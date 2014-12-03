有些網站、部落格總是會用些 JavaScript 或特殊的技巧將網路瀏覽器的文字選取、文字複製或滑鼠右鍵…等功能給鎖起來，以為這樣真的能禁止其他人複製、盜用文章…

其實真的一點用都沒有！

如果人家要拷貝、盜用或複製你的文章或圖片，還是有很多很多方法可以破解各種限制。而網站上這些禁用滑鼠右鍵、禁止選取或複製文字等限制，就只有擾民、惹怒你的讀者與粉絲而已。

如果你是一個正常的一般讀者，只是單純不想被干擾，希望能在閱讀文章的時候免除這些很無聊的限制，剛好又是使用 Google Chrome 瀏覽器的話，可以試試看下面這個擴充套件 Allow Copy。裝了之後，當我們瀏覽文章時遇到不能選取、複製文字時，按一下 Allow Copy 按鈕就可以完全解除這些限制，讓我們能邊選取文字、邊閱讀，或者輕鬆複製網址、標題或句子，分享給你的朋友欣賞。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Allow Copy

Allow Copy 軟體版本： 0.0.7

0.0.7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 515KB

515KB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： http://minilua.com/

http://minilua.com/ 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，網址列右邊會多出一個 Allow Copy 圖示，當你瀏覽到無法選取、複製文字的頁面時，請點一下右上角的 Allow Copy 圖示，接著便可輕鬆使用文字選取、複製、滑鼠右鍵等功能。

該注意的是，由於這類禁止右鍵、禁止選取或文字等限制的方式有很多種，如果遇到那些怎樣弄都無法解除限制的網頁，也許可以改用其他方法或把網址寄給程式開發者，請他針對這類限制做處理，看看能否在新版程式中有所改善。