2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v2.3.1.833 最新版。

當你錄了一堆影片，想把影片中的背景音樂抓下來、另存成 MP3 音樂檔來聽的話，該怎麼做呢？

類似的工具有很多，如之前介紹過的 Moo0 Video to Audio 就還蠻簡單易用的。另外有一套也是類似的工具叫 4K Video to MP3，用起來一樣簡單、轉檔速度也很快，除了 Windows 之外，還提供了 Mac OS X 與 Ubuntu 等作業系統適用的版本，如果有這類需求的話可以下載來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 4K Video to MP3

4K Video to MP3 軟體版本： 2.3.1.833

2.3.1.833 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 24.0 MB

24.0 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Ubuntu

Windows, Mac OS X, Ubuntu 官方網站： https://www.4kdownload.com/

https://www.4kdownload.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 如果你下載的是免安裝版，將程式解壓縮後點兩下「4kvideotomp3.exe」檔案即可開始使用。

開啟 4K Video to MP3 軟體視窗後，把你要轉成 MP3 音樂檔的影片拉到 4K Video to MP3 視窗中，即可自動開始轉檔。

第2步 轉檔前，可按「Preferences」按鈕，從「Audio Format」設定輸出後的音樂檔格式，如 MP3, M4A 或 OGG 等格式。

另外，「Audio Quality」可設定音樂檔的品質，一般維持「Original」即可。最重要的是在「Output Folder」設定輸出後的檔案儲存位置，全部設定好之後按「Close」即可。

第3步 將影音檔拉到 4K Video to MP3 視窗中即可自動執行轉檔工作，完成後到你剛剛設定的儲存位置去找檔案即可。