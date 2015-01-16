照片編輯有很多種方式，有的人走專業、藝術感的，就會以光線亮度的調整或是濾鏡特效為主，讓照片呈現唯美、文青…的感覺，也有一大部份的人是喜歡以各式的貼紙來增加照片整體氣氛與情境趣味的，如果你是屬於後者，那這個「Funny 貼紙相機」一定要收下來當寶！

裡頭提供的貼紙與一般同類型程式有極大的不同，包含了許多超人氣卡通人物，如哆啦 A 夢、Hello Kitty、櫻桃小丸子、小小兵（小黃人）、海綿寶寶、蠟筆小新…等，畫質超優、縮放自如，選擇性相當多，還可以配合照片情境來擺放，將卡通人物與你的照片做個虛與實的完美結合。

除此之外，也有一些藝術字、人物裝飾配件、手繪風格的黑白線條圖以及各種可愛的表情圖片…等，豐富的貼紙主題，會多到讓你不知該怎麼選擇唷！背景的部份，則有二十種選項，利用「Funny 貼紙相機」編輯後的照片，一定會讓喜愛卡通、走可愛風的你大呼卡～哇～伊～～～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Funny 貼紙相機

Funny 貼紙相機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Feng Zhou

Feng Zhou 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Funny 貼紙相機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可以選擇拍照或由相簿選取照片，照片有多種裁切尺寸可選擇，按下方的「尺寸」即會挑出選單，可再使用兩指斜拉調整照片的位置及大小。

進入編輯畫面後，可按下方的「+」來新增貼紙，或是在畫面上任一處點擊，一樣會跳出貼紙選單。上下滑動可看到更多。

新增貼紙後，利用右下角的按鈕來調整貼紙的旋轉方向及縮放大小，下方中間的按鈕則可選擇背景圖。（「T」則需下載另一個「字拍」程式）

完成後按左下角的按鈕即可儲存照片囉！