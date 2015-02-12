不論是個人或是公司，想要行銷自己或是方便將訊息傳遞給消費者 QR Code 都是一個不錯的工具，只是黑白或單色的 QR Code 已經不夠吸引人啦！就像名片一樣，能設計的多特別就多特別，QR Code 也一樣，能多花俏就多花俏，讓人一看就想拿起手機來掃描，才不枉我們辛苦的將它設計出來。

Unitag 提供了一個免費的線上彩色花俏版 QR Code 產生器，在網路上就能輕鬆的製作出具個人化的 QR Code 囉！網站功能分為兩大部份，首先你可以選擇要將網址、名片資訊、文字、電話、傳送 email、傳送 SMS、地理資訊…等要置入的資訊類型，就能直接產生一個長相已有別於一般的 QR Code，到此若懶得再進行美化改造就可以存檔了。

若想再更加特別，例如加上個人設計的 logo 或是使用公司的代表色…等，就可以再進行第二階段自定義的部份，透過更換主色系、將圖像疊加到條碼上、使用漸層色，或是改變圖塊樣式、在中央加上 logo 圖，還可幫整個 QR Code 打上陰影…等，讓 QR Code 看起來更與眾不同唷！剛好有需要的朋友，可參考看看囉！



網站名稱： Unitag QR Code generator

Unitag QR Code generator 網站網址：https://www.unitag.io/qrcode

操作畫面：

開啟網頁後，在第一部份的「QR Code type」選擇要置入的內容類型。輸入後再按下「CONFIRM」，就會在右邊看到基礎樣式的 QR Code 囉！

往下看到第二部份的「Customization」可將 QR Code 設計的更加花俏獨特唷！「Templates」有一些預設的模版可選擇，其它則可更換顏色、圖塊樣式、添加 Logo、加上背景圖、陰影…等。

設定完成後，記得要先掃掃看是不是能讀取成功，確定可以掃之後，就可以將 QR Code 儲存下來。按「DOWNLOAD THE OR CODE」儲存或是直接按滑鼠右鍵另存新檔皆可。