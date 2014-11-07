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為什麼電腦會在三更半夜自動開機？如何解決？

如果常常使用「睡眠」或「休眠」等功能讓來關機、停用電腦的人，可能偶爾會遇到一些奇怪的狀況，就是三更半夜時電腦會突然「嗶」一聲的就自己開機了，這到底是怎麼一回事呢？

會發生這種狀況可能會有幾個原因，其中一種最常見的可能是系統內部「電源管理」的問題。

在 Windows 的系統設定中如果有開啟「允許喚醒計時器」這個選項，則可以讓原本在休眠中的電腦自動在指定時間開機並執行 Windows Update 重大更新或其他排定的任務等。這功能只有讓電腦睡眠/休眠時才會有作用，完整關機、拉掉電源線等狀態下都不會執行。

那該怎麼關閉這個偶爾會在三更半夜跳出來嚇人的功能呢？請依照以下方法設定…

以下功能與設定方法支援 Windows Vista, 7, 8, 8.1 等版本的作業系統，之後的 Windows 10 應該也差不多。

設定方法：

第1步  如果你用的是 Windows 8.1 系統，可以在桌面左下角的開始按鈕上面按一下滑鼠右鍵、再點「電源選項」。

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第2步  如果是 Windows 8.1 以下的版本，則開啟「控制台」視窗，按一下「硬體和音效」再點「電源選項」。

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第3步  開啟「電源選項」頁面後，在你目前使用中的電源計畫旁邊按一下「變更計畫設定」，準備修改電源計畫的內容。

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第4步  接著按「變更進階電源設定」。

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第5步  要簡單一點的話也可省略以上步驟，直接按「窗戶鍵」+「R」執行「control powercfg.cpl,,1」指令，開啟「變更進階電源設定」的視窗。

在進階設定中，找到「睡眠」→「允許喚醒計時器」，並點一下「設定」選單中的「停用」，即可關閉排定中的任務自動喚醒休眠中的電腦了。

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  1. 說道：
    02-02, 2017 at 上午 10:32.24

    直接去主機後面把開關給按掉，這樣比較保險

    回覆
  2. five 說道：
    03-02, 2015 at 下午 10:05.14

    您好,之前電腦會自動自己開機,所以有跑來看這個設定過程,
    但也設定好了.一天兩天沒有自己開機的情形,但現在會關機後又很快自己開機,
    為了避免它很快自己開機,我都關機完成後立刻按下主機的電源.
    但為甚麼設定好後會變成這樣的情形呢?
    謝謝.

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  3. Emily 說道：
    01-15, 2015 at 上午 9:36.04

    不好意思請問一下為什麼我已經停用「允許喚醒計時器」，電腦還是會自動開機呢？謝謝

    回覆
  4. 優裡之刻 說道：
    11-07, 2014 at 上午 11:16.59

    老大有弄Gravatar呀~這樣好看多了

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  5. 優裡之刻 說道：
    11-07, 2014 at 上午 11:12.26

    半夜讓他更新防毒軟體+掃描還不錯

    回覆

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