作者：,     

VSO Downloader v5.0.1.26 瘋狂下載上千個影音網站的影片、音樂

2017/3/6 更新：軟體版本更新至 v5.0.1.26 最新版，修正了許多問題。

VSO Downloader 是個線上影片/音樂檔下載、轉檔工具，"號稱"可以支援上千個影音網站的各式影音內容，光是官方網站上列出來的清單就包含268個影音網站、38個音樂網站、9個網路電台….等將近五百個各式影音網站，各種常見的不常見的網站上的影片與音樂檔甚至連網路廣播的內容，都可輕鬆下載回來看。

VSO Downloader 可支援 HTTP, Icecast (Shoutcast), HTTP Dynamic Streaming (HDS), Secure stream 與 RTMP/RTMPT… 等各式串流影音，亦可支援外掛各式 VPN 與 Proxy 等代理服務，讓我們能透過不同跳板抓取不同區域限制的內容。

除了影音下載功能之外，還內建了影片與音樂檔轉檔功能，支援將下載回來的內容轉成 AVI, Xvid, AVI, H264, Mp4, Mpeg4 與其他 iPhone, iPad 及 Android 裝置能直接播放的影片檔，或將音樂內容轉成 MP3, FLAC, M4A..等格式的音樂檔。還可直接將 YouTube 下載回來並轉成 MP3 音樂檔。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：VSO Downloader
  • 軟體版本：5.0.1.26
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：25.2 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.vso-software.fr/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 VSO Downloader 軟體、啟動之後，先點「Options」→「General」，開啟設定選單。   VSO Downloader-01

 

第2步  點一下左邊的「Language」再選取「中文(繁體)(中華民國)」，最後按下「Save」即可將軟體切換成繁體中文界面。 VSO Downloader-02

 

第3步  要開始下載影片的話，請點「Detection」→「Download URL」。 VSO Downloader-03

 

第4步  貼上影片網址後按「Download」按鈕，即可開始下載影片。 VSO Downloader-04

 

第5步  下載完後，在影片檔上面按一下滑鼠右鍵再點「開啟資料夾」，即可看到你剛剛下載的影片檔囉。

VSO Downloader-05

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 下載/上傳工具、P2P、FTP » VSO Downloader v5.0.1.26 瘋狂下載上千個影音網站的影片、音樂
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
Fast Video Downloader 輕鬆下載土豆網、優酷、Faceboo...
EagleGet v2.0.4.19 多線程檔案下載、管理、下載加速工具（支援 ...
YouTubebyClick v2.2.48 YouTube 轉 MP3、播放清...
4K Video Downloader v4.1.2 批次下載 YouTube ...
SaveDeo 免裝軟體、快速下載 YouTube, Facebook, Ins...
23合一 YouTube 下載、MP3 影音轉檔、錄製、影片編輯工具（Free ...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 璇璇 說道：
    06-30, 2015 at 下午 3:01.48

    我貼了這個網址http://www.taiyuge.com/big5/html/taiyugequ/12901.html
    但是按下載後它顯示找不到Media><
    請問還有什麼方式可以下載這首音樂嗎??
    (我找了好多方式想下載這首歌了QQ…)

    回覆
  2. bobbysu 說道：
    03-08, 2015 at 下午 5:09.39

    感謝您的介紹

    回覆
  3. DODO 說道：
    01-14, 2015 at 上午 11:31.44

    哇~好棒喔！！
    一定要來用用看！

    回覆
  4. vicsun 說道：
    01-07, 2015 at 上午 8:14.31

    感謝你長期以來的無私分享，特在此表達感恩之意，也祝你新的一年快樂

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 