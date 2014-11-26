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[抓姦利器] 透過 Google+ 追蹤對方的行蹤、GPS 精確衛星定位

在很久很久以前，Google 地圖裡面直接提供了好友定位、追蹤的功能，只要雙方互加為好友並允許對方查詢你目前的位置，便可輕鬆在 Google Maps 網路地圖上看到彼此的所在地點，透過手機定位功能取得的最精確位置。

不過後來這功能從 Google 地圖裡消失了，也許是為了推廣 Google+ 而把定位追蹤的功能整合搬到 Google+ 裡面去了。

如果你希望透過手機的 GPS 衛星定位功能來得知你的朋友、腦公、家裡小屁孩或公司同事、合作夥伴..等人在那的話，請他們都去申請、開通 Google+ 服務，把你加為好友並在設定頁面中「啟用位置分享功能」並把你加入「誰可以查看您的確切位置」，這樣一來，他走到哪、在那停留..都可以直接在 G+ 的個人首頁中直接看到。

 

首先，要能透過 GPS 衛星定位等功能來追蹤人的話，對方必須要有智慧型手機、必須在手機中安裝 Google+ 應用程式，並開啟 GPS 定位功能，然後才能在 Google+ 裡面設定位置分享功能，讓指定的人或群組可以看得到你的行蹤。

啟用位置分享功能的必要條件：

  • 1.被追蹤的人必須要有智慧型手機，並開啟 GPS 定位、且能連上網路。
  • 2.被追蹤的人必須要在手機中安裝 Google+ 軟體。
  • 3.被追蹤的人必須手動開啟 Google+ 的「位置分享」功能，並勾選可查看位置資訊的帳戶或群組。
  • 4.設定完成後，有權查看位置資訊的人必須在 Google+ 裡查詢對方目前的所在地。
  • 5.小心不要設成完全公開，避免無端被陌生人騷擾。

 

一、在電腦中設定、查詢 Google+ 的位置分享功能

第1步  開啟並登入 Google+ 首頁，點一下左上角的選單再按「設定」。

或者也可以直接開啟「https://plus.google.com/settings」設定頁面。

G+GPS-01

 

 

第2步  開啟設定頁面後，請捲動頁面到最下方，勾選「啟用位置分享功能」。

G+GPS-02

 

 

第3步  啟用位置分享功能後，請在「誰可以查看您的確切位置」選單中點選社交圈、公開或「自訂」。選擇自訂的話可自行勾選要給哪些人、哪些帳號或群組得知你目前的所在地。

注意！如果選擇「公開」，則任何人都可以查詢你目前精確的所在地（這樣比較危險喔）。

G+GPS-03

 

 

第4步  全部設定好之後，按「儲存」。

另外，下面的「誰可以查看您所在的鄉鎮縣市」則是比較不精確的定位方式，只會顯示目前所在地的鄉鎮、縣市等資訊，也可以讓大家知道你的行蹤，但不會明確標示你的人到底在哪個點。

G+GPS-04

 

 

第5步  全部設定好之後，在 Google+ 裡面找到你要查詢的人的首頁，大頭貼下方會多出一個「目前位置」訊息，點一下所在地的名稱，便可在 Google Maps 網路地圖中顯示位置。

G+GPS-05

 

 

第6步  如圖，只要對方手機有開、能上網、 GPS 接收正常… 大部分都可以取得相當精確的位置資訊。但有時如果網路收訊不好或人在室內定位不到，顯示的位置可能就不是最即時、最正確的。

G+GPS-06

繼續下一頁：在 Android 手機中設定、查詢 Google+ 的位置分享功能

 

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  1. 訪客 說道：
    02-01, 2017 at 下午 9:50.26

    就要偷偷查下落 還要經對方同意 等於零 無言

    回覆
  2. 訪客 說道：
    06-28, 2016 at 上午 2:31.25

    有沒有特定手機看不到對方的?例如HTC

    回覆
  3. 小弟弟 說道：
    03-22, 2016 at 上午 2:59.57

    版大您好，
    依照您的教學說明，
    還是沒有找到勾選
    啟用位置分享的欄位耶，

    不曉得有什麼樣的方式可以找到呢？
    謝謝

    回覆
  4. 訪客 說道：
    03-16, 2016 at 下午 1:37.23

    额。。。。。

    回覆
  5. 困惑的人 說道：
    01-25, 2016 at 下午 3:50.13

    要如何設定，才可以不讓被定位者知道？

    回覆
  6. 訪客 說道：
    07-10, 2015 at 上午 1:28.01

    但是沒辦法註冊

    回覆

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