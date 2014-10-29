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「秒表 計時器」介面時尚、功能實用內外皆美（Android）

不論是碼錶或是倒數計時器，手機幾乎都已有內建的可以用，在 Goolge Play 裡也有很多可以下載，不過如果你有那麼點在乎使用介面的美感的話，建議可以來試看看這款「秒表 計時器」。

它是一款操作介面相當有質感且設計細膩的應用程式，提供碼錶以及計時器兩種功能，在碼錶的部份還有「計圈」可以使用，用來記錄跑步的時間或是競速比賽的名次都很方便。而計時器的部份則可預設多組模式，例如 3 分鐘的泡麵時間、8 分鐘用來煮義大利麵，或是 30 分鐘的小睡時間…等，之後要用的話直接一點就能開始倒數，當然也可以臨時手動設定需要的時間長度。

內建 12 種不同的主題可供選擇，有簡潔的 Holo 風格也有別具復古感的經典風格，都能讓人眼睛為之一亮！不僅提供實用的功能，連使用時的視覺感受都幫我們考量到了唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：秒表 計時器
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Javier Salmona
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「秒表 計時器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

看！（沒在罵髒話）這介面是不是很不一樣呢？如果忽略上面那條廣告就完美了。程式預設在碼錶的畫面，點擊中間的「開始」就可以開始跑秒了，左下角的按鈕可以用來「計圈」。

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由左上角可以切換到其它功能，「計圈」可以看到剛剛跑碼錶的紀錄。

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「計時器」可以設定要倒數的時間。

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到「預設計時器」也可以先將常用的時間建入，點右上角的按鈕即可新增，點右邊的「筆」可修改名稱，點時間則可設定時間長度。

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點右上角的「…」進入「設定」可依自己的喜好與使用習慣來做設定。

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點入「主題」就可以選擇其它的主題唷！

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  1. 訪客 說道：
    04-21, 2017 at 下午 4:38.54

    户外运动秒表电子用品，请到https://detail.1688.com/offer/542876303931.html?spm=a360g.7665085.0.0.PbegSo

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