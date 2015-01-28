自從智慧型手機盛行之後，越來越多網站懂得在一般電腦用的桌面版網頁之外再另外做個「行動版」網頁，讓手機或平板電腦的使用者可以在小小的螢幕中順利、流暢、沒有負擔的瀏覽網頁內容。
行動版網頁有很多種作法，有些人會用 RWD (Responsive Web Design, 或稱：響應式網頁設計) 的方式在同一個頁面自動偵測、適應不同連網裝置與螢幕尺寸，這是較先進、較聰明的作法。有些網站則是會替使用者設計兩套不同的網站版面，一個給電腦等大螢幕連網裝置用，另外一個給 iPhone , Android 或其他螢幕較小的行動裝置用，當使用者開啟網頁時，自動在同一個網址顯示不同版面的相同內容。這樣也很貼心，只是維護起來也是不輕鬆。
不過有些網站除了設計兩種不同版面之外，還會用不同網址顯示不同內容，如一般電腦用的桌面版頁面就以「http://www.briian.com/…..」這樣的網址開頭，手機用的就以「http://m.briian.com/….」行動版網址，看起來好像也很合理。但實際使用時，確有一個很大的問題！當網友以電腦開啟「m」開頭的行動版網頁時，網站卻不會自動轉成桌面版的介面，用手機開啟桌面版的網頁時也不懂得自動切換成行動版介面，搞得大家一頭霧水..
網站很笨沒關係，不體貼讀者也沒關係，我們自己來轉址！
下面這個 Redirector 小工具是 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件，安裝好之後，可依照自己的需求幫常見網站做網址自動轉址，可支援「^」、「(.*).」、「$1」、「$1」…等進階用法，只要設定好一次，下次再開啟行動版網頁，都能自動轉成桌面版的介面。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Redirector
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：14.77KB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：Ben Davis Media
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
第2步 在網址列輸入「chrome://extensions/」並按「Enter」，開啟「擴充功能」頁面。
找到「Redirector」之後點一下「選項」。
第3步 接著在 Redirector 設定頁面中輸入原始網址與轉址後的新網址，最後再按一下「+ Add」按鈕即可完成。以後當你開啟指定網址時，Google Chrome 便會自動幫你轉址到你要的另外一個頁面，拿來嚇人或惡作劇也很好玩！
其他進階用法與說明：按這裡。
謝謝大大，
我懊惱了兩天，我是筆電，電腦版突然一直變手機板，超難用，爬文爬半天才找到好方法!非常感謝!
終於!!!這根本是救星!!!太感謝了!!!
總之來說說我的情況吧~
我的系統是W10，自從裝了Flatbook這擴充之後FB就整個錯亂了
個人頁面都會被強制導向到行動版(開頭是m.)
無論是移除擴充或把Chrome清得一乾二淨甚至整個重裝都沒用
連同步的資料也全都清掉了…就差沒惱羞重裝整個系統…
然而在我即將要放棄時翻到這擴充，真是太神啦w
不過他還是會先導向到行動版，但那瞬間Redirector的功能就會啟動
期間大概也就多個1~2秒左右
看起來問題雖然還在，但至少不會再看到惱人的行動版網頁了~