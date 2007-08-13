如果要抓螢幕畫面，用鍵盤上的Print Screen按鍵就可以抓下來，或者可以用類似SnagIt這種抓圖軟體來擷取。不過如果你想把Windows中的電腦操作畫面「錄影」下來，該怎麼做呢？或者你想把一些電腦操作步驟錄成一個教學影片或Flash檔的話，那要用什麼軟體會比較方便呢？
以下所介紹的Wink螢幕錄影軟體是國內外相當有名氣的免費軟體，不但可以讓我們很輕鬆的將Windows電腦中的螢幕畫面錄影下來，還可以讓我們在任何一個畫面中插入對話框、補充說明文字...等等，相當適合用在教育用途唷。
更方便的是做好的錄影畫面可以直接存成Flash檔，讓我們直接將他掛在自己的部落格或網站中，讓大家就像在看教學錄影帶一樣方便唷。
軟體名稱：Wink
軟體版本：2.0 (build 1060)
軟體語言：中文（內建多國語系）
軟體性質：免費
官方網站：http://www.debugmode.com/wink/
軟體下載：下載1 下載2
影片範例：
以下先示範如何用Wink軟體將電腦操作畫面錄成swf影片檔，這是最基本的錄影操作，之後有機會的話，再深入介紹如何在步驟中插入補充說明文字、箭頭、紅圈圈…等等。
本文章節：
一、安裝軟體，切換成繁體中文介面
二、開啟新的錄影專案、設定錄影範圍
三、開始錄製螢幕畫面
四、設定播放速度，將影片匯出成Flash檔
一、安裝軟體，切換成繁體中文介面
第1步 從本文上方的網址將Wink軟體下載回來後，直接執行「wink20.exe」程式，將Wink軟體安裝到電腦中。
第2步 安裝好之後，依序按下〔開始〕→【所有程式】→【Debugmode】→【Wink】→【Wink】，開啟Wink軟體主視窗。如果要將軟體切換成中文顯示介面的話，請依序按下〔File〕→【Choose Language】→【Traditional Chinese】，將軟體介面切換成正體中文語系。
二、開啟新的錄影專案、設定錄影範圍
每次要開始錄製螢幕畫面前，都得新增一個「專案」，錄好的「專案」以後都可以存檔後再修改，方便我們編輯錄影步驟中的各項說明與調整設定。以下，我們以新增一個錄影專案、錄製螢幕畫面為範例，依照下面方法操作，就可以錄製你指定視窗的操作畫面。
第1步 依序按下〔檔案〕→【開新專案】，準備新增一個螢幕錄製專案。
第2步 接著請在中間的下拉選單中點選你要錄製的畫面範圍，這裡以「錄製固定視窗範圍」為範例，如果你想選擇其他錄影範圍的話，也可點選下方的固定尺寸，或者點選全螢幕或自訂範圍。
以本文範例來說，點選【視窗】，然後再按一下右邊的〔選擇〕按鈕，選取你要錄影的視窗。
第3步 如圖，當我們按下上一步的〔選擇〕按鈕後，螢幕中會出現一個螢光綠色的方框，我們可以在出現綠色方式時，用滑鼠左鍵點選你要錄影的視窗，等該視窗被選定後，才可繼續後面的錄影工作。
如果選錯視窗，一樣可以再回上一步，去按一下〔選擇〕按鈕，重新選取你要的視窗。
第4步 回到「建立新專案精靈」視窗後，「擷取區域」已經被設定好囉，接著便可按一下〔確定〕按鈕，準備開始錄影。
三、開始錄製螢幕畫面
第1步 延續前面步驟，開始錄製畫面前，會出現一個準備視窗，上面會標示開始、結束錄影的「鍵盤快速鍵」，當我們要開始錄影時，先按住鍵盤上的〔Shift〕鍵不放，再按一下〔Pause〕鍵，即可開始錄影。如果要結束錄影的話，一樣是按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵，即可結束錄影。如果你希望錄影時，這個Wink的準備畫面不要出現在那邊檔路的話，可以按一下左下角的〔縮小到通知區域〕按鈕，即可隱藏整個Wink視窗，等到錄影結束後再把他叫出來。
現在，請按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵開始錄影吧。
第2步 錄影結束後，請按按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵，結束錄影工作。接著按一下桌面右下角的Wink圖示，再點選【開啟擷取視窗】。
第3步 如圖，Wink視窗中會顯示目前已經錄製的畫面張數（之前設定每秒拍攝4張圖），按一下〔結束〕按鈕，完成營目錄影工作。錄影完成後，請再依照後面的步驟設定影片播放的速度，並將影片匯出成Flash影音檔。
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到底怎麼下載
你好, 我覺的錄音的品質好像有點差,有什麼改善辦法嗎?
請問一下定時擷取的每秒張數該如何設定會讓影片比較順又不讓遊戲時的情況卡卡的?(我想把在玩的遊戲打某BOSS怪的過程錄下來)
為什麼我的電腦不能執行exe黨= =
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大大的分享真是非常天使心啊~
但還是請問一下~~
如果想讓影片跑得更快要怎麼辦??
我已經把數字調到100了可使還是太慢…(電繪用途)
會不會是電腦的配備
版主大大 我不知道怎樣選視窗 可以更說明
詳細點嗎