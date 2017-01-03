2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v12.9.1 最新版。

RogueKiller 是國外相當多人愛用的流氓軟體清除工具，主要功能是掃描電腦中的惡意程式、網頁綁架、彈出廣告、流氓軟體與各種討人厭的綁架程式…用的，它的功能與使用方式跟之前介紹過的 AdwCleaner、Malwarebytes Anti-Malware 及 IObit Malware Fighter 很像，不過執行效果就各有千秋。如果你用其他軟體解決不了的話，可以再試試看 RogueKiller。

RogueKiller 不用安裝，下載回來後點兩下就可以直接使用。啟動軟體時會先掃描運作中的程式與執行序..等項目，確認沒問題後才進入主視窗，接著再按一下右上角的「掃描」按鈕之後便可開始執行完整掃描工作。

掃描完成後，RogueKiller 會依照進程、登錄檔、工作、主機檔案、AntiRookit、檔案/資料夾、MBR、網頁瀏覽器..等多個分類列出可能有問題的項目，此時請仔細檢查每個項目是否為不需要或可疑的惡意程式，如果確定該項目有問題，請勾選後按右上角的「刪除」按鈕將它移除。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： RogueKiller

RogueKiller 軟體版本： 12.9.1

12.9.1 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 24.0 MB

24.0 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 (32/64位元)

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 (32/64位元) 官方網站： http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/

http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/ 軟體下載： 按這裡

RogueKiller 主要功能： Kill malicious processes

Stop malicious services

Unload malicious DLLs from processes

Find/Kill malicious hidden processes

Find and remove malicious autostart entries , including : Registry keys (RUN/RUNONCE, …) Tasks Scheduler (1.0/2.0) Startup folders

, including : Find and remove registry hijacks , including : Shell / Load entries Extension association hijacks DLL hijacks Many, many others …

, including : Read / Fix DNS Hijacks (DNS Fix button)

(DNS Fix button) Read / Fix Proxy Hijacks (Proxy Fix button)

(Proxy Fix button) Read / Fix Hosts Hijacks (Hosts Fix button)

(Hosts Fix button) Restore shortcuts / files hidden by rogues of type “Fake HDD“

Read / Fix malicious Master Boot Record (MBR), even hidden behind rootkit

(MBR), even hidden behind rootkit List / Fix SSDT – Shadow SSDT – IRP Hooks (Even with inline hooks)

Find and restore system files patched / faked by a rootkit

使用方法：

第1步 將 RogueKiller 軟體下載回來、點兩下後開始執行。剛啟動時會先掃描一些系統檔確認沒問題後才會開啟主視窗，此時請按一下視窗上方的「SCAN」按鈕再點「Start Scan」後，開始掃描惡意軟體。

第2步 慢慢等…

第3步 掃描完成後，視窗下方會列出可疑的檔案/程式/登錄檔…等項目，請一一檢查是否為惡意軟體或用不到的東西。若要移除惡意程式，請勾選後按右上角的「Remove Selected」按鈕即可。