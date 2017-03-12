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4K Video to MP3 v2.3.1 將任何格式的影片轉成 MP3 音樂檔(Win, Mac, Ubuntu)

2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v2.3.1.833 最新版。

當你錄了一堆影片，想把影片中的背景音樂抓下來、另存成 MP3 音樂檔來聽的話，該怎麼做呢？

類似的工具有很多，如之前介紹過的 Moo0 Video to Audio 就還蠻簡單易用的。另外有一套也是類似的工具叫 4K Video to MP3，用起來一樣簡單、轉檔速度也很快，除了 Windows 之外，還提供了 Mac OS X 與 Ubuntu 等作業系統適用的版本，如果有這類需求的話可以下載來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：4K Video to MP3
  • 軟體版本：2.3.1.833
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：24.0 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
  • 官方網站：https://www.4kdownload.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  如果你下載的是免安裝版，將程式解壓縮後點兩下「4kvideotomp3.exe」檔案即可開始使用。

開啟 4K Video to MP3 軟體視窗後，把你要轉成 MP3 音樂檔的影片拉到 4K Video to MP3 視窗中，即可自動開始轉檔。

4K Video to MP3 轉檔工具-01

 

第2步  轉檔前，可按「Preferences」按鈕，從「Audio Format」設定輸出後的音樂檔格式，如 MP3, M4A 或 OGG 等格式。

另外，「Audio Quality」可設定音樂檔的品質，一般維持「Original」即可。最重要的是在「Output Folder」設定輸出後的檔案儲存位置，全部設定好之後按「Close」即可。

4K Video to MP3 轉檔工具-02

 

第3步  將影音檔拉到 4K Video to MP3 視窗中即可自動執行轉檔工作，完成後到你剛剛設定的儲存位置去找檔案即可。

4K Video to MP3 轉檔工具-03

 

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