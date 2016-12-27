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3D YouTube Downloader v1.12 超簡單 YouTube 影片下載、MP3 轉檔工具（支援字幕下載、3D影片）

3d-youtube-downloader

2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v1.12 最新版。

3D YouTube Downloader 是個看起來很簡單，不過實際上卻相當強大的影片下載工具。在「Simple Mode」簡易模式下貼上網址、按個按鈕就可以把 YouTube 等網站的影片下載回電腦來。另外還提供了「Advanced Mode」與「Convert Mode」等操作模式，可讓我們手動分析、下載影片檔，並將影音內容轉成其他格式的影片或 MP3、M4A、OGG…等格式的音樂檔。

3D YouTube Downloader 號稱可以下載包括 YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe… 等多達20個以上的影音網站的內容，更厲害的是還可直接下載 YouTube 與 Dailymotion 網站中的 3D 影片，如果你要下載的影片檔有內嵌字幕的話，一樣也可以順便下載回來用。

除此之外，還可支援 YouTube 網站上的頻道（channels ）與播放清單（playlists）等分析與下載功能，我們可以貼上頻道與播放清單的網址，並從中點選、下載你要的影片，不過很可惜這部份還不支援批次下載功能，還不能一次把影片全部抓回來（得一個一個點）

實際測試，3D YouTube Downloader 的下載速度還算蠻快的，雖然有支援多國語系的設定，但目前還沒有繁體中文版介面，有空的人可以「按這裡」幫忙翻譯一下。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：3D YouTube Downloader
  • 軟體版本：1.12
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.7 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://yd.3dyd.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將 3D YouTube Downloader 軟體安裝好、開啟之後，直接在方框中貼上 YouTube 影片網址，按下「Download」按鈕後即可開始擷取預覽畫面並下載影片檔。

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第2步  按一下「Download」按鈕右邊的選單，可以在「Video」選單中點選你要下載的影片品質。如果希望能下載到畫質最好的影片內容，建議直接點最下面的「Best Available」讓程式自動偵測並下載。

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第3步  另在外「Audio」選單中可以點選下載後、輸出成音樂檔時的聲音品質。

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第4步  下載完成後，按一下視窗右下角的「Open File」即可開啟資料夾、看看下載回來的檔案是否可以正常播放。

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另外還提供了「Convert Mode」與「Advanced Mode」等進階模式，方便大家直接進行影音轉檔或選擇其他進階選項。

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第5步  其他影音轉檔功能的設定…

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第5步  設定是否下載 3D 影片與字幕下載…等功能。

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  1. 訪客 說道：
    12-19, 2014 at 下午 9:52.53

    影片不能下載

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