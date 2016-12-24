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CDex v1.82 將 CD 轉成 MP3,WAV, OGG, APE…等格式音樂檔

CDex-LOGO

2016/12/25 更新：軟體版本更新至 v1.82 最新版。

家裡一堆音樂 CD，該怎麼把他轉成 MP3 或其他格式的音樂檔、放到手機或 iPad 上聽呢？

CDex 是個操作簡單的 CD 轉檔、音樂擷取工具，主要功能就是幫我們將音樂 CD 轉成 MP3, WAV, Ogg, FLAC, AAC, APE…等等各種格式的音樂檔，或將音樂檔轉成其他格式。除了內建的幾種音樂編碼器之外，我們也可自行選取、使用不同版本的其他 Encoder 來壓縮音樂檔，做出更符合自己需求的音樂檔。

跟其他類似軟體一樣，CDex 也可以直接擷取 freeCDDB 上的線上音樂資料庫，直接幫我們將專輯名稱、歌曲名稱、歌手名稱…等各種資訊寫入音樂檔的資料夾、檔案名稱或 ID3 等標籤中，亦可自行設定轉檔好的音樂檔的目錄與名稱等結構，還能自動建立 M3U, PLS 等播放清單。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：CDex
  • 軟體版本：1.82
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文..等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體（GNU GPLv3）
  • 檔案大小：19.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://cdex.mu/
  • 軟體下載：按這裡

安裝軟體時請注意！在安裝步驟中，如果看到類似下面的畫面，請記得按「我不接受」，不要按太快、不要安裝其他推廣軟體或廣告程式。

 

廣告畫面-01

廣告畫面-02

使用方法：

第1步  安裝好軟體、啟動 CDex 程式後，先點一下「Options」再從「Select Language」選單中點選「Chinese_(Traditional)」繁體中文語系，將軟體切換成大家慣用的中文界面。

CDex-01

 

第2步  接著按「選項」→「設定值…」，開啟設定畫面。

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第3步  開啟「CDex 組態」視窗後，在「檔案名稱」選單中找「WAV -> MP3」跟「錄製的音軌」並設定好轉檔完成後的檔案儲存位置。

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第4步  接著在「遠端 CDDB」選單中的「電子郵件」填入隨便一個 Email 帳號，記得要做這個步驟，才能在轉檔前順利從 freeCDDB 下載 CD 音軌的相關資訊。

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第5步  開始轉檔前，可以按一下「CDDB」→「讀取遠端 CDDB…」，試著搜尋比對看看該張 CD 是否已經有人幫他建立好專輯資訊了，如果有的話，會自動下載、填上歌曲名稱、歌手、專輯..等等相關資訊。

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第6步  接著選取你要轉檔的歌曲，使其反白後按一下右邊的按鈕，看是要轉成 WAV 檔或以你事先選好的編碼器壓縮成其他格式的音樂檔。

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第7步  另外還有個「錄製部份音軌」的功能，可以讓我們只擷取某個音軌的某一段內容下來、存成音樂檔。

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第8步  另外也可將其他音樂檔轉成 WAV 或其他格式。

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  1. Pikachu 說道：
    01-07, 2015 at 下午 9:13.17

    這一套歷史滿悠久，在CD流行時代滿有名，聽說抓音軌品質還不錯，沒想到現在還有再更新~

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