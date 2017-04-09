2017/4/10 更新：軟體版本更新至 v1.20 最新版。

一台電腦通常都會設定一個以上的使用者帳號，當我們讓電腦開機之後、進入桌面之前，也都需要輸入使用者的帳號、密碼來登入才能開始使用。如果你開放自己電腦中的某個資料夾的分享權限跟其他電腦共用，一般也都需要輸入帳號密碼登入之後，才能依照權限瀏覽資料夾、抓檔。

如果你想知道你的電腦什麼時候用什麼帳號被登入過，可以使用下面這個相當簡單的軟體 WinLogOnView 來查查看。它可以幫我們列出本機電腦的全部登入、登出紀錄，包含 Logon ID, 使用者名稱、網域、電腦名稱、登入時間、登出時間、持續時間以及網路 IP 位址…等等各式資訊，讓我們可以輕鬆查出是否有異常登入行為，看看有誰偷用過電腦。