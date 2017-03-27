2017/3/28 更新：軟體版本更新至 v4.72 最新版。

有著一個非常可口的名稱的 Icecream Screen Recorder 不但完全免費，還提供了螢幕抓圖、螢幕錄影兩大功能，讓我們可以在類似的操作畫面中快速紀錄電腦中的畫面變化與細節。

跟一般類似的軟體不同的是，使用 Icecream Screen Recorder 不管是在錄影或抓圖時，都可直接在畫面中用線條、方框、箭頭與文字..等方式，以不同色彩畫出你要表達的意思或圈出畫面中的重點，方便觀看影片的人可以清楚知道你拍這些畫面的意思（錄影時亦可同步講話、錄音）。

此外，在螢幕抓圖的部份，除了直接存成一般圖檔放在電腦中之外，還支援了圖檔即時上傳、分享功能，只要在抓圖時按一下「URL」按鈕，便可直接上傳指定區域的畫面到網路上、馬上分享圖檔網址，不用再到處找貼圖空間囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder 軟體版本： 4.72

4.72 軟體語言： 英文、簡體中文、法文…等多國語言

英文、簡體中文、法文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 49.0 Mb

49.0 Mb 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://icecreamapps.com/

http://icecreamapps.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Icecream Screen Recorder 軟體、開啟之後，點一下左上角的「Capture video」按鈕即可進入錄影模式。

第2步 先用滑鼠左鍵在螢幕中你要錄影的位置圈出一個範圍，只要有在虛線方框中的畫面，都會被錄影下來。設定好錄影範圍後，按一下「Rec」按鈕，便可開始錄影。

第3步 錄影時，可隨時按下「Draw」按鈕開啟畫板功能，透過鉛筆、方框、圓形、箭頭、文字與橡皮擦…等各種功能，即時在錄影畫面中標出重點或打上注意事項、文字訊息。

此時，也可按「Pause」暫停，畫完重點再繼續錄，或按「Stop」完成錄影工作。

第4步 按下「Stop」按鈕、錄影完成後，回到軟體主視窗便可看到已完成錄製的影片，如果要抓圖的話，可以按上方的「Screenshot」按鈕。

第5步 抓圖方法跟錄影方法都差不多，先用滑鼠左鍵框出要抓圖的範圍，按下「Screenshot」按鈕便可抓圖、存檔。或按「URL」按鈕，在抓圖完後自動將圖檔上傳到網站上，分享給其他朋友看。

第6步 其他設定畫面…

可針對各項操作設定不同的鍵盤快速鍵….