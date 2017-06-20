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[免費軟體] AnyBurn v3.6 輕量級、全功能燒錄軟體（免安裝版）

2017/6/20 更新：軟體版本更新至 v3.6 最新版。

儘管在網路發達、雲端儲存極為普及的現在，燒錄光碟的人似乎越來越少了，不過偶爾要備份一下文件、照片或把東西燒給別人帶走的話，還是免不了得找個比 Windows 內建的燒錄功能好用一點的燒錄軟體來用。

很久很久以前，大家要燒錄光碟的話大概都會用 Nero 之類的燒錄軟體，不過後來這軟體越來越肥、功能越來越多，也漸漸被其他類似的軟體所取代。

如果你偶爾需要儲存資料到光碟片、光碟對拷、製作 ISO 光碟映像檔、把 ISO 光碟映像檔燒成光碟、將 MP3 轉燒成音樂 CD 或將音樂 CD 轉成 MP3 等格式的音樂檔儲存在電腦中，可以試試看 AnyBurn 這套免費軟體。它提供了 10 種常用的燒錄功能與相關應用，操作界面簡單易懂、容易操作，可以讓我們輕鬆完成各種燒錄任務。

重點是整個軟體相當小，執行檔壓縮過後也才 2.37 MB，不需要浪費你幾百 MB 的空間，沒廣告、不會修改你的瀏覽器首頁、不會亂安裝額外軟體（目前啦）…運作起來也相當順暢，甚至還提供免安裝版本，讓我們解壓縮後直接使用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AnyBurn
  • 軟體版本：3.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.32 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元）
  • 官方網站：http://www.anyburn.com/
  • 軟體下載：按這裡

AnyBurn 主要功能：

  • Burn all CD / DVD / Blu-ray disc image files. (ISO, BIN / CUE, NRG, MDF / MDS, DAA, ISZ, DMG, …)
  • Burn files and folders in your hard drive to CD, DVD, or Bluray disc
  • Burn Audio CD which can be played in regular CD player from mp3, ape, flac, wma files…
  • Rip Audio CD to MP3, FLAC, APE, WMA files.
  • Copy disc using sector by sector method.
  • Create image files from hard disk files or CD / DVD / BD discs.
  • Convert disc image files between various formats.
  • Support both 32-bit and 64-bit Windows.

更新，目前新版 AnyBurn 軟體已提供繁體中文版介面。

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使用方法：

第1步  將軟體下載回來、解壓縮後，依照你的作業系統版本進入到 32 位元或 64 位元的資料夾中，點兩下「AnyBurn.exe」執行檔即可開始使用。

下圖為 AnyBurn 軟體的主畫面，上面有 10 個不同的按鈕，分別代表了 10 種不同的燒錄功能，依照你要執行的任務不同點一下按鈕就可以開始使用。

AnyBurn-01

 

第2步  燒錄光碟映像檔…

AnyBurn-02

 

第3步  將檔案、文件、照片、資料夾…等內容燒錄到光碟裡面。

AnyBurn-03

 

第4步  將光碟內容完整拷貝成 ISO 映像檔，儲存在電腦中。

AnyBurn-04

 

第5步  映像檔轉檔工具…

AnyBurn-05

 

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  1. 路人乙 說道：
    09-10, 2016 at 下午 4:10.13

    免安裝版?…怎麼下載後執行…成了”安裝版”?

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