影片…

可隨時按左上角的按鈕，翻轉播放中的影片…

收聽網路廣播..

下載 YouTube 等網站的影片…