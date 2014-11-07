如果常常使用「睡眠」或「休眠」等功能讓來關機、停用電腦的人，可能偶爾會遇到一些奇怪的狀況，就是三更半夜時電腦會突然「嗶」一聲的就自己開機了，這到底是怎麼一回事呢？

會發生這種狀況可能會有幾個原因，其中一種最常見的可能是系統內部「電源管理」的問題。

在 Windows 的系統設定中如果有開啟「允許喚醒計時器」這個選項，則可以讓原本在休眠中的電腦自動在指定時間開機並執行 Windows Update 重大更新或其他排定的任務等。這功能只有讓電腦睡眠/休眠時才會有作用，完整關機、拉掉電源線等狀態下都不會執行。

那該怎麼關閉這個偶爾會在三更半夜跳出來嚇人的功能呢？請依照以下方法設定…

以下功能與設定方法支援 Windows Vista, 7, 8, 8.1 等版本的作業系統，之後的 Windows 10 應該也差不多。

設定方法：

第1步 如果你用的是 Windows 8.1 系統，可以在桌面左下角的開始按鈕上面按一下滑鼠右鍵、再點「電源選項」。

第2步 如果是 Windows 8.1 以下的版本，則開啟「控制台」視窗，按一下「硬體和音效」再點「電源選項」。

第3步 開啟「電源選項」頁面後，在你目前使用中的電源計畫旁邊按一下「變更計畫設定」，準備修改電源計畫的內容。

第4步 接著按「變更進階電源設定」。

第5步 要簡單一點的話也可省略以上步驟，直接按「窗戶鍵」+「R」執行「control powercfg.cpl,,1」指令，開啟「變更進階電源設定」的視窗。

在進階設定中，找到「睡眠」→「允許喚醒計時器」，並點一下「設定」選單中的「停用」，即可關閉排定中的任務自動喚醒休眠中的電腦了。