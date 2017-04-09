WinLogOnView v1.20 查詢電腦開機時間、登入紀錄…等資訊
2017/4/10 更新：軟體版本更新至 v1.20 最新版。
一台電腦通常都會設定一個以上的使用者帳號，當我們讓電腦開機之後、進入桌面之前，也都需要輸入使用者的帳號、密碼來登入才能開始使用。如果你開放自己電腦中的某個資料夾的分享權限跟其他電腦共用，一般也都需要輸入帳號密碼登入之後，才能依照權限瀏覽資料夾、抓檔。
如果你想知道你的電腦什麼時候用什麼帳號被登入過，可以使用下面這個相當簡單的軟體 WinLogOnView 來查查看。它可以幫我們列出本機電腦的全部登入、登出紀錄，包含 Logon ID, 使用者名稱、網域、電腦名稱、登入時間、登出時間、持續時間以及網路 IP 位址…等等各式資訊，讓我們可以輕鬆查出是否有異常登入行為，看看有誰偷用過電腦。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：WinLogOnView
- 軟體版本：1.20
- 軟體語言：繁體中文、英文….
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：56.1 KB
- 系統支援：Win7/Win8/Win 10
- 官方網站：nirsoft
- 軟體下載：按這裡
作者:
不來恩
| 發佈日期: 2017/04/09
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