如果要抓螢幕畫面，用鍵盤上的Print Screen按鍵就可以抓下來，或者可以用類似SnagIt這種抓圖軟體來擷取。不過如果你想把Windows中的電腦操作畫面「錄影」下來，該怎麼做呢？或者你想把一些電腦操作步驟錄成一個教學影片或Flash檔的話，那要用什麼軟體會比較方便呢？

以下所介紹的Wink螢幕錄影軟體是國內外相當有名氣的免費軟體，不但可以讓我們很輕鬆的將Windows電腦中的螢幕畫面錄影下來，還可以讓我們在任何一個畫面中插入對話框、補充說明文字...等等，相當適合用在教育用途唷。

更方便的是做好的錄影畫面可以直接存成Flash檔，讓我們直接將他掛在自己的部落格或網站中，讓大家就像在看教學錄影帶一樣方便唷。

軟體名稱：Wink

軟體版本：2.0 (build 1060)

軟體語言：中文（內建多國語系）

軟體性質：免費

官方網站：http://www.debugmode.com/wink/

軟體下載：下載1 下載2

影片範例：

以下先示範如何用Wink軟體將電腦操作畫面錄成swf影片檔，這是最基本的錄影操作，之後有機會的話，再深入介紹如何在步驟中插入補充說明文字、箭頭、紅圈圈…等等。

本文章節：

一、安裝軟體，切換成繁體中文介面

二、開啟新的錄影專案、設定錄影範圍

三、開始錄製螢幕畫面

四、設定播放速度，將影片匯出成Flash檔

一、安裝軟體，切換成繁體中文介面

第1步 從本文上方的網址將Wink軟體下載回來後，直接執行「wink20.exe」程式，將Wink軟體安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，依序按下〔開始〕→【所有程式】→【Debugmode】→【Wink】→【Wink】，開啟Wink軟體主視窗。如果要將軟體切換成中文顯示介面的話，請依序按下〔File〕→【Choose Language】→【Traditional Chinese】，將軟體介面切換成正體中文語系。

二、開啟新的錄影專案、設定錄影範圍

每次要開始錄製螢幕畫面前，都得新增一個「專案」，錄好的「專案」以後都可以存檔後再修改，方便我們編輯錄影步驟中的各項說明與調整設定。以下，我們以新增一個錄影專案、錄製螢幕畫面為範例，依照下面方法操作，就可以錄製你指定視窗的操作畫面。

第1步 依序按下〔檔案〕→【開新專案】，準備新增一個螢幕錄製專案。

第2步 接著請在中間的下拉選單中點選你要錄製的畫面範圍，這裡以「錄製固定視窗範圍」為範例，如果你想選擇其他錄影範圍的話，也可點選下方的固定尺寸，或者點選全螢幕或自訂範圍。

以本文範例來說，點選【視窗】，然後再按一下右邊的〔選擇〕按鈕，選取你要錄影的視窗。

第3步 如圖，當我們按下上一步的〔選擇〕按鈕後，螢幕中會出現一個螢光綠色的方框，我們可以在出現綠色方式時，用滑鼠左鍵點選你要錄影的視窗，等該視窗被選定後，才可繼續後面的錄影工作。

如果選錯視窗，一樣可以再回上一步，去按一下〔選擇〕按鈕，重新選取你要的視窗。

第4步 回到「建立新專案精靈」視窗後，「擷取區域」已經被設定好囉，接著便可按一下〔確定〕按鈕，準備開始錄影。

三、開始錄製螢幕畫面

第1步 延續前面步驟，開始錄製畫面前，會出現一個準備視窗，上面會標示開始、結束錄影的「鍵盤快速鍵」，當我們要開始錄影時，先按住鍵盤上的〔Shift〕鍵不放，再按一下〔Pause〕鍵，即可開始錄影。如果要結束錄影的話，一樣是按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵，即可結束錄影。如果你希望錄影時，這個Wink的準備畫面不要出現在那邊檔路的話，可以按一下左下角的〔縮小到通知區域〕按鈕，即可隱藏整個Wink視窗，等到錄影結束後再把他叫出來。

現在，請按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵開始錄影吧。

第2步 錄影結束後，請按按〔Shift〕+〔Pause〕組合鍵，結束錄影工作。接著按一下桌面右下角的Wink圖示，再點選【開啟擷取視窗】。

第3步 如圖，Wink視窗中會顯示目前已經錄製的畫面張數（之前設定每秒拍攝4張圖），按一下〔結束〕按鈕，完成營目錄影工作。錄影完成後，請再依照後面的步驟設定影片播放的速度，並將影片匯出成Flash影音檔。