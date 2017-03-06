2017/3/6 更新：軟體版本更新至 v5.0.1.26 最新版，修正了許多問題。

VSO Downloader 是個線上影片/音樂檔下載、轉檔工具，"號稱"可以支援上千個影音網站的各式影音內容，光是官方網站上列出來的清單就包含268個影音網站、38個音樂網站、9個網路電台….等將近五百個各式影音網站，各種常見的不常見的網站上的影片與音樂檔甚至連網路廣播的內容，都可輕鬆下載回來看。

VSO Downloader 可支援 HTTP, Icecast (Shoutcast), HTTP Dynamic Streaming (HDS), Secure stream 與 RTMP/RTMPT… 等各式串流影音，亦可支援外掛各式 VPN 與 Proxy 等代理服務，讓我們能透過不同跳板抓取不同區域限制的內容。

除了影音下載功能之外，還內建了影片與音樂檔轉檔功能，支援將下載回來的內容轉成 AVI, Xvid, AVI, H264, Mp4, Mpeg4 與其他 iPhone, iPad 及 Android 裝置能直接播放的影片檔，或將音樂內容轉成 MP3, FLAC, M4A..等格式的音樂檔。還可直接將 YouTube 下載回來並轉成 MP3 音樂檔。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： VSO Downloader

VSO Downloader 軟體版本： 5.0.1.26

5.0.1.26 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言版

繁體中文、英文…等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 25.2 MB

25.2 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.vso-software.fr/

http://www.vso-software.fr/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 VSO Downloader 軟體、啟動之後，先點「Options」→「General」，開啟設定選單。

第2步 點一下左邊的「Language」再選取「中文(繁體)(中華民國)」，最後按下「Save」即可將軟體切換成繁體中文界面。

第3步 要開始下載影片的話，請點「Detection」→「Download URL」。

第4步 貼上影片網址後按「Download」按鈕，即可開始下載影片。

第5步 下載完後，在影片檔上面按一下滑鼠右鍵再點「開啟資料夾」，即可看到你剛剛下載的影片檔囉。