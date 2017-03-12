2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v2.3.1.833 最新版。
當你錄了一堆影片，想把影片中的背景音樂抓下來、另存成 MP3 音樂檔來聽的話，該怎麼做呢？
類似的工具有很多，如之前介紹過的 Moo0 Video to Audio 就還蠻簡單易用的。另外有一套也是類似的工具叫 4K Video to MP3，用起來一樣簡單、轉檔速度也很快，除了 Windows 之外，還提供了 Mac OS X 與 Ubuntu 等作業系統適用的版本，如果有這類需求的話可以下載來試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：4K Video to MP3
- 軟體版本：2.3.1.833
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：24.0 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
- 官方網站：https://www.4kdownload.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 如果你下載的是免安裝版，將程式解壓縮後點兩下「4kvideotomp3.exe」檔案即可開始使用。
開啟 4K Video to MP3 軟體視窗後，把你要轉成 MP3 音樂檔的影片拉到 4K Video to MP3 視窗中，即可自動開始轉檔。
第2步 轉檔前，可按「Preferences」按鈕，從「Audio Format」設定輸出後的音樂檔格式，如 MP3, M4A 或 OGG 等格式。
另外，「Audio Quality」可設定音樂檔的品質，一般維持「Original」即可。最重要的是在「Output Folder」設定輸出後的檔案儲存位置，全部設定好之後按「Close」即可。
第3步 將影音檔拉到 4K Video to MP3 視窗中即可自動執行轉檔工作，完成後到你剛剛設定的儲存位置去找檔案即可。