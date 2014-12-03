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Allow Copy 破解禁用滑鼠右鍵、禁用選取、禁止複製文字等限制（Google Chrome）

有些網站、部落格總是會用些 JavaScript 或特殊的技巧將網路瀏覽器的文字選取、文字複製或滑鼠右鍵…等功能給鎖起來，以為這樣真的能禁止其他人複製、盜用文章…

其實真的一點用都沒有！

如果人家要拷貝、盜用或複製你的文章或圖片，還是有很多很多方法可以破解各種限制。而網站上這些禁用滑鼠右鍵、禁止選取或複製文字等限制，就只有擾民、惹怒你的讀者與粉絲而已。

如果你是一個正常的一般讀者，只是單純不想被干擾，希望能在閱讀文章的時候免除這些很無聊的限制，剛好又是使用 Google Chrome 瀏覽器的話，可以試試看下面這個擴充套件 Allow Copy。裝了之後，當我們瀏覽文章時遇到不能選取、複製文字時，按一下 Allow Copy 按鈕就可以完全解除這些限制，讓我們能邊選取文字、邊閱讀，或者輕鬆複製網址、標題或句子，分享給你的朋友欣賞。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Allow Copy
  • 軟體版本：0.0.7
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：515KB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 官方網站：http://minilua.com/
  • 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步  用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

Allow Copy -01

 

第2步  安裝好之後，網址列右邊會多出一個 Allow Copy 圖示，當你瀏覽到無法選取、複製文字的頁面時，請點一下右上角的 Allow Copy 圖示，接著便可輕鬆使用文字選取、複製、滑鼠右鍵等功能。

Allow Copy -02

該注意的是，由於這類禁止右鍵、禁止選取或文字等限制的方式有很多種，如果遇到那些怎樣弄都無法解除限制的網頁，也許可以改用其他方法或把網址寄給程式開發者，請他針對這類限制做處理，看看能否在新版程式中有所改善。

 

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  1. 訪客 說道：
    07-10, 2017 at 上午 12:58.16

    https://life.tw/?app=view&no=144672 像這個網站的東西
    就都無法破解了 不管用Enable Copy 或 Allow Copy

    回覆
  2. PLC 說道：
    09-24, 2015 at 下午 8:32.21

    好強大啊

    回覆
  3. 老狼 說道：
    12-20, 2014 at 上午 9:30.32

    像這個網站的東西
    就都無法破解了 不管用Enable Copy 或 Allow Copy

    http://www.life.com.tw

    是因為他們程式語法都設限制了嗎?

    回覆
  4. 訪客 說道：
    12-04, 2014 at 下午 2:05.11

    其實瀏覽器本身就可以『停用javascript』，只是還要進去設定裡面找
    用套件確實比較快，按一下就可以停止

    回覆
  5. 路人 說道：
    12-03, 2014 at 下午 8:36.02

    Enable Copy瀏覽器的這個插件也不錯

    回覆

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