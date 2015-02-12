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  1. 愛樂欣 說道：
    02-07, 2017 at 下午 12:19.05

    不好意思我之前有申請過一次
    但是也是過段時間就無法使用了
    所以想問一下現在是沒有限制了嗎⋯⋯
    麻煩你了

    回覆
  2. Amber 說道：
    06-20, 2016 at 下午 6:08.39

    你好.請問這是永久的嗎？
    我之前申請過一個.不過過段時間後 再掃
    掃不出來了 .想確認 謝謝

    回覆

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