2017/1/3 更新：軟體版本更新至 v12.9.1 最新版。
RogueKiller 是國外相當多人愛用的流氓軟體清除工具，主要功能是掃描電腦中的惡意程式、網頁綁架、彈出廣告、流氓軟體與各種討人厭的綁架程式…用的，它的功能與使用方式跟之前介紹過的 AdwCleaner、Malwarebytes Anti-Malware 及 IObit Malware Fighter 很像，不過執行效果就各有千秋。如果你用其他軟體解決不了的話，可以再試試看 RogueKiller。
RogueKiller 不用安裝，下載回來後點兩下就可以直接使用。啟動軟體時會先掃描運作中的程式與執行序..等項目，確認沒問題後才進入主視窗，接著再按一下右上角的「掃描」按鈕之後便可開始執行完整掃描工作。
掃描完成後，RogueKiller 會依照進程、登錄檔、工作、主機檔案、AntiRookit、檔案/資料夾、MBR、網頁瀏覽器..等多個分類列出可能有問題的項目，此時請仔細檢查每個項目是否為不需要或可疑的惡意程式，如果確定該項目有問題，請勾選後按右上角的「刪除」按鈕將它移除。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：RogueKiller
- 軟體版本：12.9.1
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：24.0 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 (32/64位元)
- 官方網站：http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
- 軟體下載：按這裡
RogueKiller 主要功能：
- Kill malicious processes
- Stop malicious services
- Unload malicious DLLs from processes
- Find/Kill malicious hidden processes
- Find and remove malicious autostart entries, including :
- Registry keys (RUN/RUNONCE, …)
- Tasks Scheduler (1.0/2.0)
- Startup folders
- Find and remove registry hijacks, including :
- Shell / Load entries
- Extension association hijacks
- DLL hijacks
- Many, many others …
- Read / Fix DNS Hijacks (DNS Fix button)
- Read / Fix Proxy Hijacks (Proxy Fix button)
- Read / Fix Hosts Hijacks (Hosts Fix button)
- Restore shortcuts / files hidden by rogues of type “Fake HDD“
- Read / Fix malicious Master Boot Record (MBR), even hidden behind rootkit
- List / Fix SSDT – Shadow SSDT – IRP Hooks (Even with inline hooks)
- Find and restore system files patched / faked by a rootkit
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
使用方法：
第1步 將 RogueKiller 軟體下載回來、點兩下後開始執行。剛啟動時會先掃描一些系統檔確認沒問題後才會開啟主視窗，此時請按一下視窗上方的「SCAN」按鈕再點「Start Scan」後，開始掃描惡意軟體。
第2步 慢慢等…
第3步 掃描完成後，視窗下方會列出可疑的檔案/程式/登錄檔…等項目，請一一檢查是否為惡意軟體或用不到的東西。若要移除惡意程式，請勾選後按右上角的「Remove Selected」按鈕即可。
RogueKiller和AdwCleaner兩個比的話RogueKiller比較會抓病毒
AdwCleaner好的地方是在清除網頁綁架那些比較好。
RogueKiller可以補足一些常見的防毒軟體掃不到的地方像是註冊表
掃一掃就10幾隻，防毒很少有像這款軟體那麼專業，
我自己經驗RogueKiller除了清除外還可以修復瀏覽器也不太會影響重要檔案和資料
缺點是要清理有些檔案要手動以外其實這款免費就很不錯用。
他把我的QQ旋風執行檔都隔離了，按了還原也沒動作，請問隔離區的資料夾路徑在哪裡？
載點無法使用,附件也不是最新版的軟體
困惑?????
我用的是Windows XP
下載RogueKiller 軟體64位元無法下載
改32位元可執行
**問題-掃描到磁碟就停在這
等了2小時還是沒有前進停住不動**
請教要如何處裡解決
謝謝
不是不用安裝嗎
已更新：http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4294
請問這個和AdwCleaner v4.108 哪個比較好用?
我先前已經下載RogueKiller10.2.0.0，
再下載這個的話會不會兩個互相衝突??
但是AdwCleaner v4.108據說不是載不到中文版嗎…(蠻麻煩的)
最近去下載中文字型，跑到簡體網站(因為繁體都沒)，
在執行和取消那邊猶豫，按了"取消"居然還"執行"…
之後就算用控制台移除不明檔案，
還是跳出遊戲廣告(到電腦桌面)…
才來請求各位大大協助在下…><
請問這和AdwCleaner v4.108 哪個比較推薦啊??
主要差別在哪?
謝謝!!