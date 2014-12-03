有些網站、部落格總是會用些 JavaScript 或特殊的技巧將網路瀏覽器的文字選取、文字複製或滑鼠右鍵…等功能給鎖起來，以為這樣真的能禁止其他人複製、盜用文章…
其實真的一點用都沒有！
如果人家要拷貝、盜用或複製你的文章或圖片，還是有很多很多方法可以破解各種限制。而網站上這些禁用滑鼠右鍵、禁止選取或複製文字等限制，就只有擾民、惹怒你的讀者與粉絲而已。
如果你是一個正常的一般讀者，只是單純不想被干擾，希望能在閱讀文章的時候免除這些很無聊的限制，剛好又是使用 Google Chrome 瀏覽器的話，可以試試看下面這個擴充套件 Allow Copy。裝了之後，當我們瀏覽文章時遇到不能選取、複製文字時，按一下 Allow Copy 按鈕就可以完全解除這些限制，讓我們能邊選取文字、邊閱讀，或者輕鬆複製網址、標題或句子，分享給你的朋友欣賞。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Allow Copy
- 軟體版本：0.0.7
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：515KB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：http://minilua.com/
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
第2步 安裝好之後，網址列右邊會多出一個 Allow Copy 圖示，當你瀏覽到無法選取、複製文字的頁面時，請點一下右上角的 Allow Copy 圖示，接著便可輕鬆使用文字選取、複製、滑鼠右鍵等功能。
該注意的是，由於這類禁止右鍵、禁止選取或文字等限制的方式有很多種，如果遇到那些怎樣弄都無法解除限制的網頁，也許可以改用其他方法或把網址寄給程式開發者，請他針對這類限制做處理，看看能否在新版程式中有所改善。
https://life.tw/?app=view&no=144672 像這個網站的東西
就都無法破解了 不管用Enable Copy 或 Allow Copy
好強大啊
像這個網站的東西
就都無法破解了 不管用Enable Copy 或 Allow Copy
http://www.life.com.tw
是因為他們程式語法都設限制了嗎?
我也想知
其實瀏覽器本身就可以『停用javascript』，只是還要進去設定裡面找
用套件確實比較快，按一下就可以停止
網站的保護日新月異, 光是停用javascript已經擋不了很多網站
網站的保護手段日新月異, 很多網站光是停用java security已經擋不了了
Enable Copy瀏覽器的這個插件也不錯